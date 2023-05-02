Пешеходный тур на мыс Сосновый: прогулка вдоль моря и посещение безлюдных пляжей
Посмотреть на великолепные кекуры, подышать свежим воздухом, увидеть невероятную флору и фауну, отвлечься от шума и забот — все это доступно вам в нашем однодневном туре. Мы отправимся покорять мыс Сосновый — место удивительной красоты и умиротворенной атмосферы. Маршрут пройдет через безлюдные пляжи, смотровые площадки и другие фотогеничные места.
Ближайшие даты:
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Мыс Сосновый
- Кекуры Балканьи
- Кекур Штаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Один день среди природыУдивительное однодневное путешествие на мыс Сосновый с видами на кекуры Бакланьи и кекур Штаны. По дороге на мыс мы расскажем вам всю историю Хасанского района и увлекательные факты о флоре и фауне данных мест. Пешеходная часть маршрута будет пролегать вдоль моря. Мы побываем на захватывающих дух видовых площадках, живописных мысах и безлюдных пляжах. По желанию туристов можем приготовить согревающие напитки и горячий обед прямо на природе. Фото и видеосъемка входят в стоимость тура. Важная информация:С собой необходимо взять:
- Трек-обувь с хорошим протектором по сезону.
- Головной убор по сезону.
- Трекинговые палки (по желанию).
- Личную аптечку.
Будни и выходные в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда-обратно.
- Услуги гида.
- Фото и видеосъемка.
- Приготовление горячих напитков на природе
- Что не входит
- Приготовление горячего обеда на природе (Обговаривается заранее и оплачивается отдельно)
- Место начала и завершения?
- Владивосток, площадь Луговая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Будни и выходные в 08:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Не забудьте взять с собой:
- Трек-обувь с хорошим протектором по сезону.
- Головной убор по сезону.
- Трекинговые палки (по желанию).
- Личную аптечку
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Групповые
Пешеходные
Джиппинг
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
День на мысе Брюса
Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря
Завтра
3 мая
4 мая
6 мая
17 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
К мысу Тобизина на внедорожнике
Отправиться к местам притяжения острова Русский, посетить форт Поспелова и побывать на краю земли
По договоренности
Сегодня
Завтра
3 мая
4 мая
9 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на о. Шкота + посещение морефермы и морского бассейна
Центральная площадь, Владивосток
Завтра
3 мая
4 мая
5 мая
14 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании