Хотите увидеть тигров? Тогда приглашаем вас поехать с нами в сафари-парк! Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. Ручных обитателей можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом.
На обратном пути вас ждет обед в бухте Лазурная и посещение бухты Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, перемешались с мелкой галькой.
На обратном пути вас ждет обед в бухте Лазурная и посещение бухты Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, перемешались с мелкой галькой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00
Что вас ожидает:
- Сафари-парк
- Бухта Шамора
- Бухта Стеклянная
Описание экскурсии
В гости к животным Приморского края Приморский сафари-парк является ландшафтным. Его площадь вместе с новой территорией насчитывает 16 Га. Посетители и животные находятся здесь без барьеров и решеток, все как в природе. Посетителей всегда сопровождает проводник. Здесь обрели второй дом более десятка копытных, пострадавших от браконьеров. Главные задачи парка — это помощь проблемным животным, их знакомство с посетителями и экологическое просвещение. Обитатели сафари-парка, прошедшие успешную реабилитацию, возвращаются в естественную среду обитания. Здесь содержатся только животные Приморского края, которых насчитывается более 70 видов. Ручные обитатели — изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики — сами выходят к людям. Их можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдается бесплатно. Свой корм приносить в парк запрещается. Две живописные бухты Бухта Лазурная или Шамора — это бухта Уссурийского залива Японского моря в Приморском крае. Длина ее побережья составляет 3 км. Бухта Стеклянная — это знаменитая достопримечательность Приморья. Разноцветный пляж из стекла имеет только один аналог в мире, который находится в Калифорнии. Важная информация: Экскурсии в Сафари-парке. 3 парка для посещения:
- я экскурсия: Парк тигров — Парк копытных — Парк леопардов — Парк гималайских и бурых медведей (с проводником) Продолжительность экскурсии: 1 час и 10 мин.
- я экскурсия: Парк мелких хищных зверей и Парк птиц (с проводником) Продолжительность экскурсии: 40 минут.
- я экскурсия: Парк львов(самостоятельный осмотр).
По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 14+
|от 1 900 ₽
|Детский 4-14 лет
|от 2 700 ₽
|Пенсионный по возрасту
|от 1 700 ₽
|Детский до 3х лет
|3 600 ₽
|Детский от 4 до 14 лет
|1 700 ₽
|Детский до 3-х лет
|0 ₽
|Детский до 3х лет (не рекомендуем)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари-парк
- Бухта Шамора
- Бухта Стеклянная
Что включено
- Легковое авто/автобус
- Услуги гида
Что не входит в цену
- «Входные билеты в вольеры сафари-парка (есть комплексный тариф):, Комплексный тариф № 1 (при ОДНОВРЕМЕННОЙ покупке билетов на 1-ю и 2-ю экскурсии (2 парка): ВЗРОСЛЫЙ - 1 000 руб., дети 4-13 лет и пенсионеры по возрасту - 600 руб., Комплексный тариф № 2 (при ОДНОВРЕМЕННОЙ покупке билетов на все 3 парка): ВЗРОСЛЫЙ - 1 300 руб., дети 4-13 лет и пенсионеры по возрасту - 800 руб., Дети до 3-х лет включительно посещают вольеры Сафари-парка - БЕСПЛАТНО», Обед
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 99 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
31 мая 2024
Е
Елена
30 мая 2024
Т
Татьяна
30 мая 2024
Всё просто супер.
O
Olga
29 мая 2024
Это был день прилёта. Мини-группа в будний день не набралась, но мне ооочень хотелось познакомиться с городом не обзорно и/или самостоятельно, а с воды, а также заглянуть в удалённый Сафари-парк.
Встреча
Встреча
И
Ильдар
28 мая 2024
Я
Яна
27 мая 2024
Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
А
Анастасия
26 мая 2024
Отличная экскурсия, всё понравилось. Гид хороший, Юлия. Прекрасная рассказчица😁 водитель👍
И
Ирина
22 мая 2024
Т
Татьяна
22 мая 2024
И
Ирина
18 мая 2024
Н
Наталья
18 мая 2024
Отличная экскурсия! Гиды Игорь и Тимофей очень доброжелательные ребята. От сафари - парка мы в восторге! Насчёт бухты стеклянная впечатления неоднозначные… Организация поездки на высоте! На обратном пути пообедали в моря в армянском кафе, всё вкусно, порции приличные. Спасибо!
Т
Татьяна
14 мая 2024
Удивительная экскурсия! Гид Роман-человек многогранный, разносторонний, увлеченный своим делом, влюбленный во Владивосток, но прежде всего он-поэт!!! И это определяет его жизнелюбие и оптимизм! Мы получили колоссальное удовольствие от чарующих рассказов
Е
Екатерина
14 мая 2024
Понравилось все. Погода немного огорчила - было ветрено в бухте Стеклянная, а в Шаморе шел дождь. Но все равно спасибо за тур.
К
Косановская
14 мая 2024
Всё отлично, спасибо большое за экскурсии.
А
Анна
13 мая 2024
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.