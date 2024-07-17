Бухта Гротовая — это кусочек Тихого океана, который окружили огромные скалы.
Здесь вы превратитесь в исследователей и осмотрите множество живописных гротов, где можно сделать невероятные фото. Также вы побываете на острове Черепа и в заповедной бухте Астафьева.
Здесь вы превратитесь в исследователей и осмотрите множество живописных гротов, где можно сделать невероятные фото. Также вы побываете на острове Черепа и в заповедной бухте Астафьева.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ждетМы посетим лазурное побережье с удивительным островом в виде гигантского черепа. Заглянем в его таинственные гроты с восхитительной фотолокацией, где можно сделать прекрасные снимки на память полюбуемся живописными пейзажами, неприступными скалами и прогуляемся в бухте Гротовая. А далее мы отправимся в морскую заповедную бухту Астафьева. Здесь вы найдете лазурное чистейшее море и мягкий белый песок. Нас ждет пляжный отдых, вкусный пикник и морские деликатесы.
ежедневно: с 7:00 до 21:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Гротовая
- Остров Черепа
- Бухта Астафьева
Что включено
- Комфортный транспорт (кроссовер повышенной комфортности: Lexus, Harrier, Hyundai)
- Услуги гида
- Входной билет в заповедную бухту
- Организация экскурсии
- Морские деликатесы
Место начала и завершения?
Улица Светланская, 27
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно: с 7:00 до 21:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- После бронирования тура с Вами свяжется гид и доведет информацию по сбору
- А также согласует место
- Где будет посадка в авто
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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