Торговая империя на краю России Мы отправимся на прогулку по старинному центру Владивостока, где два немецких предпринимателя — Густав Кунст и Густав Альберс — создали торговую империю. В 1864 году они познакомились в Шанхае и решили попытать счастья во Владивостоке. На бриге «Мета» доставили первые товары, а Альберс арендовал избу под лавку. К 1913 году оборот фирмы достиг 16 млн рублей, а число филиалов превысило 30 — от Владивостока до Нагасаки. «Храм торговли» и немецкое наследие Главный универмаг на углу Светланской построили в 1906–1907 годах по проекту архитектора Георга Юнгхенделя. Фасад украшают барельефы с античными богами, драконами на крыше и маскаронами Одина. Современники называли это здание настоящим «храмом торговли». Сегодня оно — Владивостокский ГУМ, объект культурного наследия, не менявший торгового назначения более ста лет. За фасадами купеческого города Мы заглянем в старые дворы, разберёмся, как устроили первый универмаг России и чем торговали на рубеже столетий. Познакомимся с историей немецкой диаспоры, архитектурой и легендами о Кунсте и Альберсе. Увидим ГУМ снаружи и изнутри, старые купеческие дома, скрытые арки двориков и улицы, где сосредоточено немецкое архитектурное наследие. Важная информация:

Мы пройдём пешком около 2,5 км.

Экскурсия походит для взрослых и детей старше 10 лет • На маршруте есть небольшие подъёмы из-за рельефа местности.