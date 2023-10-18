Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Вас ждёт несложный треккинг к скальному комплексу «Самовар» под местные легенды и предания, пикники в самых живописных местах — в Дубовой бухте, на мысе Четырёх скал и на берегу реки.
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Описание
Организационные детали
Тур подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки.
Программа тура по дням
Фотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухте
В 05:00 выезжаем из Владивостока на микроавтобусе. В 08:00 позавтракаем (за свой счёт) в селе Ивановка в столовой, а в 12:00 пообедаем в кафе в селе Кавалерово. Здесь будет магазин, где вы сможете купить необходимые продукты.
Следующая остановка — бухта Зеркальная. Сделаем эффектные кадры на побережье — волны здесь гигантские! Затем доберёмся до базы отдыха, заселимся и с небольшим рюкзаком отправимся на пешую прогулку.
Наша цель — бухта Дубовая, где мы устроим пикник с головокружительным видом. В 19:00 вернёмся на базу и поужинаем.
Встреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикник
Желающие смогут отправиться встречать рассвет в 05:00 недалеко от базы на цветущем склоне. Полюбуемся просыпающимся солнцем, выпьем чай и искупаемся.
В 08:00 позавтракаем и поедем в село Тимофеевка. Отсюда начнём маршрут до скального комплекса «Самовары». Спешить и устанавливать рекорды по скорости не будем — вас ждёт приятная прогулка, во время которой вы услышите местные легенды.
В 14:00 устроим пикник на мысе Четырёх скал (продукты для перекуса каждый берёт самостоятельно).
В селе Кавалерово заселимся в гостиницу и пойдём ужинать в кафе (самостоятельно), а потом прогуляемся по округе.
«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток
Встанем в 08:00, позавтракаем и поедем смотреть местные достопримечательности. Вы побываете на «кислотных» озёрах и увидите водосброс. Обязательно рассмотрим скалу Дерсу Узала и узнаем легенды о визитной карточке края.
В 14:00 устроим пикник на берегу речки и поедем во Владивосток.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток, 05:00Завершение: Владивосток
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.