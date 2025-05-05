Море в городе - Владивосток

читать дальше подкорректировала мне программу и я познакомилась с замечательным городом Владивосток. Погода не испортила мне впечатление о городе, а энергетика, любовь к своему городу, забота о путешественнике (обо мне то есть) только усилили положительные эмоции.

У меня был единственный день для экскурсии, а в этот день был дождь и сильный ветер, но Ольга не отказалась,