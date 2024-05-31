1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
«Монастырская сопка – смотровая площадка с видами на остров Русский, пролив Босфор Восточный и южную часть Владивостока»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
«А немного дальше — памятный знак на месте буддийского храма Ниси Хонгандзи»
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морское кладбище на горе Монастырской
Прикоснуться к тайнам исторического некрополя, побывав в "местах памяти" и "местах забвения"
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Начало: По желанию клиента
«Побываем на месте гибели минного заградителя «Ворошиловск», посетим мужской Свято-Серафимовский монастырь, и ферму морепродуктов, с форта № 9 рассмотрим архипелаг императрицы Евгении, заберемся на видовую площадку г»
Расписание: В любой день по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Начало: Площадь Борцов Революции
«По пути на Морскую ферму вы узнаете интересные факты истории о острове Русском, на обратном пути мы посетим мужской Свято-Серафимовский монастырь»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий31 мая 2024Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
- ААлександр29 мая 2024Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)
- ККсения11 мая 202410 мая ездили на экскурсию по фортам на о. Русский с гидом Александром. Очень понравилось, все четко организовано, посетили множество интересных мест, спустились в подземелье, послушали интересные истории. Очень здорово!
- ТТатьяна6 мая 2024Прекрасная экскурсия, рекомендую
- ООлег29 января 2024Прекрасная экскурсия. Я в восторге! Александр Викторович -- не просто очень подготовленный гид, но и обладает очень интересным личным опытом.
- ЕЕкатерина31 декабря 2023Прекрасный экскурсовод Марина- легкая и живая подача материала, приветливая манера общения и невероятно обаятельный человек 🙋♀️ Экскурсия очень интересная! Всем рекомендую! Владивосток очень самобытный город, который нужно обязательно посетить и прогуляться по его затейливым улочкам в компании прекрасной Марины!!!
- AAlex12 ноября 2023Уже второй раз Гуляем по городу с Мариной, прекрасный рассказчик и экскурсовод. сначала бы изучили китайские страницы города и это
- ООльга25 октября 2023Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водойХорошая, позновательная экскурсия. Гид Павел рассказал историю города и острова русский, побывать в мужском монастыре с очень симпатичной территорией,сопроводил в
- ДДмитрий24 октября 2023Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!
- ООлег5 октября 2023Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водойПосмотрели ферму, оценили величие Русского, искупались в отличном бассейне. Всё интересно, познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Святые места»
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