3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Романтические истории старого Владивостока

Погулять по тихим улочкам, рассмотреть интересные дома и узнать любовные тайны их владельцев

Лидия
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Лидия – ваш гид
Вы увидите «Дом с призраками», «Замок счастья» и чудесный особняк братьев Синкевичей.

Услышите легенды о местных Мастере и Маргарите, роковом любовнике и призраках несчастной любви.

Я расскажу о тяготах и прелестях жизни дам, оказавшихся на краю света, и страстях, кипевших в эпоху дуэлей.
От
3000 ₽
2400 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Триумфальной арки
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Романтические истории старого Владивостока
Романтические истории старого Владивостока

Что вас ожидает

Любовь и знаменитые горожане
Вы изучите дом, где познакомился со своей второй женой Арсеньев — великий писатель и исследователь Дальнего Востока. Я расскажу, с какими тяготами пришлось столкнуться его семье и что помогло им не сломиться. Еще одним героем нашей прогулки станет Муравьев-Амурский — единственный генерал-губернатор Восточной Сибири, объехавший вдоль и поперек свою огромную вотчину. Вы услышите историю его любви с «прекрасным ангелом» Катрин и рассмотрите посвященный генералу памятник.

Владивосток — тайны и легенды
Я покажу вам уютный дворик, в котором жила сто лет назад американка Элеонора Лорд Прей. Вы узнаете, как она оказалась так далеко от дома и почему местные в шутку называют ее «первым блогером Владивостока». Прогуливаясь по старым улочкам, вы увидите «Дом с призраками» и «Замок счастья», который построил для своей любимой владелец первой городской газеты.

Местное чудо света
Мы завершим погружение в любовные страсти старого Владивостока на одной из старейших улиц города — Пушкинской. Вы посмотрите на дом братьев Синкевичей, который до революции называли «восьмым чудом света», настолько он был красив и современен. Я расскажу, как любовь помогла построить прекрасный особняк, а ревность довела героев этой истории до суда за покушение на убийство.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • По желанию, мы можем заглянуть на чашку чая в ближайшее кафе, чтобы обсудить услышанное и увиденное.
Романтические истории старого Владивостока
Романтические истории старого Владивостока
Романтические истории старого Владивостока
Романтические истории старого Владивостока
Романтические истории старого Владивостока
Романтические истории старого Владивостока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Триумфальной арки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лидия
Лидия
Меня зовут Лидия и несмотря на то, что я работаю в музее и имею дополнительное образование в области экскурсионной деятельности, я не люблю (от слова «совсем») понятия «гид», «экскурсия» и «экскурсовод». Я предпочитаю... прогулки. Ведь на прогулке мы всегда можем выбрать более интересную вам дорогу, решить, где отдохнуть и попить кофе или в какой переулок свернуть, потому что он... нам просто понравился:) Уже несколько лет я считаю своим хобби «влюблять людей во Владивосток» и главным инструментом для этого являются не обычные для большинства экскурсий факты/даты/имена, а образы, символы, легенды. Если вы не боитесь узнать и полюбить этот город, а потом вдруг сдать обратные билеты, то обязательно напишите мне ;)
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 августа 2019
Спасибо огромное Лидии и всей Вашей команде за работу. Экскурсия была подарком для моей подруги. Ей очень понравилось, она даже сама не ожидала)))
Спасибо, Вам развития!
26 июня 2019
Очень понравилась многогранность экскурсии, бладоря проведенным параллелям и рассказам сложилась картинка в голове того времени. Что привело людей во Владивосток, как жен выбирали, как и чем жили.
Очень благодарна за возможность побывать на экскурсии! Спасибо!
29 мая 2019
Интересно, романтично и трагично)) Легкая экскурсия, но с важными историческими фактами жизни Владивостока. Для тех, кто не хочет быть на уроке истории, гид обаятельная девушка, которая легко поменяет маршрут под ваше настроение. И бонусом выдаст важную туристическую информацию по вашим запросам.))

Лидия проводит ещё 1 экскурсию

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