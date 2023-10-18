Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды

Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море

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Путешествие с шумом волн Японского моря, атмосферой спокойствия и размеренности, ароматами цветущих склонов и неспешными прогулками.

Вас ждёт несложный треккинг к скальному комплексу «Самовар» под местные легенды и предания, пикники в самых живописных местах — в Дубовой бухте, на мысе Четырёх скал и на берегу реки.
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Ближайшие даты:
18
окт
24
окт
31
окт
8
ноя
14
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Фотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухте

В 05:00 выезжаем из Владивостока на микроавтобусе. В 08:00 позавтракаем (за свой счёт) в селе Ивановка в столовой, а в 12:00 пообедаем в кафе в селе Кавалерово. Здесь будет магазин, где вы сможете купить необходимые продукты.

Следующая остановка — бухта Зеркальная. Сделаем эффектные кадры на побережье — волны здесь гигантские! Затем доберёмся до базы отдыха, заселимся и с небольшим рюкзаком отправимся на пешую прогулку.

Наша цель — бухта Дубовая, где мы устроим пикник с головокружительным видом. В 19:00 вернёмся на базу и поужинаем.

Фотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухтеФотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухтеФотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухтеФотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухтеФотосессия в бухте Зеркальная и пикник в Дубовой бухте
2 день

Встреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикник

Желающие смогут отправиться встречать рассвет в 05:00 недалеко от базы на цветущем склоне. Полюбуемся просыпающимся солнцем, выпьем чай и искупаемся.

В 08:00 позавтракаем и поедем в село Тимофеевка. Отсюда начнём маршрут до скального комплекса «Самовары». Спешить и устанавливать рекорды по скорости не будем — вас ждёт приятная прогулка, во время которой вы услышите местные легенды.

В 14:00 устроим пикник на мысе Четырёх скал (продукты для перекуса каждый берёт самостоятельно).

В селе Кавалерово заселимся в гостиницу и пойдём ужинать в кафе (самостоятельно), а потом прогуляемся по округе.

Встреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикникВстреча рассвета, прогулка к скальному комплексу «Самовары» и пикник
3 день

«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток

Встанем в 08:00, позавтракаем и поедем смотреть местные достопримечательности. Вы побываете на «кислотных» озёрах и увидите водосброс. Обязательно рассмотрим скалу Дерсу Узала и узнаем легенды о визитной карточке края.

В 14:00 устроим пикник на берегу речки и поедем во Владивосток.

«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток«Кислотные» озёра, скала Дерсу Узала и возвращение во Владивосток

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 05:00
Завершение: Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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