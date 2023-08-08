Экскурсия к Кравцовским водопадам и бассейну под открытым небом в Владивостоке
Приглашаем на большую экскурсию к Кравцовским водопадам и на прогулку по Зимнему саду города Уссурийска.
Вы сможете поплавать в теплом открытом бассейне и погулять в зимнем саду, где под сводом потолков растут пальмы другие виды растений тропического и субтропического поясов. Также здесь можно познакомиться с пернатыми: голубями «павлинами», попугаем «неразлучником».
Вы сможете поплавать в теплом открытом бассейне и погулять в зимнем саду, где под сводом потолков растут пальмы другие виды растений тропического и субтропического поясов. Также здесь можно познакомиться с пернатыми: голубями «павлинами», попугаем «неразлучником».
Ближайшие даты:
8
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авг
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10
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кравцовские водопады
- Бассейн
- Зимний сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К водопадам и зимнему садуКравцовские водопады — памятник природы Приморского края – каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский. Водопады образовались более 1 миллиона лет назад, когда на земле Приморья происходили извержения вулканов и землетрясения. Каждый из водопадов имеет собственное название. Вы своими глазами сможете увидеть всю красоту и величие природного памятника.
Далее мы отправимся к теплому бассейну под открытым небом, где вы сможете поплавать в приятной теплой воде. После сеанса плавания сможете заглянуть в зимний сад. Зимний сад благоухает цветами и пышет зеленью круглый год. Подышать кислородом, насладиться покоем туда спешат многие уссурийцы. Под сводом потолков растут пальмы и другие виды растений субтропического и тропического поясов. Когда гуляешь по тропинкам сада, кажется, что оказался в джунглях. В местном искусственном водоемчике живет семейство черепах, и плавают сомы. Также здесь можно познакомиться с пернатыми: голубями «павлинами», попугаем «неразлучником».
Этот тур даёт возможность гостям города увидеть Приморский край с другой его стороны. Вы услышите историю края и просто приятно проведете время.
Важная информация• Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по сезону.
Возьмите с собой сменную обувь, перекус на 2 раза, купальные и банные принадлежности, шапочку (есть возможность приобрести на месте платно), полотенце, халат (по желанию).
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид
- Транспорт
- Входные билеты на водопады, в бассейн и зимний сад
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Кинотеатр Уссури
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- В стоимость входит: гид, транспорт, входные билет на водопады, бассейн и зимний сад. Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по сезону, взять с собой сменную обувь, перекус на 2 раза, купальные принадлежности (обязательно шапочку (есть возможность приобрести на месте платно), полотенце, халат (по желанию).
- Выезд из Владивостока в 7 утра.
- В 9.00 прогулка по водопадам (40 минут)
- С 12-13 купание в бассейне.
- После 13.00 отдых в зимнем саду, обед из собственных продуктов.
- Отправление домой
- Возвращение вечером
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
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