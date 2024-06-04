Остров Русский и бухта Стеклянная

Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Форты и батареи острова Русский когда-то делали его недоступным для гостей с материка. Сегодня статус секретности снят, но загадки остались.

Видно ли оттуда Японию? Водятся ли у берегов акулы? Почему бухта
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называется Стеклянной? Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке познакомит вас с этими и другими загадками.

Вы проедете по знаменитым мостам - Золотому и Русскому, осмотрите Новосильцевскую батарею, исследуете удалённые уголки острова и прогуляетесь к мысу Вятлина. Пляж в бухте Богдановича и панорамные виды с мыса Шмидта также не оставят вас равнодушными. Завершится экскурсия на Стеклянном пляже, где можно найти обточенное морем стекло. Маршрут подходит для путешественников любого возраста и уровня физической подготовки. Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды. Возможность присутствия собаки обсуждается индивидуально

5
5 отзывов
Остров Русский и бухта Стеклянная
Остров Русский и бухта Стеклянная
Остров Русский и бухта Стеклянная
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Проедем по знаменитым мостам — Золотому и Русскому. Вы узнаете, чем обусловлены их конструктивные особенности и расположение на берегах бухты Золотой рог.
  • Осмотрим Новосильцевскую батарею — одно из сооружений Владивостокской крепости, откуда открываются виды на множество интересных мест. Здесь же запечатлеем панораму с купюры в 2000 руб. Реквизит у наших гидов всегда с собой!
  • Исследуем удалённые и дикие уголки острова — и пройдём мимо самого современного университетского кампуса страны.
  • Устроим лёгкую прогулку к мысу Вятлина — спустимся к пляжу с каменными пирамидами, построим свою башню, а самые внимательные смогут найти аммониты.
  • Переместимся на пляж в бухте Богдановича — если позволит погода, здесь можно будет искупаться и понырять с маской.
  • Покорим мыс Шмидта — и вам откроется панорамный вид на остров Русский, мыс Тобизина и Архипелаг Императрицы Евгении.
  • Сделаем остановку у пианино на краю обрыва, чтобы полюбоваться морем.
  • Отправимся за город на Стеклянный пляж — одну из самых необычных локаций вокруг Владивостока. А что интересного на нём можно найти, помимо обточенного морем стекла, вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали

  • Маршрут подойдёт для путешественников любого возраста и уровня физической подготовки.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возможно присутствие собаки на экскурсии — пишите, обсудим.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Татьяна
4 июня 2024
Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
екатерина
1 июня 2024
Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и
Анна
25 мая 2024
Это было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своей харизмой, с живостью рассказывала про исторические аспекты территории, байки прошлого и тренды современности. Дала
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много ценных советов, что еще можно посмотреть, как и куда добраться. Очень ненавязчивая и легкая беседа с юмором, неторопливые паузы на пути следования, чтобы рассмотреть что-то подольше и более детально создали атмосферу дня. Благодаря её умелой навигации и интересному маршруту удалось удивить все красоты Русского острова с разных точек. Очень жаль было прощаться, но даже этих нескольких часов хватило, чтобы насладиться бесконечной синевой моря и сочной зеленью.
Стоит отметить, что нам повезло с погодой, не было палящего солнца и нас не настиг дождь и туман. Но мы уверены, что в такой компании капризы природы ни чуть бы не омрачили эту поездку.

Это было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своейЭто было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своейЭто было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своейЭто было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своейЭто было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своейЭто было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своейЭто было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своейЭто было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своейЭто было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своейЭто было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своей
А
2 мая 2024
Все прошло отлично!
О
8 апр 2024
Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала, хорошо продуманная программа. Экскурсия подходит для людей любых возрастов и уровня физической подготовки. Посетили красивые места. На память остались фотографии с прекрасными видами. Ангелина очень приятная в общении барышня. Очень довольна поездкой. Огромная благодарность за экскурсию. Рекомендую)))
Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала,Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала,Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала,Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала,Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала,Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала,Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала,Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала,

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