Бухта Улисс – экскурсии во Владивостоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Бухта Улисс» во Владивостоке, цены от 2 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960 за человека
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
скидка
15%
Групповая
7 часов
22 отзыва
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865 за человека
Весь Владивосток за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900 за человека
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
    Увидел ночной Владивосток со стороны бухты Золотой рог. Показалось только дороговатым данная экскурсия, но я в ценообразовании водных экскурсий не гуру. Возможно, цена и нормальная для такого катера
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Тур по островам, который мы совершили 25 мая с. г. был выше всех похвал! При посадке на катер капитан Павел
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    предложил несколько вариантов, объяснив плюсы и минусы каждого места. Так же были предложены пледы, шапки и даже теплые куртки, на случай, если кто замерзнет. Сразу был обозначен маршрут. По пути следования капитан рассказывал о достопримечательностях. Когда мы прибыли к острову, где отдыхают Ларри, их там оказалось очень мало, Павел нас повез ещё и на соседний остров в надежде, что там мы увидим их больше. К сожалению, в этот день ларг было не много, но мы их увидели. Очень хорошо провели время на розовом пляже. Кроме того, нам показали обитателей японского моря, а те, кто ест морепродукты, ещё и отведали дальневосточных деликатесов!!! Затем мы посмотрели на белуху, чудное морское животное! И, в заключении, Павел накормил всех вкусной пастой ч морепродуктами! Мне и моей коллеге очень понравилось путешествие! Благодарю Павла за доставленное удовольствие и за то, что он не просто капитан, а человек с большим сердцем и душой!!!! Жаль, что больше не прийдется сходить с Вами в морское путешествие!!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Экскурсия очень понравилась! Капитан Павел уделил нам максимум внимания, показал морских котиков, кита белуху, угостил морскими гребешками и ежами. Посетили много красивых мест. Чистота на катере и удобные сиденья делали нашу поездку максимально комфортной
  • А
    Артем
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Все классно, супер. Капитан профи. Все накажет все покажет. Продолжительность зависит от погоды, маршрут может меняться. Очень здорово, супер
  • h
    hi+90595
    15 мая 2024
    Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
    Потрясающей красоты виды! От бухты Улисс до Золотого моста в бухте Золотого рога. Сначала светло, потом Токаревский маяк в закатном
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    солнце, многочисленные суда в портах, город в вечерних огнях и всё это в уютной атмосфере, под приятную музыку с теплыми пледами и яркими шапочками. Гостеприимный капитан Артем!

  • М
    Максим
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
  • Л
    Лариса
    25 марта 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
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    посмотрели, и остров Русский посетили. Александр, кроме экскурсии, много чего полезного рассказал о Владивостоке: где побывать, что и где купить и др. Даже в магазины завёз и подсказал что попробовать местного производства. Спасибо ему огромное за такое внимание к клиентам!

  • О
    Олег
    8 октября 2023
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых,
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    сама идея знакомства с городом с высоты птичьего полета оказалась удачной. Расположение города позволяет лучше понять его структуру. Даже обзорная пешеходная экскурсия становится более осмысленной, когда ты видишь все сверху и можешь лучше ориентироваться. Во-вторых, Дмитрий очень компетентно и душевно делился информацией с нами. По его словам, казалось, что он знает все тайные уголки города. Мы просто наслаждались каждым моментом. Экскурсия завершилась восхитительно: закат, вечерний город, зажигание подсветки зданий и даже елочка, словно специально для нас. В-третьих, организация была на высшем уровне. Мы не ожидали, что нас будут забирать на персональном транспорте, и всегда чувствовали заботу и внимание. Когда у нас возникли проблемы во время экскурсии, сотрудники фирмы проявили свои лучшие качества, помогли нам и поддержали. Мы благодарны за такой замечательный опыт и уже планируем воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, уверены, что впечатлений будет не меньше.

  • О
    Ольга
    12 июля 2023
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Я была весьма довольна проведенной экскурсией. Эрудированный гид, Сергей Егорович, рассказал нам множество интересных фактов о нашем городе. Экскурсия носила
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    название "С высоты птичьего полёта". И мне, и моим внукам в возрасте 7 и 14 лет было очень интересно. Я благодарна компании за отличную организацию мероприятия, а Сергею Егоровичу за внимательное отношение и захватывающий рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Улисс»

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  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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