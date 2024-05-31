Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная

Хотите увидеть тигров? Тогда приглашаем вас поехать с нами в сафари-парк! Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. Ручных обитателей можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом.

На обратном пути вас ждет обед в бухте Лазурная и посещение бухты Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, перемешались с мелкой галькой.
4.92
99 отзывов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00

Что вас ожидает:

  • Сафари-парк
  • Бухта Шамора
  • Бухта Стеклянная

Описание экскурсии

В гости к животным Приморского края Приморский сафари-парк является ландшафтным. Его площадь вместе с новой территорией насчитывает 16 Га. Посетители и животные находятся здесь без барьеров и решеток, все как в природе. Посетителей всегда сопровождает проводник. Здесь обрели второй дом более десятка копытных, пострадавших от браконьеров. Главные задачи парка — это помощь проблемным животным, их знакомство с посетителями и экологическое просвещение. Обитатели сафари-парка, прошедшие успешную реабилитацию, возвращаются в естественную среду обитания. Здесь содержатся только животные Приморского края, которых насчитывается более 70 видов. Ручные обитатели — изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики — сами выходят к людям. Их можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдается бесплатно. Свой корм приносить в парк запрещается. Две живописные бухты Бухта Лазурная или Шамора — это бухта Уссурийского залива Японского моря в Приморском крае. Длина ее побережья составляет 3 км. Бухта Стеклянная — это знаменитая достопримечательность Приморья. Разноцветный пляж из стекла имеет только один аналог в мире, который находится в Калифорнии. Важная информация: Экскурсии в Сафари-парке. 3 парка для посещения:
  1. я экскурсия: Парк тигров — Парк копытных — Парк леопардов — Парк гималайских и бурых медведей (с проводником) Продолжительность экскурсии: 1 час и 10 мин.
  2. я экскурсия: Парк мелких хищных зверей и Парк птиц (с проводником) Продолжительность экскурсии: 40 минут.
  3. я экскурсия: Парк львов(самостоятельный осмотр).

По понедельникам, средам, пятницам в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 14+от 1 900 ₽
Детский 4-14 летот 2 700 ₽
Пенсионный по возрастуот 1 700 ₽
Детский до 3х лет3 600 ₽
Детский от 4 до 14 лет1 700 ₽
Детский до 3-х лет0 ₽
Детский до 3х лет (не рекомендуем)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сафари-парк
  • Бухта Шамора
  • Бухта Стеклянная
Что включено
  • Легковое авто/автобус
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • «Входные билеты в вольеры сафари-парка (есть комплексный тариф):, Комплексный тариф № 1 (при ОДНОВРЕМЕННОЙ покупке билетов на 1-ю и 2-ю экскурсии (2 парка): ВЗРОСЛЫЙ - 1 000 руб., дети 4-13 лет и пенсионеры по возрасту - 600 руб., Комплексный тариф № 2 (при ОДНОВРЕМЕННОЙ покупке билетов на все 3 парка): ВЗРОСЛЫЙ - 1 300 руб., дети 4-13 лет и пенсионеры по возрасту - 800 руб., Дети до 3-х лет включительно посещают вольеры Сафари-парка - БЕСПЛАТНО», Обед
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 99 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
4
3
2
2
1
О
31 мая 2024
Е
30 мая 2024
Т
30 мая 2024
Всё просто супер.
O
29 мая 2024
Это был день прилёта. Мини-группа в будний день не набралась, но мне ооочень хотелось познакомиться с городом не обзорно и/или самостоятельно, а с воды, а также заглянуть в удалённый Сафари-парк.
Встреча
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с Тихим океаном через такие уютные и непохожие бухточки прошла взаимно и тепло 🩵💙 Раиса не только прекрасно чувствует, но и вкусно обрисовывает атмосферу каждого места, которое она любит (или не любит ☺️).
Из-за непогоды мои катерные экскурсии были отменены, и Раиса составила для меня подробный must-have по Владивостоку с учётом моих гастрономических вкусов 😏 К тому же, теперь мне знакомы тонкости пляжного отдыха в Приморье 💪
Про сам Сафари-парк здесь писать не буду: гиды там свои, они сами и ухаживают, и любовно рассказывают о своих питомцах. Если вы не мечтали покормить с рук лисиц, енотов или львов и/или подразнить амурского тигра, тогда бы вы ничего и не узнавали бы про Сафари-парк.
В тот день я была очень усталой после долгого перелёта и учебы и прямо-таки засыпала на ходу по возвращении из парка. И всё-таки, воодушевлённые рассказы о своем городе вытащили меня из отеля после недолгого отдыха, чтобы я насладилась закатом на 3-х набережных и побродила по ночному Арбату.
Благодарю 💜
Во всех отношениях на этой экскурсии были правильные люди в правильном месте.

И
28 мая 2024
Я
27 мая 2024
Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
А
26 мая 2024
Отличная экскурсия, всё понравилось. Гид хороший, Юлия. Прекрасная рассказчица😁 водитель👍
И
22 мая 2024
Т
22 мая 2024
И
18 мая 2024
Н
18 мая 2024
Отличная экскурсия! Гиды Игорь и Тимофей очень доброжелательные ребята. От сафари - парка мы в восторге! Насчёт бухты стеклянная впечатления неоднозначные… Организация поездки на высоте! На обратном пути пообедали в моря в армянском кафе, всё вкусно, порции приличные. Спасибо!
Т
14 мая 2024
Удивительная экскурсия! Гид Роман-человек многогранный, разносторонний, увлеченный своим делом, влюбленный во Владивосток, но прежде всего он-поэт!!! И это определяет его жизнелюбие и оптимизм! Мы получили колоссальное удовольствие от чарующих рассказов
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Романа, его творчества. Увидели столько красот, которые так показать может только он. Внимательный и чуткий, Роман открыл нам удивительный мир Дальнего востока. Домой мы увезли массу дивных фото и желание непременно вернуться в эти богатейшие Российские края. Спасибо большое, Роман и Евгения! До новых встреч! Здоровья, удачи и всего самого лучшего вам! От души рекомендую!

Е
14 мая 2024
Понравилось все. Погода немного огорчила - было ветрено в бухте Стеклянная, а в Шаморе шел дождь. Но все равно спасибо за тур.
К
14 мая 2024
Всё отлично, спасибо большое за экскурсии.
А
13 мая 2024

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