1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
14 июня в 08:30
15 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
18 190₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По Японскому морю на моторной лодке
Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж
Завтра в 16:30
10 июня в 18:30
11 050₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
11 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
День на мысе Брюса
Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике
Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
27 930₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
11 июня в 06:00
14 июня в 06:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: на улице Светланская
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
от 9 980₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1999918 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников
Попасть в волшебный мир с потухшими вулканами, лазурным морем, гротами и причудливыми скалами
Начало: у вашего отеля
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
30 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190010 710₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Совместить поездку к базальтовым скалам с треккингом по живописным местам
Завтра в 16:00
10 июня в 18:00
19 490₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по Находке: от мыса Пасека до скалы Пржевальского
Откройте для себя великолепие Находки: от величественных скал до мифических гор. Погрузитесь в мир природы и легенд в уютной атмосфере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 июня 2024Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
- ККонстантин4 июня 2024Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
- ООксана4 июня 2024Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- ТТатьяна4 июня 2024Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
- ВВалерий4 июня 2024Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
- ММарьяна3 июня 2024Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
- ВВладимир3 июня 2024Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась
- ДДмитрий3 июня 2024Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский край»
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