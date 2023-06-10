Прикоснуться к тайнам исторического некрополя, побывав в "местах памяти" и "местах забвения"
Посещение кладбища — не самый очевидный выбор в путешествии. А ведь порой они могут поведать о прошлом больше, чем музейные экспозиции. Я расскажу об известных государственных и общественных деятелях, нашедших здесь упокоение. Покажу наиболее знаковые «морские» захоронения и мемориалы. Раскрою историю Владивостока, запечатлённую в могильных камнях.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Место, где покоится история
Вдали от центра Владивостока находится знаменитое Морское кладбище. Судьбы большинства людей, похороненных здесь, были связаны с морем. Герои с крейсера «Варяг», подводники, лётчики и рыбаки, моряки и адмиралы — одни были удостоены посмертных почестей, других забрала стихия.
По волнам памяти
Я проведу вас по тенистым аллеям некрополя, покажу старинные надгробия и необычные мемориалы. Раскрою, как архитектурные детали безмолвно повествуют о том, кому принадлежит могила. Отведу на вершину горы к единственной в городе видовой площадке, откуда видны Уссурийский и Амурский заливы, полуостров Басаргина, бухты Улисс и Патрокл, пролив Босфор Восточный и остров Русский.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт включён в стоимость, в машине есть детское кресло.
- По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владивостоке
Меня зовут Александр, я коренной житель Владивостока и лицензированный гид. Хорошо знаю историю города, пешком прошёл по периметру остров Русский. В моём арсенале много авторских экскурсий по Приморскому краю. С нетерпением жду нашей встречи.
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