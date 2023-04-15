В группе до 7 человек вы отправитесь в заповедный Хасанский район. По пути я расскажу, чем уникальна местная природа и как в приморских заповедниках спасают самую редкую крупную кошку в мире. Познакомлю с историей освоения края и отвезу на смотровые площадки. В бухте Теляковского вы откроете чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. А также дойдёте до красивого островка Томящегося сердца.

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Описание

Что вас ожидает

Приморье: заповедная красота и история края

Наш путь лежит через Хасанский район — самый южный в Приморском крае. Большая часть дороги проходит через национальный парк «Земля леопарда». Мы поговорим о том, как сохраняют и восстанавливают популяцию самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. А также проедем через первый в России эко-тоннель, построенный для безопасного перехода леопардов через трассу. Я расскажу об особенностях местной природы, столь не похожей на природу других регионов. Кроме того, вы услышите об освоении нашего края и его первых переселенцах.

В бухте Теляковского мы окажемся примерно через пять часов после выезда из Владивостока. На маршруте будет две остановки: в посёлках Барабаш и Витязь. В последнем вы посетите смотровую площадку, увидите остатки старых китобойных судов и морскую ферму с плантациями морского гребешка.

Бухта Теляковского и остров Томящегося сердца

К полудню мы окажемся в самой южной бухте Дальневосточного Морского заповедника. Оставляем машину — и идём исследовать территорию. Вы увидите краснокнижные сосны, растущие на обрывистых берегах, и сможете загадать желание, выполнив несложный ритуал. Полюбуетесь морем — оно здесь сказочного бирюзового цвета. А после по мелководью пройдём до маленького, но очень красивого острова Томящегося сердца. В тёплую погоду можно будет позагорать, искупаться и устроить атмосферный пикник в заповедной бухте.

План путешествия

07:00 — выезд из Владивостока

09:00 — остановка в посёлке Барабаш (есть кафе, аптека и магазины)

11:00 — остановка в посёлке Витязь (смотровая площадка)

12:00 — бухта Теляковского и остров Томящегося сердца

16:00 — выезд обратно

21:00 — ориентировочное время прибытия во Владивосток

Организационные детали