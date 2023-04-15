Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца

Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В группе до 7 человек вы отправитесь в заповедный Хасанский район.

По пути я расскажу, чем уникальна местная природа и как в приморских заповедниках спасают самую редкую крупную кошку в мире. Познакомлю с историей освоения края и отвезу на смотровые площадки.

В бухте Теляковского вы откроете чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. А также дойдёте до красивого островка Томящегося сердца.
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Ближайшие даты:
15
апр
16
апр
22
апр
23
апр
29
апр
30
апр
6
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приморье: заповедная красота и история края

Наш путь лежит через Хасанский район — самый южный в Приморском крае. Большая часть дороги проходит через национальный парк «Земля леопарда». Мы поговорим о том, как сохраняют и восстанавливают популяцию самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. А также проедем через первый в России эко-тоннель, построенный для безопасного перехода леопардов через трассу. Я расскажу об особенностях местной природы, столь не похожей на природу других регионов. Кроме того, вы услышите об освоении нашего края и его первых переселенцах.

В бухте Теляковского мы окажемся примерно через пять часов после выезда из Владивостока. На маршруте будет две остановки: в посёлках Барабаш и Витязь. В последнем вы посетите смотровую площадку, увидите остатки старых китобойных судов и морскую ферму с плантациями морского гребешка.

Бухта Теляковского и остров Томящегося сердца

К полудню мы окажемся в самой южной бухте Дальневосточного Морского заповедника. Оставляем машину — и идём исследовать территорию. Вы увидите краснокнижные сосны, растущие на обрывистых берегах, и сможете загадать желание, выполнив несложный ритуал. Полюбуетесь морем — оно здесь сказочного бирюзового цвета. А после по мелководью пройдём до маленького, но очень красивого острова Томящегося сердца. В тёплую погоду можно будет позагорать, искупаться и устроить атмосферный пикник в заповедной бухте.

План путешествия

07:00 — выезд из Владивостока
09:00 — остановка в посёлке Барабаш (есть кафе, аптека и магазины)
11:00 — остановка в посёлке Витязь (смотровая площадка)
12:00 — бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
16:00 — выезд обратно
21:00 — ориентировочное время прибытия во Владивосток

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на полноприводном пассажирском микроавтобусе Toyota Noah
  • Дополнительных расходов, кроме питания, не предвидится. Вы можете взять перекус с собой.

в субботу и воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Светлановской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Групповые
На машине
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Смотровые площадки
Приморский край
Бухта Теляковского
Популярные места
Полуостров Гамова
На микроавтобусе

Похожие туры из Владивостока

Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Открыть чудесный уголок Приморья, побывать в заповедных бухтах и увидеть заброшенные шхуны
кинотеатр Уссури
13 апр
14 апр
15 апр
16 апр
4 998 за человека
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Из Владивостока - на юг Приморья
Пляж, живописные бухты, остров Томящегося сердца и морская ферма на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
23 500 за всё до 5 чел.
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского, увидеть морских котиков и искупаться в бухте
центр
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
25 980 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ