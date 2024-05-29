1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960₽ за человека
скидка
15%
Групповая
7 часов
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 мая 2024Увидел ночной Владивосток со стороны бухты Золотой рог. Показалось только дороговатым данная экскурсия, но я в ценообразовании водных экскурсий не гуру. Возможно, цена и нормальная для такого катера
- ЕЕлена26 мая 2024Тур по островам, который мы совершили 25 мая с. г. был выше всех похвал! При посадке на катер капитан Павел
- ТТатьяна26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Капитан Павел уделил нам максимум внимания, показал морских котиков, кита белуху, угостил морскими гребешками и ежами. Посетили много красивых мест. Чистота на катере и удобные сиденья делали нашу поездку максимально комфортной
- ААртем26 мая 2024Все классно, супер. Капитан профи. Все накажет все покажет. Продолжительность зависит от погоды, маршрут может меняться. Очень здорово, супер
- hhi+9059515 мая 2024Потрясающей красоты виды! От бухты Улисс до Золотого моста в бухте Золотого рога. Сначала светло, потом Токаревский маяк в закатном
- ММаксим3 мая 2024Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
- ААнастасия30 апреля 2024Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
- ЛЛариса25 марта 2024Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
- ООлег8 октября 2023Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых,
- ООльга12 июля 2023Я была весьма довольна проведенной экскурсией. Эрудированный гид, Сергей Егорович, рассказал нам множество интересных фактов о нашем городе. Экскурсия носила
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Улисс»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Улисс" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 900 до 49 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «Бухта Улисс», 46 ⭐ отзывов, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август