Религиозные экскурсии по святым местам Владивостока

Найдено 6 экскурсий в категории «Святые места» во Владивостоке, цены от 3 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
«Монастырская сопка – смотровая площадка с видами на остров Русский, пролив Босфор Восточный и южную часть Владивостока»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Японские страницы Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
«А немного дальше — памятный знак на месте буддийского храма Ниси Хонгандзи»
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Морское кладбище на горе Монастырской
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Морское кладбище на горе Монастырской
Прикоснуться к тайнам исторического некрополя, побывав в "местах памяти" и "местах забвения"
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Все видовые Владивостока за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 670 за всё до 3 чел.
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Начало: По желанию клиента
«Побываем на месте гибели минного заградителя «Ворошиловск», посетим мужской Свято-Серафимовский монастырь, и ферму морепродуктов, с форта № 9 рассмотрим архипелаг императрицы Евгении, заберемся на видовую площадку г»
Расписание: В любой день по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Начало: Площадь Борцов Революции
«По пути на Морскую ферму вы узнаете интересные факты истории о острове Русском, на обратном пути мы посетим мужской Свято-Серафимовский монастырь»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    31 мая 2024
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
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  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)
  • К
    Ксения
    11 мая 2024
    Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
    10 мая ездили на экскурсию по фортам на о. Русский с гидом Александром. Очень понравилось, все четко организовано, посетили множество интересных мест, спустились в подземелье, послушали интересные истории. Очень здорово!
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Все видовые Владивостока за 4 часа
    Прекрасная экскурсия, рекомендую
  • О
    Олег
    29 января 2024
    Морское кладбище на горе Монастырской
    Прекрасная экскурсия. Я в восторге! Александр Викторович -- не просто очень подготовленный гид, но и обладает очень интересным личным опытом.
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    Это гарантирует, что вы получите не только уникальную экскурсию, но и ответ на любой вопрос. Даже если вы не гуляете по кладбищам в свободное время -- для понимания не только города, но и истории вообще, очень рекомендуется.

  • Е
    Екатерина
    31 декабря 2023
    Японские страницы Владивостока
    Прекрасный экскурсовод Марина- легкая и живая подача материала, приветливая манера общения и невероятно обаятельный человек 🙋‍♀️ Экскурсия очень интересная! Всем рекомендую! Владивосток очень самобытный город, который нужно обязательно посетить и прогуляться по его затейливым улочкам в компании прекрасной Марины!!!
  • A
    Alex
    12 ноября 2023
    Японские страницы Владивостока
    Уже второй раз Гуляем по городу с Мариной, прекрасный рассказчик и экскурсовод. сначала бы изучили китайские страницы города и это
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    нас очень вдохновило на изучение второй части, японской. Во время экскурсии узнали не только про Владивосток, но и про особенности менталитета наших соседей

    Уже второй раз Гуляем по городу с Мариной, прекрасный рассказчик и экскурсовод. сначала бы изучили китайские
  • О
    Ольга
    25 октября 2023
    Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой
    Хорошая, позновательная экскурсия. Гид Павел рассказал историю города и острова русский, побывать в мужском монастыре с очень симпатичной территорией,сопроводил в
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    дальнейшие места по маршруту, было очень интересно и познавательно побывать на ферме морепродуктов, а также вкусно обедать в прилегающем кафе, свежими морепродуктами и посмотреть на шоу готовки от повара кафе. Рекомендую к помещению

  • Д
    Дмитрий
    24 октября 2023
    Все видовые Владивостока за 4 часа
    Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!
    Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!
  • О
    Олег
    5 октября 2023
    Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой
    Посмотрели ферму, оценили величие Русского, искупались в отличном бассейне. Всё интересно, познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Святые места»

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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Святые места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 450 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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