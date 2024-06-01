1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
«Встретим на пути торговые дома Кунста, Альберса и Ивана Чурина, обсудим легенды улицы Светланской, заглянем в Адмиральский сквер и полюбуемся Триумфальной аркой, возведенной в честь визита цесаревича Николая»
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: на улице Фокина
«Культура Поднебесной притягивает — о ней я расскажу изнутри, ведь бывала и работала в Китае, поделюсь личной коллекцией мифов и легенд»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Начало: Корабельная набережная, Стелла
«Так что суета и шум города не смогут вас отвлечь от «Городских легенд»»
Расписание: Расписание публикуем на две недели вперед
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!
- ММария11 мая 2024Экскурсия очень познавательная. История Владивостока показана через призму человеческих судеб. Группа небольшая, маршрут удобный.
- ККсения28 апреля 2024Спасибо Елене за познавательную и увлекательную экскурсию. Жаль, что так быстро пролетело время. Рекомендую к посещению. 😊
- ЕЕкатерина28 августа 2023Прекрасная экскурсия! Очень душевный и романтичный формат! Обязательно схожу еще и на другие прогулки
- ССветлана8 августа 2023В первые была на такой экскурсии. Интересная экскурсия. Берите не пожалеете.
- ЛЛюбовь6 августа 2023Поездка супер
- ННаталья11 июня 2023Классная экскурсия! Информация была доступной, подача интересная. Были фото разного времени, что позволило представить действительно как это было, какая жизнь
- ООксана17 мая 2023Большое спасибо за очень интересную, комфортную и познавательную экскурсию! Рекомендую всем для знакомства с чудесным районом Владивостока!
- ККонстантин20 ноября 2021Наталья Александровна провела отличную экскурсию по кварталам Миллионки. Множество интересных и познавательных историй, неспешная прогулка, великолепная подача материалов, фактов и событий в жизни города. Желая увидеть Миллионку - выбирайте экскурсии от Наталья Александровны, не пожалеете.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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