1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
«Кравцовские водопады — мощные потоки воды в окружении зелени и свежего воздуха»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
«В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica, услуги гида, вход на территорию водопадов, чаепитие, морской гребешок»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
39 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
«Сначала мы отправимся на Кравцовские водопады»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
«По пути на юг Приморья первым делом мы заедем полюбоваться на каскад из пяти небольших, но живописных Кравцовских водопадов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
«Водопад Горбатый, или Неожиданный — наша главная цель»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
«Каскад из водопадов — одно из самых красивых и популярных мест в Приморском крае, куда добраться нам поможет внедорожник»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
«После чего мы направимся на водопад Неожиданный (он же Горбатый) высотой 13 метров, так же по пути заедем на стеклянухинское городище»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
«Водопад Неожиданный Если вы начнете изучать Приморский край, вы сделаете большое открытие для себя, здесь можно увидеть множество водопадов»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
«Древние водопады Нашу экскурсию мы начнем c Кравцовских водопадов — это каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский»
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кравцовские водопады и бассейн под открытым небом
Начало: Кинотеатр Уссури
«Кравцовские водопады — памятник природы Приморского края – каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский»
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
«Кравцовские водопады — уютная экотропа посреди леса»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Сначала отправимся на Кравцовские водопады»
Расписание: по понедельникам в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Вдохновиться пейзажами и посетить национальный парк, где живет самая редкая крупная кошка планеты
Начало: На ул. Алеутская
«Лесная сказка и Кравцовские водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»
«Кравцовские водопады – одна из самых посещаемых достопримечательностей Владивостока и памятник природы Приморского края»
Расписание: Среда в 09:00
4 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1949017 541₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
«Мы с вами посетим и прогуляемся на Кравцовские водопады, пройдемся по побережью полуострова Брюса увидим исторический Маяк Брюса и Базальтовые Колонны, мыс Парящей Черепахи»
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
«По экотропе мы пройдём до первых двух водопадов (высотой 6 и 7 метров)»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 июня 2024Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
- ООксана4 июня 2024Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- РРоман26 мая 2024Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
- ААлексей26 мая 2024Классная экскурсия и возможность увидеть дикую природу Приморья! Отличный гид!
- ВВиталий18 мая 2024😍 загляденье Как же прекрасны семейные походы 🤍 Спасибо всем, кто был рядом
- AAleksey17 мая 2024Нормальная экскурсия, где много времени было на фото и чтобы насладиться видами. Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там
- ССветлана16 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честно, впервые увидела замерзший водопад😁
- ННаталия15 апреля 2024Вчера мы путешествовали по маршруту, включающему Кравцовские водопады, Мыс Брюса и бассейн в ГК "Теплое море". Я в восторге от
- ДДина14 апреля 2024Легкий тур, быстрая дорога, приятная компания.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Водопады»
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- Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
- Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
- Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
- Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
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