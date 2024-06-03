1 чел.
По популярности
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
«Вы погрузитесь в историю конкретного двора Миллионки, узнаете про местный стрит-арт, прогуляетесь по улицам-лабиринтам и побываете внутри старинного особняка, в кладке которого есть императорские кирпичи»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй
Начало: В центре города
«Проедете по Золотому мосту, центральным улицам и аутентичному китайскому кварталу»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
«Вы проедете по основным улицам города, постоите на последних метрах великой Транссибирской магистрали, дойдете до самой южной точки полуострова Муравьева-Амурского и увидите главный символ Владивостока — маяк на Токаревской кошке»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской
Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской
Начало: В районе Семёновского сквера
«Послушаете истории об абсолютных противоположностях друг друга: Карле Гольденштедте и Иване Галецком, чьи гостиницы смотрели друг другу в окна через улицу»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
«Мы завершим погружение в любовные страсти старого Владивостока на одной из старейших улиц города — Пушкинской»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
«Мы прогуляемся в границах улиц Фонтанная, Алеутская, Светланская и Пограничная»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
«Фоном к таинственным открытиям станут лабиринты старинных улиц, портовые запахи и звуки и набережные с зыбкими морскими видами»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
«На улице Алеутской я покажу торговые и жилые дома, связанные с японской диаспорой»
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции
Начало: На ул. Светланская
«Рассмотрите японскую школу в «сибирском стиле» и узнаете, где находилась улица с лапшичными, подающими знаменитый суп рамен»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
«Проедем по холмистым улицам, мимо морского и железнодорожного вокзалов»
12 июня в 19:00
19 июня в 19:00
1 250₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
«Мы с вами побродим по ее узким улицам, заглянем во дворы-колодцы и, конечно, узнаем массу интересных фактов об этом удивительном месте»
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Начало: Ул. Адмирала фокина, д. 4
«Участникам прогулки будет предложено надеть высокотехнологичные наушники, отправится на прогулку по путанным улицам старого Владивостока, погрузиться в историю китайского квартала и стать частью разворачивающихся событий»
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Начало: Корабельная набережная, Стелла
«Для вашего комфорта, предлагаем вам надеть удобную обувь и одежду для прогулки по центральным улицам города»
Расписание: Расписание публикуем на две недели вперед
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Экскурсия понравилась. Все прошло очень динамично. Гид Виктория - отличный экскурсовод! Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
- ДДмитрий1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.
- ЕЕлена30 мая 2024Очень понравилось.
- ААнастасия26 мая 2024Владимир, вы сделали то, что сначала нам казалось нереальным, учитывая проливной дождь, холод, туман, и нашу усталость после самолета -
- ЮЮлия26 мая 2024Спасибо Жене за ликбез в историю Владивостока. Узнала много нового, чувствуется, что рассказчик увлечен сам историей, корнями и очень любит
- ЛЛюдмила21 мая 2024Прекрасная, интересная, информативная экскурсия! Евгения - просто чудо!
- ММарина19 мая 2024Юлия, спасибо! Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно за интересным рассказом в изумительных локациях города! Обязательно обратимся еще раз при посещении волшебного Владивостока!
- ТТатьяна11 мая 2024Спасибо большое за увлекательную и полезную экскурсию 👍
- ЕЕвгения10 мая 2024Получилась интересная и увлекательная прогулка, которая помогла лучше узнать историю города и открыть для себя новые места
- ЕЕвгений10 мая 2024Интересная и содержательная экскурсия, погружает в историю города через биографии его первых жителей.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Владивостока. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод