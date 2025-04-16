3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы изучите дом, где познакомился со своей второй женой Арсеньев — великий писатель и исследователь Дальнего Востока. Я расскажу, с какими тяготами пришлось столкнуться его семье и что помогло им не сломиться. Еще одним героем нашей прогулки станет Муравьев-Амурский — единственный генерал-губернатор Восточной Сибири, объехавший вдоль и поперек свою огромную вотчину. Вы услышите историю его любви с «прекрасным ангелом» Катрин и рассмотрите посвященный генералу памятник.
Владивосток — тайны и легенды
Я покажу вам уютный дворик, в котором жила сто лет назад американка Элеонора Лорд Прей. Вы узнаете, как она оказалась так далеко от дома и почему местные в шутку называют ее «первым блогером Владивостока». Прогуливаясь по старым улочкам, вы увидите «Дом с призраками» и «Замок счастья», который построил для своей любимой владелец первой городской газеты.
Местное чудо света
Мы завершим погружение в любовные страсти старого Владивостока на одной из старейших улиц города — Пушкинской. Вы посмотрите на дом братьев Синкевичей, который до революции называли «восьмым чудом света», настолько он был красив и современен. Я расскажу, как любовь помогла построить прекрасный особняк, а ревность довела героев этой истории до суда за покушение на убийство.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
По желанию, мы можем заглянуть на чашку чая в ближайшее кафе, чтобы обсудить услышанное и увиденное
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1128 туристов
Несмотря на то что я четыре года отработала в музее и имею дополнительное образование в области экскурсионной деятельности, я не люблю (от слова «совсем») понятия «гид», «экскурсия» и «экскурсовод». Я читать дальшеуменьшить
предпочитаю… прогулки. Ведь на прогулке мы всегда можем выбрать более интересную дорогу, решить, где отдохнуть и попить кофе или в какой переулок свернуть, потому что он… нам просто понравился:)
Уже несколько лет я считаю своим хобби «влюблять людей во Владивосток» и главный инструмент для этого — не обычные для большинства экскурсий факты/даты/имена, а образы, символы, легенды.
Если вы не боитесь узнать и полюбить этот город, а потом вдруг сдать обратные билеты, то обязательно напишите мне;)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анджела
Время, проведенное с Лидией, вылилось в фейерверк эмоций. Какая интересная рассказчица, разносторонняя, образованная, неутомимая и прекрасная девушка. С Лидией мы гуляли по параллельным Светланской улицам и смотрели на город через читать дальшеуменьшить
призму героев данной экскурсии. Когда все обзорные, академические, интересные и даже (некоторые)занудные экскурсии уже были, то эта экскурсия просто взрыв, это как «пузырики от игристого или кому ближе- прохладного лимонада в знойный день». Одни превосходные эпитеты. Наша экскурсия из 2-х часовой трансформировалась в 3-х часовую и не хотелось расставаться. К сожалению спешили на следующую пешеходную экскурсию, а то бы пригласили Лидию посидеть и за чашечкой кофе продолжить разговаривать про Владивосток. Даже купили книгу «Письма из Владивостока» Элеоноры Прей, как продолжение. Спасибо большое, Лидия, и в следующий приезд к вам придем на все ваши экскурсии. Уже в предвкушении.
+2
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Ирина
Рекомендую Лидия. Очень отзывчивый человек, при встрече общение складывалось в такой дружеской простой обстановке. Лидия отличный гид, отлично знает историю города, поведала и показала столько мест, о которых мы просто читать дальшеуменьшить
даже не догадывались (во Владивостоке не впервые). Было так увлекательно и интересно, что наша экскурсия затянулась. Мы с сыном остались в восторге и просто от Лидии как человека и как специалиста своего дела. Рекомендую Лидию и в следующем году обязательно пойдем с ней на следующую. Отлично!!!
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О
Ольга
Спасибо Лидии за экскурсию. Пешеходная экскурсия в историческом центре города. Очень интересные факты из жизни знаменитых и не очень людей. Мне фасады многих зданий чрезвычайно симпатичны.
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А
Андрей
Лидия прекрасный рассказчик, посетили очень интересные места города, которые не покажут на обычной экскурсии. И конечно истории людей проживавших в городе во время его становления и развития. Было здорово, нам понравилось
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Владимир
Очень приятный собеседник, рассказала всё в дружеской беседе, показала такие места, куда сами бы никогда и не зашли бы. Очень и очень рекомендую.
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О
Ольга
Экскурсия очень понравилась. Наш гид Лидия отлично владеет материалом и, что не менее важно, очень интересный рассказчик. Ее рассказ оживлял для нас интереснейшую историю города, нерядовые герои истории - реальные читать дальшеуменьшить
люди, делали ее ближе и понятнее. Лидия помогла посмотреть на город другими глазами, заметить много мелких интересных деталей в облике города. Особенно интересно, что внесли значимый вклад в развитие города и сохранили для нас часть истории иностранцы. Два с лишним часа экскурсии пролетели как пять минут. Отдельно спасибо за рекомендации необычных магазинов и мест. Однозначно рекомендую тем, кто хочет посетить не обычную банальную обзорную экскурсию.
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