Форты и батареи острова Русский когда-то делали его недоступным для гостей с материка. Сегодня статус секретности снят, но загадки остались.
Видно ли оттуда Японию? Водятся ли у берегов акулы? Почему бухта
Видно ли оттуда Японию? Водятся ли у берегов акулы? Почему бухта
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Проедем по знаменитым мостам — Золотому и Русскому. Вы узнаете, чем обусловлены их конструктивные особенности и расположение на берегах бухты Золотой рог.
- Осмотрим Новосильцевскую батарею — одно из сооружений Владивостокской крепости, откуда открываются виды на множество интересных мест. Здесь же запечатлеем панораму с купюры в 2000 руб. Реквизит у наших гидов всегда с собой!
- Исследуем удалённые и дикие уголки острова — и пройдём мимо самого современного университетского кампуса страны.
- Устроим лёгкую прогулку к мысу Вятлина — спустимся к пляжу с каменными пирамидами, построим свою башню, а самые внимательные смогут найти аммониты.
- Переместимся на пляж в бухте Богдановича — если позволит погода, здесь можно будет искупаться и понырять с маской.
- Покорим мыс Шмидта — и вам откроется панорамный вид на остров Русский, мыс Тобизина и Архипелаг Императрицы Евгении.
- Сделаем остановку у пианино на краю обрыва, чтобы полюбоваться морем.
- Отправимся за город на Стеклянный пляж — одну из самых необычных локаций вокруг Владивостока. А что интересного на нём можно найти, помимо обточенного морем стекла, вы узнаете на экскурсии.
Организационные детали
- Маршрут подойдёт для путешественников любого возраста и уровня физической подготовки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно присутствие собаки на экскурсии — пишите, обсудим.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 980 туристов
Всем привет, меня зовут Ангелина! Я инженер-эколог по основному образованию и гид-экскурсовод дополнительно 😊 Когда-то я путешествовала по России и в каждом городе не хватало «своего» человека, с которым можно интересно, веселоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
4 июня 2024
Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
екатерина
1 июня 2024
Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
Анна
25 мая 2024
Это было удивительное, теплое и крутое приключение! Гид Ирина с первых секунд расположила к себе своей харизмой, с живостью рассказывала про исторические аспекты территории, байки прошлого и тренды современности. Дала
А
Анатолий
2 мая 2024
Все прошло отлично!
О
Ольга
8 апр 2024
Ангелина-прекрасный гид. В оговоренное время приехала без опозданий. Все заявленные локализации были посещены. Знание исторического материала, хорошо продуманная программа. Экскурсия подходит для людей любых возрастов и уровня физической подготовки. Посетили красивые места. На память остались фотографии с прекрасными видами. Ангелина очень приятная в общении барышня. Очень довольна поездкой. Огромная благодарность за экскурсию. Рекомендую)))
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