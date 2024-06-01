Т Татьяна Городские легенды Владивостока Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!

М Мария Городские легенды Владивостока Экскурсия очень познавательная. История Владивостока показана через призму человеческих судеб. Группа небольшая, маршрут удобный.

К Ксения Городские легенды Владивостока Спасибо Елене за познавательную и увлекательную экскурсию. Жаль, что так быстро пролетело время. Рекомендую к посещению. 😊

Е Екатерина Иммерсивная прогулка «Городские легенды» Прекрасная экскурсия! Очень душевный и романтичный формат! Обязательно схожу еще и на другие прогулки

С Светлана Иммерсивная прогулка «Городские легенды» В первые была на такой экскурсии. Интересная экскурсия. Берите не пожалеете.

Л Любовь Иммерсивная прогулка «Городские легенды» Поездка супер

Н Наталья Легенды и мифы Миллионки читать дальше здесь была, какие люди здесь жили. Появился интерес больше узнать историю Приморья) Маршрут был интересный, нелинейный. 2 часа пролетели незаметно! Наталья Александровна отличный гид с огромным опытом и просто очень приятный человек! Будем рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо!!:) Классная экскурсия! Информация была доступной, подача интересная. Были фото разного времени, что позволило представить действительно как это было, какая жизнь

О Оксана Легенды и мифы Миллионки Большое спасибо за очень интересную, комфортную и познавательную экскурсию! Рекомендую всем для знакомства с чудесным районом Владивостока!