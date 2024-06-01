Откройте для себя мифы и легенды Владивостока с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Городские легенды Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
65 отзывов
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
«Встретим на пути торговые дома Кунста, Альберса и Ивана Чурина, обсудим легенды улицы Светланской, заглянем в Адмиральский сквер и полюбуемся Триумфальной аркой, возведенной в честь визита цесаревича Николая»
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600 за человека
Легенды и мифы Миллионки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: на улице Фокина
«Культура Поднебесной притягивает — о ней я расскажу изнутри, ведь бывала и работала в Китае, поделюсь личной коллекцией мифов и легенд»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Начало: Корабельная набережная, Стелла
«Так что суета и шум города не смогут вас отвлечь от «Городских легенд»»
Расписание: Расписание публикуем на две недели вперед
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Городские легенды Владивостока
    Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Городские легенды Владивостока
    Экскурсия очень познавательная. История Владивостока показана через призму человеческих судеб. Группа небольшая, маршрут удобный.
  • К
    Ксения
    28 апреля 2024
    Городские легенды Владивостока
    Спасибо Елене за познавательную и увлекательную экскурсию. Жаль, что так быстро пролетело время. Рекомендую к посещению. 😊
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
    Прекрасная экскурсия! Очень душевный и романтичный формат! Обязательно схожу еще и на другие прогулки
  • С
    Светлана
    8 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
    В первые была на такой экскурсии. Интересная экскурсия. Берите не пожалеете.
    В первые была на такой экскурсии. Интересная экскурсия. Берите не пожалеете
  • Л
    Любовь
    6 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
    Поездка супер
  • Н
    Наталья
    11 июня 2023
    Легенды и мифы Миллионки
    Классная экскурсия! Информация была доступной, подача интересная. Были фото разного времени, что позволило представить действительно как это было, какая жизнь
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    здесь была, какие люди здесь жили. Появился интерес больше узнать историю Приморья) Маршрут был интересный, нелинейный. 2 часа пролетели незаметно! Наталья Александровна отличный гид с огромным опытом и просто очень приятный человек! Будем рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо!!:)

  • О
    Оксана
    17 мая 2023
    Легенды и мифы Миллионки
    Большое спасибо за очень интересную, комфортную и познавательную экскурсию! Рекомендую всем для знакомства с чудесным районом Владивостока!
  • К
    Константин
    20 ноября 2021
    Легенды и мифы Миллионки
    Наталья Александровна провела отличную экскурсию по кварталам Миллионки. Множество интересных и познавательных историй, неспешная прогулка, великолепная подача материалов, фактов и событий в жизни города. Желая увидеть Миллионку - выбирайте экскурсии от Наталья Александровны, не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мифы и легенды»

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  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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