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много ценных советов, что еще можно посмотреть, как и куда добраться. Очень ненавязчивая и легкая беседа с юмором, неторопливые паузы на пути следования, чтобы рассмотреть что-то подольше и более детально создали атмосферу дня. Благодаря её умелой навигации и интересному маршруту удалось удивить все красоты Русского острова с разных точек. Очень жаль было прощаться, но даже этих нескольких часов хватило, чтобы насладиться бесконечной синевой моря и сочной зеленью.

Стоит отметить, что нам повезло с погодой, не было палящего солнца и нас не настиг дождь и туман. Но мы уверены, что в такой компании капризы природы ни чуть бы не омрачили эту поездку.