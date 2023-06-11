Ближайшие даты:
11
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
14
июн
июн
15
июн
июн
16
июн
июн
17
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Историю возникновения Морского кладбища и почему гора называется Монастырской
- Какие и когда были первые братские захоронения
- Подробности героического боя и гибели крейсеров "Варяг" и "Рюрик", посетите братскую могилу нижним чинам "Варяга", узнаете судьбу захоронения членов экипажа "Рюрика"
- Обстоятельства гибели теплоходов «Тикси», «Тавричанка», «Большерецк»
- Тайна гибели подводной лодки С-178 в заливе Петра Великого
- Побываете на могиле русского путешественника, географа, этнографа Арсеньева В. К., а также памятные надгробия других известных людей.
- Поднимемся на вершину горы, ознакомимся с руинами Уссурийской мортирной батареи и геокупол бывшей воинской части, узнаем их историю.
- С вершины горы рассмотрим залив Петра Великого.
- Увидите военное кладбище чешских и канадских легионеров, навсегда упокоившихся на морском кладбище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Большинство людей по понятным причинам не любит кладбища, тем более, не посещает их во время путешествий. Зачем грустить и думать о вечном, если можно радоваться жизни? А зря. Если отвлечься от темы бренности бытия, многие кладбища интересны и намного лучше обычных музейных экспозиций. Кладбище не зря называется Морским. Значительная часть людей, похороненных здесь, была связана с морем. Надгробия с изображением боевых кораблей, подводных лодок, пассажирских лайнеров и рыболовецких траулеров встречаются на каждом шагу.
Герои боёв у озера Хасан, нижние чины с крейсера "Варяг", подводники, летчики и рыбаки, моряки и адмиралы, интервенты, сложившие свои головы в годы Гражданской войны, бизнесмены «лихих 90-х» и герои всех локальных войн современной России мирно покоятся рядом. Здесь похоронены такие значимые для Владивостока люди, как Е. С. Бурачёк, фактически первый начальник поста Владивосток, вольный шкипер Ф. К. Гек, исследователь В. К. Арсеньев.
Найдите время и пройдитесь по этим тенистым аллеям, ведь здесь есть что увидеть и о чём поразмышлять.
На вершине горы - единственная в городе видовая площадка, откуда прекрасно видны Уссурийский и Амурский заливы, полуостров Басаргина, бухты Улисс и Патрокл, пролив Босфор Восточный и остров Русский. Кстати, видовая площадка расположена на месте бывшего Уссурийского форта, на ней расположен геокупол бывшей воинской части.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- по желанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Похожие туры из Владивостока
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Улица Катерная, 6В, Владивосток
14 июня
17 июня
18 июня
21 июня
4 900₽ за человека
Групповая
1 час
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Завтра
12 июня
14 июня
16 июня
1 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Морские деликатесы острова Русский
Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и попробовать местные морепродукты
на центральной площади «Борцов Революции»
12 июня
13 июня
14 июня
16 июня
9 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании