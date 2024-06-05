Экскурсии на водопады из Владивостока

Найдено 18 экскурсий в категории «Водопады» во Владивостоке, цены от 4 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
«Кравцовские водопады — мощные потоки воды в окружении зелени и свежего воздуха»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400 за человека
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
«В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica, услуги гида, вход на территорию водопадов, чаепитие, морской гребешок»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
39 000 за всё до 4 чел.
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
«Сначала мы отправимся на Кравцовские водопады»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000 за человека
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
«По пути на юг Приморья первым делом мы заедем полюбоваться на каскад из пяти небольших, но живописных Кравцовских водопадов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 300 за всё до 3 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
«Водопад Горбатый, или Неожиданный — наша главная цель»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999 за всё до 3 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
«Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990 за всё до 4 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
«После чего мы направимся на водопад Неожиданный (он же Горбатый) высотой 13 метров, так же по пути заедем на стеклянухинское городище»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
«Водопад Неожиданный Если вы начнете изучать Приморский край, вы сделаете большое открытие для себя, здесь можно увидеть множество водопадов»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
«Древние водопады Нашу экскурсию мы начнем c Кравцовских водопадов — это каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский»
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом
Начало: Кинотеатр Уссури
«Кравцовские водопады — памятник природы Приморского края – каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский»
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за человека
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
«Кравцовские водопады — уютная экотропа посреди леса»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Сначала отправимся на Кравцовские водопады»
Расписание: по понедельникам в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
5 000 за человека
Кравцовские водопады и Земля леопарда
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Вдохновиться пейзажами и посетить национальный парк, где живет самая редкая крупная кошка планеты
Начало: На ул. Алеутская
«Лесная сказка и Кравцовские водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 700 за всё до 4 чел.
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»
Групповая
10 часов
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»
«Кравцовские водопады – одна из самых посещаемых достопримечательностей Владивостока и памятник природы Приморского края»
Расписание: Среда в 09:00
4 800 за человека
Маяк Бюссе и мысы Славянки
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1949017 541 за всё до 4 чел.
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
«Мы с вами посетим и прогуляемся на Кравцовские водопады, пройдемся по побережью полуострова Брюса увидим исторический Маяк Брюса и Базальтовые Колонны, мыс Парящей Черепахи»
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
«По экотропе мы пройдём до первых двух водопадов (высотой 6 и 7 метров)»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
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    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
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    ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
  • Р
    Роман
    26 мая 2024
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
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    и не простой. Нужно готовиться к тому что придется немного устать:) Но, ребята адаптировали маршрут под пожелания - можно погулять подольше и посмотреть больше объектов, можно поменьше - и посмотреть только основные. Мы посмотрели маяки, артиллерийские батареи, наблюдательные пункты, остатки РЛС и техники. На самой высокой точке острова, недавно поставили новую часовню из кедра - к ней, уже подниматься не стали, но уверен что вид оттуда - отличный. На морской части прогулки подходили к лежбищу сивучей и ларг. Их было довольно много, одни с интересом наблюдали за нами, близко подплывали к катеру, а другие с настроенностью смотрели со стороны. Подходили на катере близко, но очень аккуратно и бережно. Мы не купались, так как еще было холодно, но если будете в летнее время - пляж на острове отличный, обязательно берите купальные принадлежности. Смело могу рекомендовать эту экскурсию!

    Экскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравилась
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Классная экскурсия и возможность увидеть дикую природу Приморья! Отличный гид!
  • В
    Виталий
    18 мая 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    😍 загляденье Как же прекрасны семейные походы 🤍 Спасибо всем, кто был рядом
    😍 загляденье
  • A
    Aleksey
    17 мая 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Нормальная экскурсия, где много времени было на фото и чтобы насладиться видами. Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там
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    2 км прогулки по лесу и все, никаких особых видов, можно так же пойти в любой лес. В конце подъем к качелям довольно сложный и не уверен, что это интересная локация, водопады +/- нормально. Вместо качелей и тропы леопарда лучше рядом посмотреть еще интересные места и добавить их в программу.

  • С
    Светлана
    16 апреля 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честно, впервые увидела замерзший водопад😁
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честноСпасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честноСпасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честно
  • Н
    Наталия
    15 апреля 2024
    Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
    Вчера мы путешествовали по маршруту, включающему Кравцовские водопады, Мыс Брюса и бассейн в ГК "Теплое море". Я в восторге от
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    красот Приморского края и от уровня комфорта на протяжении всего маршрута. Каждая деталь продумана до мелочей, и впечатления от разнообразных природных красот были вдохновляющими. А в конце нас ждал релакс в теплых водах моря.

  • Д
    Дина
    14 апреля 2024
    Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
    Легкий тур, быстрая дорога, приятная компания.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
  2. Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
  3. Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
  4. Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
  5. Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
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  2. Самое главное
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  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
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