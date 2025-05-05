Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборЖемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Море в городе - Владивосток
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
5 июн в 09:00
7 июн в 09:00
9500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку
Прогулка по Владивостоку подарит вам уникальную возможность узнать город с его историей и культурой. Откройте для себя памятники и архитектуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия5 мая 2025Экскурсию провела Виолетта. Замечательно за время экскурсии все показала-рассказала. Это мое первое посещение города и для первой экскурсии информация максимально
- ААндрей4 мая 2025Все отлично прошло. Спасибо Виолетте, нашему замечательному гиду. Отличная экскурсия и очень помогла в дальнейших наших планах путешествия!
- ГГалина18 сентября 2022Море в городе - ВладивостокУ меня был единственный день для экскурсии, а в этот день был дождь и сильный ветер, но Ольга не отказалась,
- ДДенис25 августа 2022Море в городе - ВладивостокПроехались по центру Владивостока, забрались на сопку, прогулялись по исторической части города и вокзалу. Так что получили сразу несколько разных
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Здание торгового дома «Кунст и Альберс»»
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