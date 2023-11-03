Вас ждут красивые мосты, яркое солнце, амурские тигры и вкуснейшие морепродукты! Во время тура вы прогуляетесь по праздничному Владивостоку, отправитесь в знаменитый Сафари-парк, увидите невероятный стеклянный пляж, восхититесь Приморским океанариумом и, конечно же, испробуете все местные деликатесы. Портовый город, город контрастов и молодёжи – Владивосток уже ждёт вас в гости!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу и праздничный Новогодний ужин (за доп. плату)
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
ВАЖНО! Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00 часов.
15:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции
15:00-18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, видовая площадка, Золотой мост и фуникулер.
Праздничный Новогодний ужин (за дополнительную плату).
Внимание! Новогодний банкет не является обязательной доплатой. Предложения от кафе и ресторанов Владивостока появятся позже, гости смогут выбрать банкет на свой вкус и бюджет.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день, который вы можете провести так, как захотите: отдохнуть, погулять по городу или сходить в местные рестораны.
Экскурсия в Сафари-парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Трансфер в пос. Шкотово.
В пути 80-90 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
- парк хищных зверей и птиц.
В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Переезд на берег моря бухты Шамора.
Обед в кафе за дополнительную плату.
Возвращение во Владивосток вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.
Экскурсия на морскую ферму и в Приморский океанариум
Завтрак в гостинице.
9:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на остров Русский в бух. Воевода.
Познавательная экскурсия на морскую ферму по выращиванию гребешка, мидий, устриц, трепанга.
Дегустационный обед с морепродуктами.
Доставка в Приморский океанариум, расположенного на острове Русский в бухте Житкова.
Гости самостоятельно осматривают экспозиции Океанариума. По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание можно узнать на стойке администраторов).
Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.
Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.
В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем.
В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.
Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.
Доставка во Владивосток к 18 часам.
Экскурсия в музей истории Дальнего Востока, гастро-обед и пешеходная прогулка по китайскому кварталу Миллионке
Завтрак в гостинице.
10:00-12:00 Экскурсия в музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (часто жители Приморья называют его просто Музеем Арсеньева).
Постоянные музейные экспозиции по истории и культуре края и его столицы сочетаются с пространствами сменяющих друг друга временных выставок, что позволяет знакомить жителей и гостей города с различными музейными коллекциями.
12:30-14:30 Гастро-обед в ресторане «Syndicat-Port Café», мастер-класс дальневосточной кухни.
Все блюда готовятся шеф-поваром при вас и для вас!
Примерное меню: живые морепродукты из аквариума, холодные закуски и салаты, горячие блюда и закуски, напитки: чай и дегустационный сет таежных настоек.
15:00-16:30 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке.
Миллионка – лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев.
Чтобы проникнутся уходящей натурой, после экскурсии стоит заглянуть в ресторан «Миллионка», возрождающий городскую легенду.
Владелец буквально с нуля восстановил роскошный особняк, собрав интерьер из найденных на антикварном рынке фрагментов резных дверей, мебели, восточных тканей, нарядил официантов в костюмы падаванов, а на стенах ресторана демонстрируется видеоряд с жителями старой Миллионки – китайские матроны, рикши, торговцы опиумом…
В авторском меню ресторана представлен современный микс русских и азиатских рецептур, локальные морепродукты, рыба и русские блюда в авангардной азиатской подаче.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.
По желанию, можно продлить отпуск во Владивостоке. Дополнительные ночи проживания за дополнительную плату, бронировать при покупке тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Владивосток на выбор.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
2-местный номер
3-местный номер
1-местный номер
«Моряк» 2*
стандартный номер
3-местное в семейном номере
|48 500
|48 700
|72 450
«Экватор» 3*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
|52 400
|48 000
|77 700
«Версаль» 3*
одноместный, двухместный номер первой категории
|56 250
|–
|80 000
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
|57 650
|57 100
|79 100
Скидка пенсионерам по возрасту и детям до 14 лет – 1 800 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Моряк» 2
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением. Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическом стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других – душ.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Отель «Экватор» 3
Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле. Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
Отель «Версаль» 3
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню. Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4
AZIMUT Сити Отель Владивосток находится в центре города Владивосток.
Номера оснащены холодильником и ЖК-телевизором. Бесплатный беспроводной интернет позволит всегда оставаться на связи, а кабельное телевидение не даст скучать. Индивидуальные ванные комнаты, душ. Предоставляется душ с дождевой насадкой и бесплатные туалетные принадлежности. Предоставляются следующие удобства и услуги: сейфы и письменный стол, а также телефон, с которого можно осуществлять бесплатные местные звонки.
К вашим услугам многочисленные возможности для спорта и отдыха, в числе которых круглосуточный фитнес-центр, а также терраса, где можно отдохнуть и насладиться красивым видом.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Завтраки со второго дня проживания, 2 обеда
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Трансфер аэропорт-отель – 2000 руб. (1-3 пассажира, легковое авто), трансфер в аэропорт – 1500 руб.
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные ночи проживания
- Новогодний ужин
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Приморский край, Владивосток
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе. Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.