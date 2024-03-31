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Миллионка — криминальный район с интересной историей Всего за 1,5 часа мы перенесемся с вами в дореволюционный Владивосток и прогуляемся по колоритным улочкам опасного чайна-тауна. Китайский квартал вырос на берегу Амурского залива во Владивостоке из небольшого поселения, и его было принято называть Миллионкой. Сегодня точные границы Миллионки известны только увлеченным краеведам и старожилам, хотя она расположилась в самом сердце Владивостока. Это несколько кварталов в пределах туристических улиц – Алеутская, Адмирала Фокина, Семеновская и Пограничная. Несмотря на такое центральное расположение, вы с легкостью можете пройти мимо и даже не подозревать о том, что рядом с вами запутанные лабиринты домов, лестниц, сквозных проходов и тупиков. Запутанные улицы, дома терпимости и подземные ходы Когда-то сюда было опасно приходить одному, даже блюстители закона без надобности старались не приближаться к злачному китайскому кварталу. Лабиринты Миллионки были настолько запутанными, что заблудиться здесь было проще простого, и преступники с легкостью скрывались от полицейских среди узких улочек, воздушных мостиков-переходов, огромных подвалов и подземных ходов. Здесь было все, что нужно для жизни: харчевни, лавочки, бани, прачечные, парикмахерские, уличные портные и мастера по ремонту всего на свете — обуви, часов, домашней утвари. Здесь нелегально работали дома терпимости, салоны азартных игр, опиекурильни, скупки краденного, места обмена валюты и изготовления поддельных документов. Миллионка жила своей тайной жизнью, в нее мы и окунемся на экскурсии. Здесь было все, что нужно для жизни: харчевни, лавочки, бани, прачечные, парикмахерские, уличные портные и мастера по ремонту всего на свете - обуви, часов, домашней утвари. Здесь нелегально работали дома терпимости, салоны азартных игр, опиекурильни, скупки краденного, места обмена валюты и изготовления поддельных документов. Миллионка жила своей тайной жизнью, в нее мы и окунемся на экскурсии. Важная информация: