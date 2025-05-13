Мини-группа
до 7 чел.
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
«В пути любуемся морем под саундтрек птичьих базаров»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
7450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический тур по Владивостоку
Окунитесь в гастрономическое путешествие по Владивостоку! Попробуйте китайские блюда, свежие морепродукты и корейское пянсе. Узнайте город с новой стороны
Начало: На Алеутской улице
Завтра в 08:00
31 мая в 08:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Немецкое наследие Владивостока: торговый дом Кунст и Альберс
Пройти по следам немецкой торговой империи и рассмотреть архитектуру, сохранившую дух прошлого
Начало: Во дворе ГУМа
«ГУМ — здание торгового дома Кунст и Альберс, снаружи и изнутри»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 11:00
5 июн в 11:00
1045 ₽
1100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIgor13 мая 2025Хороший гид, хороший маршрут, красивые места
- ИИнна11 мая 2025Благодарю Михаила за прекрасную экскурсию, от организации до информативности- все понравилось. Рекомендую.
- ЕЕлена10 мая 2025Побродить по узким улочкам «миллионки» в одиночку не получится, нужен сопровождающий, например Евгения. Нам не помешал даже дождь. Интересно, познавательно и еще вкусно. Четко, по делу. Рекомендую!!!
- ЕЕкатерина10 мая 2025Евгения очень приятный человек и хороший рассказчик. Видно, что живет своим городом и интересуется его историей. Отвечала на любые вопросы, даже не по теме экскурсии.
- ААнна9 мая 2025Это одна из самых топовых моих экскурсий во Владивостоке. Михаил прекрасный рассказчик, организатор, приятный и интересный собеседник. Сам остров Шкота поразил
- ТТурист6 мая 2025Спасибо Женя!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Шопинг»
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