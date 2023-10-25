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10%
Индивидуальная
9 часов
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
«Не заскучают и рыбаки — на борту есть все необходимые снасти»
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
«Рыбалка в Уссурийском заливе/ свежий гребешок от капитана»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
«Самое главное, что ждет нас сегодня — это возможность получить максимальное удовольствие от рыболовства и наслаждения природой Приморского края»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
«Далее по вашему желанию отправимся или на рыбалку, или в одну из лазурных бухт, где вы сможете искупаться и понырять»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна25 октября 2023Очень понравилась команда, их отношение и чуткость. Честно, я не один раз еще проеду с этой командой. Спасибо за впечатления. ❤️
- РРуслан3 октября 2023Хочу оставить отзыв о поездке на острова. Начну с того, что команда во главе с Дмитрием и капитаном Антоном, это
- ЕЕлена10 августа 2023Друзья, спасибо большое за путешествие! Антону респект за мастерство в управлении яхтой, вкусное угощение: крабы, гребешки, икра из ежей, бутерброды с икрой! Отлично выбрано место для купания! Павлу спасибо большое за организацию мероприятия! Все прошло замечательно!
- ВВиталий28 июня 2023Мария приятная девушка, профессионал в своём деле, очень были довольны выполнением заказа, импровизацирует находит варианты на любой вкус и бюджет, провели время хорошо всем советуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Рыбалка»
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Сейчас во Владивостоке в категории "Рыбалка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 000 до 50 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Хотите поехать половить рыбу во Владивостоке 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024