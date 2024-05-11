К Ксения Остров Русский - дальневосточный Кронштадт 10 мая ездили на экскурсию по фортам на о. Русский с гидом Александром. Очень понравилось, все четко организовано, посетили множество интересных мест, спустились в подземелье, послушали интересные истории. Очень здорово!

О Олег Морское кладбище на горе Монастырской читать дальше Это гарантирует, что вы получите не только уникальную экскурсию, но и ответ на любой вопрос. Даже если вы не гуляете по кладбищам в свободное время -- для понимания не только города, но и истории вообще, очень рекомендуется. Прекрасная экскурсия. Я в восторге! Александр Викторович -- не просто очень подготовленный гид, но и обладает очень интересным личным опытом.

Е Екатерина Японские страницы Владивостока Прекрасный экскурсовод Марина- легкая и живая подача материала, приветливая манера общения и невероятно обаятельный человек 🙋‍♀️ Экскурсия очень интересная! Всем рекомендую! Владивосток очень самобытный город, который нужно обязательно посетить и прогуляться по его затейливым улочкам в компании прекрасной Марины!!!

A Alex Японские страницы Владивостока читать дальше нас очень вдохновило на изучение второй части, японской. Во время экскурсии узнали не только про Владивосток, но и про особенности менталитета наших соседей Уже второй раз Гуляем по городу с Мариной, прекрасный рассказчик и экскурсовод. сначала бы изучили китайские страницы города и это

О Ольга Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой читать дальше дальнейшие места по маршруту, было очень интересно и познавательно побывать на ферме морепродуктов, а также вкусно обедать в прилегающем кафе, свежими морепродуктами и посмотреть на шоу готовки от повара кафе. Рекомендую к помещению Хорошая, позновательная экскурсия. Гид Павел рассказал историю города и острова русский, побывать в мужском монастыре с очень симпатичной территорией,сопроводил в

О Олег Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой Посмотрели ферму, оценили величие Русского, искупались в отличном бассейне. Всё интересно, познавательно

В Виктория Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой Замечательная экскурсия! Особое впечатление от Павла. Замечательный рассказчик, очень обаятельный человек. Все рассказал и показал.

Е Евгения Магия «Морского кладбища» на горе Монастырской Рекомендую. Несмотря на то, что это кладбище, оно хранит историю Владивостока. Было интересно, Александр отличный гид, очень интересно рассказывает. Я не пожалела, и старшему сыну понравилось.

О Ольга Японские страницы Владивостока Марина, провела нам отличную экскурсию. Мы были ограничены по времени и запросили начать по-раньше. Марина пошла нам на встречу, и мы отлично провели время. Мы узнали много интересного по истории корейской/японской/китайской диаспор. Заглянули в тематические магазинчики. Очень рекомендуем Марину как гида!