ежедневно в 06:00

Эта программа — для любителей спокойного отдыха на берегу моря. Из Владивостока в группе до 10 человек вы отправитесь в сторону Находки: побываете на длинном берегу бухты с тремя озерами, в уютной Окуневой и Спокойной бухтах. Везде обеспечим максимальную заброску. Будет время, чтобы сделать множество фото, искупаться в сезон и даже устроить небольшой пикник.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пляжи Японского моря

В этой программе нет долгих пеших переходов, а есть неспешные прогулки вдоль моря, любование скалами и игрой волн — отдых для души и тела! По маршруту мы посетим:

Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края.

— эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края. Бухту Окуневая — более камерная локация; с боков бухту обрамляют скалы, а три пляжа могут похвастаться крупным белым песком и бирюзовым цветом моря.

— более камерная локация; с боков бухту обрамляют скалы, а три пляжа могут похвастаться крупным белым песком и бирюзовым цветом моря. Бухту Спокойная — не зря она получила такое название: бухта с трех сторон закрыта от ветра, поэтому здесь не почти не бывает волн.

Программа

7:00 отправление из Владивостока в сторону города Находка (время приблизительное), 3 часа пути

Посещение бухты Триозёрье (1 час)

Посещение бухты Окуневая (30 минут)

Посещение бухты Спокойная; время для перекуса и прогулки (1-2 часа)

Отправление во Владивосток, прибытие

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая программа для пляжного отдыха без сопровождения гида

Трансфер по маршруту входит в стоимость

С собой возьмите еду для перекуса, воду; по желанию можно заглянуть в магазины по маршруту

С вами будет сопровождающий из нашей команды.