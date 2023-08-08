К водопадам и зимнему садуКравцовские водопады — памятник природы Приморского края – каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский. Водопады образовались более 1 миллиона лет назад, когда на земле Приморья происходили извержения вулканов и землетрясения. Каждый из водопадов имеет собственное название. Вы своими глазами сможете увидеть всю красоту и величие природного памятника.

Далее мы отправимся к теплому бассейну под открытым небом, где вы сможете поплавать в приятной теплой воде. После сеанса плавания сможете заглянуть в зимний сад. Зимний сад благоухает цветами и пышет зеленью круглый год. Подышать кислородом, насладиться покоем туда спешат многие уссурийцы. Под сводом потолков растут пальмы и другие виды растений субтропического и тропического поясов. Когда гуляешь по тропинкам сада, кажется, что оказался в джунглях. В местном искусственном водоемчике живет семейство черепах, и плавают сомы. Также здесь можно познакомиться с пернатыми: голубями «павлинами», попугаем «неразлучником».

Этот тур даёт возможность гостям города увидеть Приморский край с другой его стороны. Вы услышите историю края и просто приятно проведете время.

Важная информация• Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по сезону.

Возьмите с собой сменную обувь, перекус на 2 раза, купальные и банные принадлежности, шапочку (есть возможность приобрести на месте платно), полотенце, халат (по желанию).