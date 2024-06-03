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красивые и живописные места. Надо сказать, что мне это удалось благодаря интереснейшей поездке с гидом Алиной и её прекрасным четвероногим другом Мартином! Алина увлекательно рассказала об истории города, о маяке "Токаревская кошка", о городских граффити и т. д., показала красивейшие мысы (Тобизина, Шмидта, Вятлина), бухту Стеклянную, видовую площадку на о. Русский, сопку Бурачка… Поездка прошла легко и непринуждённо. Я в полной мере насладилась красотой природы Владивостока, узнала множество интересных фактов о городе, а на память о поездке остались яркие фотографии, за что также спасибо Алине! Если снова буду во Владивостоке, то обязательно обращусь за новой экскурсией! Спасибо!