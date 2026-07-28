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Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца

В группе до 7 человек отправимся в Хасанский район, где вы увидите редких дальневосточных леопардов и насладитесь красотами бухты Теляковского
В группе до 7 человек вы отправитесь в заповедный Хасанский район.

По пути гид расскажет о местной природе и как в приморских заповедниках спасают дальневосточного леопарда. Познакомитесь с историей освоения края
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и посетите смотровые площадки.

В бухте Теляковского откроете чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря.

Дойдёте до красивого островка Томящегося сердца, где можно будет позагорать, искупаться и устроить пикник.

Экскурсия проходит на полноприводном микроавтобусе Toyota Noah, дополнительных расходов, кроме питания, не предвидится

5
100 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа
  • 🐆 Истории о дальневосточном леопарде
  • 📸 Живописные смотровые площадки
  • 🏝 Посещение острова Томящегося сердца
  • 🚐 Комфортный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения полуострова Гамова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море тёплое, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы в плане погоды. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, что может повлиять на комфортность путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца

Что можно увидеть

  • Бухта Теляковского
  • Остров Томящегося сердца
  • Смотровая площадка в посёлке Витязь

Описание экскурсии

Приморье: заповедная красота и история края

Наш путь лежит через Хасанский район — самый южный в Приморском крае. Большая часть дороги проходит через национальный парк «Земля леопарда». Мы поговорим о том, как сохраняют и восстанавливают популяцию самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. А также проедем через первый в России эко-тоннель, построенный для безопасного перехода леопардов через трассу. Я расскажу об особенностях местной природы, столь не похожей на природу других регионов. Кроме того, вы услышите об освоении нашего края и его первых переселенцах.

В бухте Теляковского мы окажемся примерно через пять часов после выезда из Владивостока. На маршруте будет две остановки: в посёлках Барабаш и Витязь. В последнем вы посетите смотровую площадку с которой открывается вид на живописную бухту. Я расскажу о военном дельфинарии, который здесь был раньше, и о том, как военные специалисты тренировали сивучей для нужд флота.

Бухта Теляковского и остров Томящегося сердца

К полудню мы окажемся в самой южной бухте Дальневосточного Морского заповедника. Оставляем машину — и идём исследовать территорию. Вы увидите краснокнижные сосны, растущие на обрывистых берегах, и сможете загадать желание, выполнив несложный ритуал. Полюбуетесь морем — оно здесь сказочного бирюзового цвета. По желанию можно пройти по мелководью до маленького, но очень красивого острова Томящегося сердца. Спуск к острову проходит по природными ступеньками из корней деревьев и камней. Рядом натянута веревка, будем придерживаться за неё.

План путешествия

07:00 — выезд из Владивостока
09:00 — остановка в посёлке Барабаш (есть кафе, аптека и магазины)
11:00 — остановка в посёлке Витязь (смотровая площадка)
12:00 — бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
15:30 — выезд обратно
20:00 — ориентировочное время прибытия во Владивосток

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на полноприводном пассажирском микроавтобусе Toyota Noah
  • Дополнительных расходов, кроме питания, не предвидится. Вы можете взять перекус с собой
  • Одевайтесь удобно: рюкзак, спортивная одежда, ветровка, головной убор, нескользящая обувь для треккинга, а также аквашузы и купальники для тех, кто пойдёт на остров
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1198 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Таисия
Спасиьо большое Михаилу за прекрасную экскурсию! Виды были изумительные, хоть погода и испортилась ко второй половине дня. Михаил - прекрасный рассказчик и даже позволил искупаться под дождем! Мы остались очень довольны
Спасиьо большое Михаилу за прекрасную экскурсию! Виды были изумительные, хоть погода и испортилась ко второй половине
Спасиьо большое Михаилу за прекрасную экскурсию! Виды были изумительные, хоть погода и испортилась ко второй половине
Спасиьо большое Михаилу за прекрасную экскурсию! Виды были изумительные, хоть погода и испортилась ко второй половине
Спасиьо большое Михаилу за прекрасную экскурсию! Виды были изумительные, хоть погода и испортилась ко второй половине
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О
Хорошая экскурсия. Небольшая группа, все организованно. Очень важно обратить внимание на программу и все рекомендации гида, и тогда в поездке не будет сюрпризов и вы полностью насладитесь природой)))
Хорошая экскурсия. Небольшая группа, все организованно. Очень важно обратить внимание на программу и все рекомендации гида,
Хорошая экскурсия. Небольшая группа, все организованно. Очень важно обратить внимание на программу и все рекомендации гида,
Хорошая экскурсия. Небольшая группа, все организованно. Очень важно обратить внимание на программу и все рекомендации гида,
Хорошая экскурсия. Небольшая группа, все организованно. Очень важно обратить внимание на программу и все рекомендации гида,
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Б
Тур в целом очень интересный и все было красиво и интересно Буду точно рекомендовать всем своим друзьям спасибо большое 👍🏻
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Елена
Экскурсия конечно отличная, но надо понимать свои возможности и силы. Михаил молодец, он знает свой край, может ответить на интересующие вопросы, отлично едет по бездорожью (кто поедет, тот поймёт), иногда страшно, но интересно. Советую самим поехать и пройти этот маршрут, удачи 👍👍👍
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Е
Прекрасное путешествие к Красоте 🌿🩵 Вниз не спустились (испугались) но от этого впечатление от поездки все равно Прекрасные)
Не бойтесь туманов🌿 Воздух Море Сосны Всегда Шикарны💚
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Артур
Во Владивостоке заказывал несколько экскурсий, с Михаилом была лучшая экскурсия. Очень познавательно, компания у нас была молчаливая, но Михаил, отдать должное, постоянно о чем-то рассказывал! очень рекомендую! если кто-то сомневается - не сомневайтесь! Михаилу огромная благодарность, за простоту в общении, за интересные истории, настоящий профессионал своего дела!
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