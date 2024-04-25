Перезагрузка – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» во Владивостоке, цены от 10 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
На машине
скидка
15%
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
Завтра в 18:00
19 июля в 18:00
1800015 300 за всё до 3 чел.
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
На машине
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 04:30
19 июля в 04:30
20 июля в 04:30
10 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    25 апреля 2024
    Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
    Отличный маршрут с умеренной нагрузкой (правда,"умеренность" зависит от степени вашей физической подготовки) и прекрасными видами на хребты юга Сихотэ-Алиня, особенно
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    в солнечную погоду. Достижение вершины г. Фалаза - тоже своеобразный подарок путешествующему, как подтверждение ненапрасности затраченных на восхождение усилий. Андрей - прекрасный помощник и проводник в этом деле, своей поддержкой, эрудицией и прекрасной контактностью в общении, дающий вам возможность почувствовать себя наедине с величественной природой Уссурийского края и пробраться через его дебри. Спасибо!

  • Е
    Елена
    3 августа 2023
    Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
    Добрый день! Спасибо большое ребятам, Кире и Константину, за прекрасную организацию отдыха! Все было очень интересно, увлекательно и вкусно! Кире,
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    огромное спасибо за вкуснейший кекс с чаем! Косте, отдельное спасибо за прогулку на каяке, так далеко мы ещё не ходили, это было великолепно! Сами каяки заслуживают отдельной похвалы! Ребятам спасибо за мастер класс по приготовлению гребешков! Рекомендую данный тур, с ребятами очень легко, приятно и интересно проводить время! Супер пунктуальные, предусмотрительные и надежные!

    Добрый день! Спасибо большое ребятам, Кире и Константину, за прекрасную организацию отдыха! Все было очень интересно
  • А
    Анастасия
    26 июля 2023
    Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
    Ездили вчетвером с друзьями. Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Перезагрузка»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
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  3. Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 10 800 до 25 990 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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