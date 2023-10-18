В 05:00 выезжаем из Владивостока на микроавтобусе. В 08:00 позавтракаем (за свой счёт) в селе Ивановка в столовой, а в 12:00 пообедаем в кафе в селе Кавалерово. Здесь будет магазин, где вы сможете купить необходимые продукты.

Следующая остановка — бухта Зеркальная. Сделаем эффектные кадры на побережье — волны здесь гигантские! Затем доберёмся до базы отдыха, заселимся и с небольшим рюкзаком отправимся на пешую прогулку.

Наша цель — бухта Дубовая, где мы устроим пикник с головокружительным видом. В 19:00 вернёмся на базу и поужинаем.