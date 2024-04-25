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15%
3 часа
Водная прогулка
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
Завтра в 18:00
19 июля в 18:00
1800015 300₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 04:30
19 июля в 04:30
20 июля в 04:30
10 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь25 апреля 2024Отличный маршрут с умеренной нагрузкой (правда,"умеренность" зависит от степени вашей физической подготовки) и прекрасными видами на хребты юга Сихотэ-Алиня, особенно
- ЕЕлена3 августа 2023Добрый день! Спасибо большое ребятам, Кире и Константину, за прекрасную организацию отдыха! Все было очень интересно, увлекательно и вкусно! Кире,
- ААнастасия26 июля 2023Ездили вчетвером с друзьями. Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Перезагрузка»
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