3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет путешествие по страницам романтической истории Владивостока.Во время индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с удивительными судьбами великих личностей города, таких как Арсеньев и Муравьев-Амурский.Откроются секреты "Дома с призраками" и "Замка

счастья", построенного владельцем первой городской газеты для своей возлюбленной. Вы узнаете о страстях, кипевших во времена дуэлей, и о том, как любовь вдохновляла на создание великолепных особняков, таких как дом братьев Синкевичей. В конце экскурсии, по желанию, можно будет посетить уютное кафе, чтобы обсудить впечатления от увиденного и услышанного, погрузившись в атмосферу прошлого века

Описание экскурсии

Любовь и знаменитые горожане

Вы изучите дом, где познакомился со своей второй женой Арсеньев — великий писатель и исследователь Дальнего Востока. Я расскажу, с какими тяготами пришлось столкнуться его семье и что помогло им не сломиться. Еще одним героем нашей прогулки станет Муравьев-Амурский — единственный генерал-губернатор Восточной Сибири, объехавший вдоль и поперек свою огромную вотчину. Вы услышите историю его любви с «прекрасным ангелом» Катрин и рассмотрите посвященный генералу памятник.

Владивосток — тайны и легенды

Я покажу вам уютный дворик, в котором жила сто лет назад американка Элеонора Лорд Прей. Вы узнаете, как она оказалась так далеко от дома и почему местные в шутку называют ее «первым блогером Владивостока». Прогуливаясь по старым улочкам, вы увидите «Дом с призраками» и «Замок счастья», который построил для своей любимой владелец первой городской газеты.

Местное чудо света

Мы завершим погружение в любовные страсти старого Владивостока на одной из старейших улиц города — Пушкинской. Вы посмотрите на дом братьев Синкевичей, который до революции называли «восьмым чудом света», настолько он был красив и современен. Я расскажу, как любовь помогла построить прекрасный особняк, а ревность довела героев этой истории до суда за покушение на убийство.

Организационные детали