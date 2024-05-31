В Валерий Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.

А Александр Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)

К Ксения Остров Русский - дальневосточный Кронштадт 10 мая ездили на экскурсию по фортам на о. Русский с гидом Александром. Очень понравилось, все четко организовано, посетили множество интересных мест, спустились в подземелье, послушали интересные истории. Очень здорово!

Т Татьяна Все видовые Владивостока за 4 часа Прекрасная экскурсия, рекомендую

О Олег Морское кладбище на горе Монастырской читать дальше Это гарантирует, что вы получите не только уникальную экскурсию, но и ответ на любой вопрос. Даже если вы не гуляете по кладбищам в свободное время -- для понимания не только города, но и истории вообще, очень рекомендуется. Прекрасная экскурсия. Я в восторге! Александр Викторович -- не просто очень подготовленный гид, но и обладает очень интересным личным опытом.

Е Екатерина Японские страницы Владивостока Прекрасный экскурсовод Марина- легкая и живая подача материала, приветливая манера общения и невероятно обаятельный человек 🙋‍♀️ Экскурсия очень интересная! Всем рекомендую! Владивосток очень самобытный город, который нужно обязательно посетить и прогуляться по его затейливым улочкам в компании прекрасной Марины!!!

A Alex Японские страницы Владивостока читать дальше нас очень вдохновило на изучение второй части, японской. Во время экскурсии узнали не только про Владивосток, но и про особенности менталитета наших соседей Уже второй раз Гуляем по городу с Мариной, прекрасный рассказчик и экскурсовод. сначала бы изучили китайские страницы города и это

О Ольга Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой читать дальше дальнейшие места по маршруту, было очень интересно и познавательно побывать на ферме морепродуктов, а также вкусно обедать в прилегающем кафе, свежими морепродуктами и посмотреть на шоу готовки от повара кафе. Рекомендую к помещению Хорошая, позновательная экскурсия. Гид Павел рассказал историю города и острова русский, побывать в мужском монастыре с очень симпатичной территорией,сопроводил в

Д Дмитрий Все видовые Владивостока за 4 часа Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!