1 чел.
По популярности
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
«Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите туристическое поселение Андреевка с базами отдыха на песчаных пляжах: услышите его историю и раскроете особенности местного быта»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Японскому морю на моторной лодке
Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж
«Высадимся на секретном пляже и, если повезет с погодой, искупаемся в чистейшей воде — летом она прогревается до 27 градусов»
Завтра в 16:30
10 июня в 18:30
11 050₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
«Минимизировать пешую часть и больше времени уделить пляжам и спокойному отдыху»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
«Бухта Стеклянная, где вместо обычного каменного или песчаного пляжа — маленькие стёклышки, переливающиеся на солнце»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1830016 470₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
«Представьте красивейшие места Приморья: Триозёрье, бухты Гамова и Астафьева, белоснежные пляжи с кристальной голубой водой»
Сегодня в 11:30
Завтра в 06:00
от 3970035 730₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Начало: Улица Светланская, 27
«Также вы побываете сохранившем колорит дореволюционной эпохи доме Янковского, найдете заброшенные шхуны в бухте Витязь и отдохнете на пляже с белым песком и ярко-бирюзовым морем в бухте Теляковского»
Расписание: ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Поездка на стеклянный пляж
Начало: Светланская 31 кинотеатр Уссури
«Приглашаю на экскурсию на Стеклянный пляж, или как говорят местные жители «Стекляшка», совершенно уникальное место»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 2 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Остров Черепа и бухта Гротовая: пляж и гроты с живописными фотолокациями
Начало: Улица Светланская, 27
«Нас ждет пляжный отдых, вкусный пикник и морские деликатесы»
Расписание: ежедневно: с 7:00 до 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
4 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
Начало: Площадь Борцов Революции
«Сам пляж покрыт темным песком, вход в воду пологий, усыпан крупной каменной и стеклянной галькой»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 11:00
15 июля в 11:00
17 июля в 11:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
Для любителей пеших прогулок и ценителей уединённых мест
Начало: в месте вашего проживания
«По дороге мы будем ненадолго останавливаться на песочных безлюдных пляжах, с которых открывается вид на сам мыс»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
«Это широкий песчаный пляж с белоснежным песком и изумрудной водой»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир3 июня 2024Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась
- ММарина1 июня 2024Спасибо за этот день! До каждого пляжа довезли. Экскурсия лайтовая и яркая, всё продумано. Возможность увидеть несколько объектов. Дмитрий - водитель с опытом.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия получилась замечательная, гид Юлия просто чудесная девушка, отличный водитель, чуткая и внимательная, очень интересно рассказывает, с ней дорога показалась совсем не утомительной. Однозначно рекомендую 👍👍👍
- ММарина24 мая 2024Марина,Комсомольск на Амуре 21.05.2024 Супер! Сколько же нереально красивых мест мы увидели! Спасибо за замечательную поездку! Олегу Юрьевичу отдельный респект! С
- ГГеоргий23 мая 2024Прекрасная экскурсия, у нас был замечательный гид Анна, на любой вопрос, который мы бы не задали о Дальнем Востоке, Анна
- ТТатьяна23 мая 2024Спасибо большое Алине и её очаровательному Мартину за отличную компанию, не смотря на погоду, весело и интересно провели время!
- MMarina21 мая 2024Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
- ННастя18 мая 2024Всем привет 🫶🏼 Тур очень понравился, база отдыха супер, территория очень красивая, в общем и целом, счастлива и довольна, перезагрузка прошла успешно 🙏🏼✊🏼🌿🌊
- ННаталья18 мая 2024Впервые была во Владивостоке и решила взять экскурсию по городу и острову Русский, чтобы за 1 день посмотреть все самые
- ИИрина23 апреля 2024У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но Екатерина увлекала и отличной беседой и профессиональной ездой. Всем рекомендуем, места очень красивые!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пляжи»
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