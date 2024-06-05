Экскурсии из Владивостока по Приморскому Краю

Найдено 69 экскурсий в категории «Приморский край» во Владивостоке, цены от 1 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674 за всё до 4 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990 за всё до 4 чел.
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 10 чел.
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
96 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200 за человека
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
🚌 На автобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590 за человека
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
129 отзывов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270 за всё до 3 чел.
Морские деликатесы острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
92 отзыва
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Едем на живописный остров Шкота
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670 за всё до 3 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
58 отзывов
Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750 за всё до 3 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Владивосток как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
116 отзывов
Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
14 июня в 08:30
15 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990 за всё до 3 чел.
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
🚗 На машине
Групповая
6 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800 за человека
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900 за человека
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400 за человека
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343 за всё до 6 чел.
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648 за всё до 5 чел.
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 800 за всё до 3 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
18 190 за всё до 7 чел.
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800 за человека
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
По Японскому морю на моторной лодке
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
По Японскому морю на моторной лодке
Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж
Завтра в 16:30
10 июня в 18:30
11 050 за всё до 2 чел.
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 3 чел.
День на мысе Брюса
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
День на мысе Брюса
Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
25 000 за всё до 2 чел.
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике
Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
27 930 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - в заповедное Приморье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
11 июня в 06:00
14 июня в 06:00
30 000 за всё до 3 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999 за всё до 3 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
3 отзыва
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
19 900 за всё до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: на улице Светланская
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
от 9 980 за всё до 7 чел.
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
12 000 за всё до 4 чел.
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1999918 000 за всё до 3 чел.
Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Вулканический полуостров Краббе для искушённых путешественников
Попасть в волшебный мир с потухшими вулканами, лазурным морем, гротами и причудливыми скалами
Начало: у вашего отеля
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
30 000 за всё до 6 чел.
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190010 710 за всё до 4 чел.
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Совместить поездку к базальтовым скалам с треккингом по живописным местам
Завтра в 16:00
10 июня в 18:00
19 490 за всё до 3 чел.
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Интересное в городе Находка
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Увлекательное путешествие по Находке: от мыса Пасека до скалы Пржевальского
Откройте для себя великолепие Находки: от величественных скал до мифических гор. Погрузитесь в мир природы и легенд в уютной атмосфере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 000 за всё до 3 чел.
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
    читать дальше

    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • К
    Константин
    4 июня 2024
    Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
    Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
    читать дальше

    ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
    читать дальше

    историю края. Судя по всему настоящий патриот Приморья. Отлично водит автомобиль, в т. ч. по бездорожье. Кипит идеями… Рекомендую, не пожалеете.

  • М
    Марьяна
    3 июня 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
    читать дальше

    Мы остались довольны всем, начиная от заказа экскурсии до невероятных видов, ради них стоит преодолеть тысячи километров. Ребята, успехов вашей команде👌

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
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    восток безумно понравился, сюда хочется возвращаться. Мыс Лисученко очень красочен и насыщен зеленью, море добавляет свой бирюзовый цвет. Оля потрясающая гид, великолепная девушка!! Она действительно знает свое дело. Сразу видно и чувствуется, как она любит свой край и старается эту любовь передать путешественнику. Проведет по тропам лучших локаций! Даёт время насытится красотой природной. Много расскажет интересных вещей. С ней хочется встретится снова и обязательно это сделаю на других экскурсиях!!! 🥰 Спасибо большое!!! 🌹И очень повезло с солнечным днём! Локаций красивых много и все было видно.

    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
    Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский край»

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