Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
По пути я расскажу, чем уникальна местная природа и как в приморских заповедниках спасают самую редкую крупную кошку в мире. Познакомлю с историей освоения края и отвезу на смотровые площадки.
В бухте Теляковского вы откроете чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. А также дойдёте до красивого островка Томящегося сердца.
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Описание
Что вас ожидает
Приморье: заповедная красота и история края
Наш путь лежит через Хасанский район — самый южный в Приморском крае. Большая часть дороги проходит через национальный парк «Земля леопарда». Мы поговорим о том, как сохраняют и восстанавливают популяцию самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. А также проедем через первый в России эко-тоннель, построенный для безопасного перехода леопардов через трассу. Я расскажу об особенностях местной природы, столь не похожей на природу других регионов. Кроме того, вы услышите об освоении нашего края и его первых переселенцах.
В бухте Теляковского мы окажемся примерно через пять часов после выезда из Владивостока. На маршруте будет две остановки: в посёлках Барабаш и Витязь. В последнем вы посетите смотровую площадку, увидите остатки старых китобойных судов и морскую ферму с плантациями морского гребешка.
Бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
К полудню мы окажемся в самой южной бухте Дальневосточного Морского заповедника. Оставляем машину — и идём исследовать территорию. Вы увидите краснокнижные сосны, растущие на обрывистых берегах, и сможете загадать желание, выполнив несложный ритуал. Полюбуетесь морем — оно здесь сказочного бирюзового цвета. А после по мелководью пройдём до маленького, но очень красивого острова Томящегося сердца. В тёплую погоду можно будет позагорать, искупаться и устроить атмосферный пикник в заповедной бухте.
План путешествия
07:00 — выезд из Владивостока
09:00 — остановка в посёлке Барабаш (есть кафе, аптека и магазины)
11:00 — остановка в посёлке Витязь (смотровая площадка)
12:00 — бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
16:00 — выезд обратно
21:00 — ориентировочное время прибытия во Владивосток
Организационные детали
- Экскурсия проходит на полноприводном пассажирском микроавтобусе Toyota Noah
- Дополнительных расходов, кроме питания, не предвидится. Вы можете взять перекус с собой.
в субботу и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Светлановской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.