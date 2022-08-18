ежедневно в 06:00

Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная

Насладиться пляжным отдыхом на красивейших песчаных пляжах Приморья

4
1 отзыв
Эта программа — для любителей спокойного отдыха на берегу моря.

Из Владивостока в группе до 10 человек вы отправитесь в сторону Находки: побываете на длинном берегу бухты с тремя озерами, в уютной Окуневой и Спокойной бухтах. Везде обеспечим максимальную заброску. Будет время, чтобы сделать множество фото, искупаться в сезон и даже устроить небольшой пикник.
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пляжи Японского моря

В этой программе нет долгих пеших переходов, а есть неспешные прогулки вдоль моря, любование скалами и игрой волн — отдых для души и тела! По маршруту мы посетим:

  • Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края.
  • Бухту Окуневая — более камерная локация; с боков бухту обрамляют скалы, а три пляжа могут похвастаться крупным белым песком и бирюзовым цветом моря.
  • Бухту Спокойная — не зря она получила такое название: бухта с трех сторон закрыта от ветра, поэтому здесь не почти не бывает волн.

Программа

  • 7:00 отправление из Владивостока в сторону города Находка (время приблизительное), 3 часа пути
  • Посещение бухты Триозёрье (1 час)
  • Посещение бухты Окуневая (30 минут)
  • Посещение бухты Спокойная; время для перекуса и прогулки (1-2 часа)
  • Отправление во Владивосток, прибытие

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая программа для пляжного отдыха без сопровождения гида
  • Трансфер по маршруту входит в стоимость
  • С собой возьмите еду для перекуса, воду; по желанию можно заглянуть в магазины по маршруту

С вами будет сопровождающий из нашей команды.

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у остановки «Луговая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
А
18 авг 2022
Поездка прошла очень хорошо, несмотря на отвратительные дороги. Водитель очень опытный. Сопровождения в пути не будет. Водитель - не гид, хоть и охотно отвечает на вопросы, если знает ответ. Узнайте куда вы едете заранее.

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