Бухта Гротовая — это кусочек Тихого океана, который окружили огромные скалы. Здесь вы превратитесь в исследователей и осмотрите множество живописных гротов, где можно сделать невероятные фото. Также вы побываете на острове Черепа и в заповедной бухте Астафьева.

Описание экскурсии