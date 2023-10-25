Рыбалка во Владивостоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Рыбалка» во Владивостоке, цены от 30 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
«Не заскучают и рыбаки — на борту есть все необходимые снасти»
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
«Рыбалка в Уссурийском заливе/ свежий гребешок от капитана»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 000 за всё до 4 чел.
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
«Самое главное, что ждет нас сегодня — это возможность получить максимальное удовольствие от рыболовства и наслаждения природой Приморского края»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
По Японскому морю - на прогулочном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
«Далее по вашему желанию отправимся или на рыбалку, или в одну из лазурных бухт, где вы сможете искупаться и понырять»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    25 октября 2023
    Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
    Очень понравилась команда, их отношение и чуткость. Честно, я не один раз еще проеду с этой командой. Спасибо за впечатления. ❤️
  • Р
    Руслан
    3 октября 2023
    Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
    Хочу оставить отзыв о поездке на острова. Начну с того, что команда во главе с Дмитрием и капитаном Антоном, это
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    максимально пунктуальная и объединённая единым интересом группа энергичных людей, которые делаю твой отдых незабываемым. Катер, это просто чёрная Жемчужина, он разбивает волны и морскую пену, чтобы как можно скорее доставить тебя в точку невозврата. На палубе уже томится шашлык, пока я потягиваю прохладное ПИВО. А прохладное оно стало от того, что пришло в восторг от поездки. Ну а вообще на катере есть всё необходимое, маски, ласты, трубки, сапы, гидрокостюмы и прочее. Удобно нырять как с кармы так и с носа судна! Рекомендую для отличного настроения и времяпрепровождение! Спасибо Всевышнему!

  • Е
    Елена
    10 августа 2023
    На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
    Друзья, спасибо большое за путешествие! Антону респект за мастерство в управлении яхтой, вкусное угощение: крабы, гребешки, икра из ежей, бутерброды с икрой! Отлично выбрано место для купания! Павлу спасибо большое за организацию мероприятия! Все прошло замечательно!
    Друзья, спасибо большое за путешествие! Антону респект за мастерство в управлении яхтой, вкусное угощение: крабы, гребешки
  • В
    Виталий
    28 июня 2023
    Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
    Мария приятная девушка, профессионал в своём деле, очень были довольны выполнением заказа, импровизацирует находит варианты на любой вкус и бюджет, провели время хорошо всем советуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
  2. Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
  3. Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
  4. Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
  5. По Японскому морю - на прогулочном катере
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Рыбалка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 000 до 50 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Хотите поехать половить рыбу во Владивостоке 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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