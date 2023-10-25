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максимально пунктуальная и объединённая единым интересом группа энергичных людей, которые делаю твой отдых незабываемым. Катер, это просто чёрная Жемчужина, он разбивает волны и морскую пену, чтобы как можно скорее доставить тебя в точку невозврата. На палубе уже томится шашлык, пока я потягиваю прохладное ПИВО. А прохладное оно стало от того, что пришло в восторг от поездки. Ну а вообще на катере есть всё необходимое, маски, ласты, трубки, сапы, гидрокостюмы и прочее. Удобно нырять как с кармы так и с носа судна! Рекомендую для отличного настроения и времяпрепровождение! Спасибо Всевышнему!