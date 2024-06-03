Пляжи Владивостока

Найдено 12 экскурсий в категории «Пляжи» во Владивостоке, цены от 2 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
🚌 На автобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
«Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590 за человека
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите туристическое поселение Андреевка с базами отдыха на песчаных пляжах: услышите его историю и раскроете особенности местного быта»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500 за всё до 3 чел.
По Японскому морю на моторной лодке
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
По Японскому морю на моторной лодке
Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж
«Высадимся на секретном пляже и, если повезет с погодой, искупаемся в чистейшей воде — летом она прогревается до 27 градусов»
Завтра в 16:30
10 июня в 18:30
11 050 за всё до 2 чел.
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
«Минимизировать пешую часть и больше времени уделить пляжам и спокойному отдыху»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Владивосток и Русский остров за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
«Бухта Стеклянная, где вместо обычного каменного или песчаного пляжа — маленькие стёклышки, переливающиеся на солнце»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1830016 470 за всё до 4 чел.
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
«Представьте красивейшие места Приморья: Триозёрье, бухты Гамова и Астафьева, белоснежные пляжи с кристальной голубой водой»
Сегодня в 11:30
Завтра в 06:00
от 3970035 730 за всё до 4 чел.
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Начало: Улица Светланская, 27
«Также вы побываете сохранившем колорит дореволюционной эпохи доме Янковского, найдете заброшенные шхуны в бухте Витязь и отдохнете на пляже с белым песком и ярко-бирюзовым морем в бухте Теляковского»
Расписание: ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 100 за человека
Поездка на стеклянный пляж
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Поездка на стеклянный пляж
Начало: Светланская 31 кинотеатр Уссури
«Приглашаю на экскурсию на Стеклянный пляж, или как говорят местные жители «Стекляшка», совершенно уникальное место»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Остров Черепа и бухта Гротовая: пляж и гроты с живописными фотолокациями
Мини-группа
12 часов
Остров Черепа и бухта Гротовая: пляж и гроты с живописными фотолокациями
Начало: Улица Светланская, 27
«Нас ждет пляжный отдых, вкусный пикник и морские деликатесы»
Расписание: ежедневно: с 7:00 до 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
4 900 за человека
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
Начало: Площадь Борцов Революции
«Сам пляж покрыт темным песком, вход в воду пологий, усыпан крупной каменной и стеклянной галькой»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 11:00
15 июля в 11:00
17 июля в 11:00
2 300 за человека
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
Для любителей пеших прогулок и ценителей уединённых мест
Начало: в месте вашего проживания
«По дороге мы будем ненадолго останавливаться на песочных безлюдных пляжах, с которых открывается вид на сам мыс»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
28 000 за всё до 4 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
«Это широкий песчаный пляж с белоснежным песком и изумрудной водой»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
    Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
    Спасибо за этот день! До каждого пляжа довезли. Экскурсия лайтовая и яркая, всё продумано. Возможность увидеть несколько объектов. Дмитрий - водитель с опытом.
    Спасибо за этот день!
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
    Экскурсия получилась замечательная, гид Юлия просто чудесная девушка, отличный водитель, чуткая и внимательная, очень интересно рассказывает, с ней дорога показалась совсем не утомительной. Однозначно рекомендую 👍👍👍
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
    Марина,Комсомольск на Амуре 21.05.2024 Супер! Сколько же нереально красивых мест мы увидели! Спасибо за замечательную поездку! Олегу Юрьевичу отдельный респект! С
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    шутками,песнями,а главное профессионально провез нас по таким сложным дорогам, рассказал столько интересного про Владивосток и места,которые проезжали, а панорама вечернего города в подарок это неожиданный сюрприз 😍 Замечательный день в прекрасной компании!

  • Г
    Георгий
    23 мая 2024
    Владивосток и Русский остров за 1 день
    Прекрасная экскурсия, у нас был замечательный гид Анна, на любой вопрос, который мы бы не задали о Дальнем Востоке, Анна
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    даст ответ на все. Подобрали маршрут, совпадающий с нашими предпочтениями, весело провели время и пощекотали свои нервишки. Незабываемый экстремальный был день)

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Владивосток и Русский остров за 1 день
    Спасибо большое Алине и её очаровательному Мартину за отличную компанию, не смотря на погоду, весело и интересно провели время!
  • M
    Marina
    21 мая 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
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    препятствие для такого отличного водителя как Катя. Благодаря ее мастерству мы добрались до всех объектов нашего маршрута и увидели незабываемые пейзажи, услышали интересный рассказ. Стоит отметить, что для этого маршрута нужна достаточно хорошая физическая подготовка, иначе самые интересные места будут недоступны. Спасибо большое организаторам и Екатерине лично.

  • Н
    Настя
    18 мая 2024
    Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
    Всем привет 🫶🏼 Тур очень понравился, база отдыха супер, территория очень красивая, в общем и целом, счастлива и довольна, перезагрузка прошла успешно 🙏🏼✊🏼🌿🌊
    Всем привет 🫶🏼Всем привет 🫶🏼Всем привет 🫶🏼Всем привет 🫶🏼
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Владивосток и Русский остров за 1 день
    Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1 день посмотреть все самые
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    красивые и живописные места. Надо сказать, что мне это удалось благодаря интереснейшей поездке с гидом Алиной и её прекрасным четвероногим другом Мартином! Алина увлекательно рассказала об истории города, о маяке "Токаревская кошка", о городских граффити и т. д., показала красивейшие мысы (Тобизина, Шмидта, Вятлина), бухту Стеклянную, видовую площадку на о. Русский, сопку Бурачка… Поездка прошла легко и непринуждённо. Я в полной мере насладилась красотой природы Владивостока, узнала множество интересных фактов о городе, а на память о поездке остались яркие фотографии, за что также спасибо Алине! Если снова буду во Владивостоке, то обязательно обращусь за новой экскурсией! Спасибо!

    Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1
  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но Екатерина увлекала и отличной беседой и профессиональной ездой. Всем рекомендуем, места очень красивые!
    У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пляжи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
  2. Из Владивостока - на юг Приморья
  3. По Японскому морю на моторной лодке
  4. На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
  5. Владивосток и Русский остров за 1 день
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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