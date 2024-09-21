ежедневно в 06:00

Эта программа — для любителей спокойного отдыха на берегу моря.
Из Владивостока вы отправитесь в сторону Находки: побываете на длинном берегу бухты с тремя озерами, в уютной Окуневой и Спокойной бухтах. Везде обеспечим максимальную заброску. Будет время, чтобы сделать множество фото, искупаться в сезон и даже устроить небольшой пикник.
Из Владивостока вы отправитесь в сторону Находки: побываете на длинном берегу бухты с тремя озерами, в уютной Окуневой и Спокойной бухтах. Везде обеспечим максимальную заброску. Будет время, чтобы сделать множество фото, искупаться в сезон и даже устроить небольшой пикник.
Описание экскурсии
Пляжи Японского моря
В этой программе нет долгих пеших переходов, а есть неспешные прогулки вдоль моря, любование скалами и игрой волн — отдых для души и тела! По маршруту мы посетим:
- Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края.
- Бухту Окуневая — более камерная локация; с боков бухту обрамляют скалы, а три пляжа могут похвастаться крупным белым песком и бирюзовым цветом моря.
Программа
- 7:00 отправление из Владивостока в сторону города Находка (время приблизительное), 3 часа пути
- Посещение бухты Триозёрье (2 часа)
- Посещение бухты Окуневая (2 часа)
- Отправление во Владивосток, прибытие
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая программа для пляжного отдыха без сопровождения гида
- Трансфер по маршруту входит в стоимость (семиместный Toyota Town Ace Noah)
- С собой возьмите еду для перекуса, воду; по желанию можно заглянуть в магазины по маршруту
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1889 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Лучшие места для купания в море находятся далеко за пределами Владивостока, местные жители говорят, что там «настоящее море», в городе они не купаются. бухты очень живописные, в следующий приезд я
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С
В тумане есть своя красота!
Спасибо Олегу за то, что показал бухты.
Несмотря на дождь, мы играли переездами, ловили солнышко и кайфовали от моря!
Всем от души советую НЕ БОЯТЬСЯ плохой погоды. Тут
Спасибо Олегу за то, что показал бухты.
Несмотря на дождь, мы играли переездами, ловили солнышко и кайфовали от моря!
Всем от души советую НЕ БОЯТЬСЯ плохой погоды. Тут
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О
Дорога хоть и продолжительная, время на остановки есть.
Тур советую каждому путешественнику - насыщенный день!
Мне очень понравился подход организатора: подробный инструктаж перед выездом до минутки, в тоже время свобода действий, много времени на отдых и дружеский настрой.
Спасибо большое за мой отпуск, бегу поделиться фотографиями.
Тур советую каждому путешественнику - насыщенный день!
Мне очень понравился подход организатора: подробный инструктаж перед выездом до минутки, в тоже время свобода действий, много времени на отдых и дружеский настрой.
Спасибо большое за мой отпуск, бегу поделиться фотографиями.
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Ю
Всем привет!)
Лиля, Валерия Алёна водитель Юлия организатор Возвращаюсь в город с приятной усталостью и яркими эмоциями.
Компания огонь в огне!
Море волшебное.
Лиля, Валерия Алёна водитель Юлия организатор Возвращаюсь в город с приятной усталостью и яркими эмоциями.
Компания огонь в огне!
Море волшебное.
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Спасибо огромное организаторам нашего путешествия! Они стали проводниками в чудесный мир Приморья. Каждая бухта-своя маленькая история. Отдельная благодарность Петру интересному собеседнику и надежному водителю. Обязательно вернёмся!
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Ю
Отличная поездка, бухта Окуневая это любовь с первого взгляда
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