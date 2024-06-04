1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь живописной набережной у кинотеатра Океан и увидите монумент, посвященный адмиралу Макарову»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
8 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
«Вы заедете на Корабельную набережную, где стоят памятники первопроходцам, мемориал воинам с вечным огнём и часовней»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
«Вы прогуляетесь по владивостокскому Арбату и набережной Спортивной гавани, погрузитесь в таинственную атмосферу Китайского квартала и европейского уюта Старого дворика ГУМа»
12 июня в 10:00
14 июня в 14:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
«Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
«Каждый берег по-своему уникален,: где-то он песчаный, где-то стеклянный, а где-то галечный»
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
День на мысе Брюса
Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
«Фоном к таинственным открытиям станут лабиринты старинных улиц, портовые запахи и звуки и набережные с зыбкими морскими видами»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе знакомство с Владивостоком
Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
«Леопардовая набережная — новый променад на высоком берегу бухты Патрокол»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
«Гуляя по корабельной набережной, вы увидите мемориал Подводная лодка С-56, корабль «Красный вымпел», Морской порт, штаб Тихоокеанского флота и Триумфальную арку»
12 июня в 19:00
19 июня в 19:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Владивосток: природа, история, морепродукты
Побывать на нескольких живописных мысах и полакомиться гребешками на берегу моря
Начало: От вашего места жительства
«Мыс Вятлина, один берег которого красный, а другой — белый»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
«Высадимся на берегу и изучим его вдоль и поперёк»
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Город у моря, или как начинался Владивосток
Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
Начало: На улице Адмирала Фокина
«Мы начнем с первых страниц его биографии: на Корабельной набережной вы узнаете об основателях, которые высадились в порту (всего 28 человек»
Расписание: в понедельник в 13:00
10 июня в 13:00
17 июня в 13:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно! Хоть погода нас и подвела, но наш гид немного изменил маршрут и свозил
- ННина1 июня 2024Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась в город Владивосток! Всем советую воспользоваться командой Трипстера!
- ЕЕлена30 мая 2024Очень понравилось.
- ЕЕлена30 мая 2024Благодарим за экскурсию. Нам было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо!
- РРоман26 мая 2024Всё отлично.
- ЕЕкатерина16 мая 2024Все прошло отлично. Насыщенная экскурсия, приятный в общении гид Раиса. Действительно старалась заинтересовать. Было интересно, что можно было узнать нестандартную туристическую информацию! Остались очень довольны!
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Она была замечательная! Мы узнали много нового и интересного, увидели красивейшие места Владивостока и окрестностей, сделали прекрасные фотографии. Спасибо Александру за прекрасную экскурсию!
- ИИрина11 мая 2024Спасибо за отлично проведенное время, впечатлений выше головы, будет что вспомнить💪💪💪👏👏
- РРустем11 мая 2024День, проведенный с гидом Михаилом на Юго-Западном побережье Японского моря, навсегда останется в наших с сыном воспоминаниях о краткосрочном отпуске
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Набережная" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 650 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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