Джип-тур на мыс Сосновый

Пешеходный тур на мыс Сосновый: прогулка вдоль моря и посещение безлюдных пляжей

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Посмотреть на великолепные кекуры, подышать свежим воздухом, увидеть невероятную флору и фауну, отвлечься от шума и забот — все это доступно вам в нашем однодневном туре. Мы отправимся покорять мыс Сосновый — место удивительной красоты и умиротворенной атмосферы. Маршрут пройдет через безлюдные пляжи, смотровые площадки и другие фотогеничные места.
Джип-тур на мыс Сосновый
Джип-тур на мыс Сосновый
Джип-тур на мыс Сосновый
Джип-тур на мыс Сосновый
Джип-тур на мыс Сосновый
Джип-тур на мыс Сосновый
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Мыс Сосновый
  • Кекуры Балканьи
  • Кекур Штаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Один день среди природыУдивительное однодневное путешествие на мыс Сосновый с видами на кекуры Бакланьи и кекур Штаны. По дороге на мыс мы расскажем вам всю историю Хасанского района и увлекательные факты о флоре и фауне данных мест. Пешеходная часть маршрута будет пролегать вдоль моря. Мы побываем на захватывающих дух видовых площадках, живописных мысах и безлюдных пляжах. По желанию туристов можем приготовить согревающие напитки и горячий обед прямо на природе. Фото и видеосъемка входят в стоимость тура. Важная информация:С собой необходимо взять:
  • Трек-обувь с хорошим протектором по сезону.
  • Головной убор по сезону.
  • Трекинговые палки (по желанию).
  • Личную аптечку.

Будни и выходные в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда-обратно.
  • Услуги гида.
  • Фото и видеосъемка.
  • Приготовление горячих напитков на природе
Что не входит
  • Приготовление горячего обеда на природе (Обговаривается заранее и оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
Владивосток, площадь Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: Будни и выходные в 08:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой:
  • Трек-обувь с хорошим протектором по сезону.
  • Головной убор по сезону.
  • Трекинговые палки (по желанию).
  • Личную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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