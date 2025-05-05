Здание торгового дома «Кунст и Альберс» – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание торгового дома «Кунст и Альберс»» во Владивостоке, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Жемчужины города V: Владивосток, о. Русский, стеклянный пляж
На машине
5 часов
219 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за экскурсию
Море в городе - Владивосток
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Море в городе - Владивосток
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
5 июн в 09:00
7 июн в 09:00
9500 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку
Прогулка по Владивостоку подарит вам уникальную возможность узнать город с его историей и культурой. Откройте для себя памятники и архитектуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    5 мая 2025
    Жемчужины города V: Владивосток, о. Русский, стеклянный пляж
    Экскурсию провела Виолетта. Замечательно за время экскурсии все показала-рассказала. Это мое первое посещение города и для первой экскурсии информация максимально
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    насыщенная и о городе, и об истории, и о достопримечательностях! Спасибо команде и особенно Виолетте за прекрасный день в новом для меня городе!!!

  • А
    Андрей
    4 мая 2025
    Жемчужины города V: Владивосток, о. Русский, стеклянный пляж
    Все отлично прошло. Спасибо Виолетте, нашему замечательному гиду. Отличная экскурсия и очень помогла в дальнейших наших планах путешествия!
  • Г
    Галина
    18 сентября 2022
    Море в городе - Владивосток
    У меня был единственный день для экскурсии, а в этот день был дождь и сильный ветер, но Ольга не отказалась,
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    подкорректировала мне программу и я познакомилась с замечательным городом Владивосток. Погода не испортила мне впечатление о городе, а энергетика, любовь к своему городу, забота о путешественнике (обо мне то есть) только усилили положительные эмоции.

  • Д
    Денис
    25 августа 2022
    Море в городе - Владивосток
    Проехались по центру Владивостока, забрались на сопку, прогулялись по исторической части города и вокзалу. Так что получили сразу несколько разных
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    впечатлений о городе. Очень удобно, что Ольга забрала нас прямо от места проживания, а пока мы стояли в городской пробке ответила на все интересующие вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Здание торгового дома «Кунст и Альберс»»

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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в мае 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Здание торгового дома «Кунст и Альберс»" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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