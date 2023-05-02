Трек-обувь с хорошим протектором по сезону.

Головной убор по сезону.

Трекинговые палки (по желанию).

Личную аптечку.

Один день среди природыУдивительное однодневное путешествие на мыс Сосновый с видами на кекуры Бакланьи и кекур Штаны. По дороге на мыс мы расскажем вам всю историю Хасанского района и увлекательные факты о флоре и фауне данных мест. Пешеходная часть маршрута будет пролегать вдоль моря. Мы побываем на захватывающих дух видовых площадках, живописных мысах и безлюдных пляжах. По желанию туристов можем приготовить согревающие напитки и горячий обед прямо на природе. Фото и видеосъемка входят в стоимость тура. Важная информация:С собой необходимо взять: