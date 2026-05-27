Приглашаю вас на прогулку по старинному центру Владивостока, где два немецких предпринимателя создали торговую империю на краю России.
Заглянем в старые дворы, разберёмся, как был устроен первый универмаг страны и чем торговали в модном Владивостоке на рубеже столетий.
Торговая империя на краю России Мы отправимся на прогулку по старинному центру Владивостока, где два немецких предпринимателя — Густав Кунст и Густав Альберс — создали торговую империю. В 1864 году они познакомились в Шанхае и решили попытать счастья во Владивостоке. На бриге «Мета» доставили первые товары, а Альберс арендовал избу под лавку. К 1913 году оборот фирмы достиг 16 млн рублей, а число филиалов превысило 30 — от Владивостока до Нагасаки. «Храм торговли» и немецкое наследие Главный универмаг на углу Светланской построили в 1906–1907 годах по проекту архитектора Георга Юнгхенделя. Фасад украшают барельефы с античными богами, драконами на крыше и маскаронами Одина. Современники называли это здание настоящим «храмом торговли». Сегодня оно — Владивостокский ГУМ, объект культурного наследия, не менявший торгового назначения более ста лет. За фасадами купеческого города Мы заглянем в старые дворы, разберёмся, как устроили первый универмаг России и чем торговали на рубеже столетий. Познакомимся с историей немецкой диаспоры, архитектурой и легендами о Кунсте и Альберсе. Увидим ГУМ снаружи и изнутри, старые купеческие дома, скрытые арки двориков и улицы, где сосредоточено немецкое архитектурное наследие. Важная информация:
Мы пройдём пешком около 2,5 км.
Экскурсия походит для взрослых и детей старше 10 лет • На маршруте есть небольшие подъёмы из-за рельефа местности.
Что можно увидеть на экскурсии?
- ГУМ
- Жилые дома работников ТД
- Старый дворик ГУМа
- Улицы Светланская и Фокина
- Услуги экскурсовода
- Личные расходы
Начало: Улица Светланская, 31, вход в кинотеатр Уссури
Завершение: Улица Светланская, 37
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Мы пройдём пешком около 2,5 км
- Экскурсия походит для взрослых и детей старше 10 лет
- На маршруте есть небольшие подъёмы из-за рельефа местности
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
