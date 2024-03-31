Запутанные лабиринты улиц, опасное прошлое и колоритная история — все это Миллионка.
Когда-то китайский квартал Владивостока обходили даже стражи порядка, а сегодня сюда можно попасть любому туристу. Мы с радостью проведем вас по уголкам чайна-тауна и посвятим в его жизнь, криминальную и не только.
Когда-то китайский квартал Владивостока обходили даже стражи порядка, а сегодня сюда можно попасть любому туристу. Мы с радостью проведем вас по уголкам чайна-тауна и посвятим в его жизнь, криминальную и не только.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Миллионка — криминальный район с интересной историей Всего за 1,5 часа мы перенесемся с вами в дореволюционный Владивосток и прогуляемся по колоритным улочкам опасного чайна-тауна. Китайский квартал вырос на берегу Амурского залива во Владивостоке из небольшого поселения, и его было принято называть Миллионкой. Сегодня точные границы Миллионки известны только увлеченным краеведам и старожилам, хотя она расположилась в самом сердце Владивостока. Это несколько кварталов в пределах туристических улиц – Алеутская, Адмирала Фокина, Семеновская и Пограничная. Несмотря на такое центральное расположение, вы с легкостью можете пройти мимо и даже не подозревать о том, что рядом с вами запутанные лабиринты домов, лестниц, сквозных проходов и тупиков. Запутанные улицы, дома терпимости и подземные ходы Когда-то сюда было опасно приходить одному, даже блюстители закона без надобности старались не приближаться к злачному китайскому кварталу. Лабиринты Миллионки были настолько запутанными, что заблудиться здесь было проще простого, и преступники с легкостью скрывались от полицейских среди узких улочек, воздушных мостиков-переходов, огромных подвалов и подземных ходов. Здесь было все, что нужно для жизни: харчевни, лавочки, бани, прачечные, парикмахерские, уличные портные и мастера по ремонту всего на свете — обуви, часов, домашней утвари. Здесь нелегально работали дома терпимости, салоны азартных игр, опиекурильни, скупки краденного, места обмена валюты и изготовления поддельных документов. Миллионка жила своей тайной жизнью, в нее мы и окунемся на экскурсии. Здесь было все, что нужно для жизни: харчевни, лавочки, бани, прачечные, парикмахерские, уличные портные и мастера по ремонту всего на свете - обуви, часов, домашней утвари. Здесь нелегально работали дома терпимости, салоны азартных игр, опиекурильни, скупки краденного, места обмена валюты и изготовления поддельных документов. Миллионка жила своей тайной жизнью, в нее мы и окунемся на экскурсии. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- На экскурсии использую аудиосистему, чтобы каждому участнику было комфортно.
- Для прогулки, пожалуйста, выберите удобную обувь без каблука.
По понедельникам и четвергам
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Ответы на вопросы
Что включено
- Пешеходная экскурсия
- Аренда аудиогида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Светланская, 20
Завершение: Ул. Семеновская 7в
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- Для прогулки, пожалуйста, выберите удобную обувь без каблука
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Захар
31 мар 2024
Пришел, узнал, оплатил и наслаждаешься! Отличная организация, туристы в надежных руках!
А
Анна
10 фев 2024
Сегодня посетила историческую экскурсию «Миллионка» и получила массу новых впечатлений. Узнала много интересных исторических фактов о китайском квартале и прогулялась по старым дворикам в самом центре города. Настроение было прекрасным! Огромное спасибо Ирине и Ольге! Рекомендую эту экскурсию всем — и жителям нашего города, и гостям!
О
Ольга
25 ноя 2023
Новогодняя экскурсия была просто невероятной и волшебной! Я получила столько эмоций и информации! Все было просто замечательно! Организаторы были прекрасными, а рассказы Ирины просто восхитительными! И это ещё был гастротур! Моих впечатлений точно хватит до следующего года!
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