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влюбили нас во Владивосток. Очень познавательно, интересно, легко. Это талант, преподнести и донести туристам за 4 часа столько информации. И сделать это в таком формате, который не перегружает мозг, а наоборот, разжигает еще больший интерес к истории города. Вы сами влюблены в свой город, поэтому и ваша экскурсия такая душевная. Отдельное спасибо за кофе-брейк на берегу залива) мы с мужем получили огромное удовольствие от общения с вами и самые лучшие впечатления о городе!