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огромное спасибо за вкуснейший кекс с чаем! Косте, отдельное спасибо за прогулку на каяке, так далеко мы ещё не ходили, это было великолепно! Сами каяки заслуживают отдельной похвалы! Ребятам спасибо за мастер класс по приготовлению гребешков! Рекомендую данный тур, с ребятами очень легко, приятно и интересно проводить время! Супер пунктуальные, предусмотрительные и надежные!