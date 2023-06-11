Большинство людей по понятным причинам не любит кладбища, тем более, не посещает их во время путешествий. Зачем грустить и думать о вечном, если можно радоваться жизни? А зря. Если отвлечься от темы бренности бытия, многие кладбища интересны и намного лучше обычных музейных экспозиций. Кладбище не зря называется Морским. Значительная часть людей, похороненных здесь, была связана с морем. Надгробия с изображением боевых кораблей, подводных лодок, пассажирских лайнеров и рыболовецких траулеров встречаются на каждом шагу.

Герои боёв у озера Хасан, нижние чины с крейсера "Варяг", подводники, летчики и рыбаки, моряки и адмиралы, интервенты, сложившие свои головы в годы Гражданской войны, бизнесмены «лихих 90-х» и герои всех локальных войн современной России мирно покоятся рядом. Здесь похоронены такие значимые для Владивостока люди, как Е. С. Бурачёк, фактически первый начальник поста Владивосток, вольный шкипер Ф. К. Гек, исследователь В. К. Арсеньев.

Найдите время и пройдитесь по этим тенистым аллеям, ведь здесь есть что увидеть и о чём поразмышлять.

На вершине горы - единственная в городе видовая площадка, откуда прекрасно видны Уссурийский и Амурский заливы, полуостров Басаргина, бухты Улисс и Патрокл, пролив Босфор Восточный и остров Русский. Кстати, видовая площадка расположена на месте бывшего Уссурийского форта, на ней расположен геокупол бывшей воинской части.