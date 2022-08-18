Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пляжи Японского моря
В этой программе нет долгих пеших переходов, а есть неспешные прогулки вдоль моря, любование скалами и игрой волн — отдых для души и тела! По маршруту мы посетим:
Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края.
Бухту Окуневая — более камерная локация; с боков бухту обрамляют скалы, а три пляжа могут похвастаться крупным белым песком и бирюзовым цветом моря.
Бухту Спокойная — не зря она получила такое название: бухта с трех сторон закрыта от ветра, поэтому здесь не почти не бывает волн.
Программа
7:00 отправление из Владивостока в сторону города Находка (время приблизительное), 3 часа пути
Посещение бухты Триозёрье (1 час)
Посещение бухты Окуневая (30 минут)
Посещение бухты Спокойная; время для перекуса и прогулки (1-2 часа)
Отправление во Владивосток, прибытие
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая программа для пляжного отдыха без сопровождения гида
Трансфер по маршруту входит в стоимость
С собой возьмите еду для перекуса, воду; по желанию можно заглянуть в магазины по маршруту
С вами будет сопровождающий из нашей команды.
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у остановки «Луговая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели 321 экскурсию для 254 туристов
Мы команда гидов и сопровождающих в экскурсиях по Приморскому краю. Проводим экскурсии на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
18 авг 2022
Поездка прошла очень хорошо, несмотря на отвратительные дороги. Водитель очень опытный. Сопровождения в пути не будет. Водитель - не гид, хоть и охотно отвечает на вопросы, если знает ответ. Узнайте куда вы едете заранее.
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