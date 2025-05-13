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своей красотой, просто необыкновенные виды. Такой красоты я не видела раньше, скалы, открытое море и тропа вдоль обрыва. Ещё было интересно переходить по косе на сам остров, первый раз в жизни так переходила. Очень рекомендую эту экскурсию, вы не пожалеете.