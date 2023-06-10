Посещение кладбища — не самый очевидный выбор в путешествии. А ведь порой они могут поведать о прошлом больше, чем музейные экспозиции. Я расскажу об известных государственных и общественных деятелях, нашедших здесь упокоение. Покажу наиболее знаковые «морские» захоронения и мемориалы. Раскрою историю Владивостока, запечатлённую в могильных камнях.

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Описание

Что вас ожидает

Место, где покоится история

Вдали от центра Владивостока находится знаменитое Морское кладбище. Судьбы большинства людей, похороненных здесь, были связаны с морем. Герои с крейсера «Варяг», подводники, лётчики и рыбаки, моряки и адмиралы — одни были удостоены посмертных почестей, других забрала стихия.

По волнам памяти

Я проведу вас по тенистым аллеям некрополя, покажу старинные надгробия и необычные мемориалы. Раскрою, как архитектурные детали безмолвно повествуют о том, кому принадлежит могила. Отведу на вершину горы к единственной в городе видовой площадке, откуда видны Уссурийский и Амурский заливы, полуостров Басаргина, бухты Улисс и Патрокл, пролив Босфор Восточный и остров Русский.

Организационные детали