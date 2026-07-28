Лучшее время для посещения полуострова Гамова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море тёплое, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы в плане погоды. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, что может повлиять на комфортность путешествия.

В группе до 7 человек вы отправитесь в заповедный Хасанский район.По пути гид расскажет о местной природе и как в приморских заповедниках спасают дальневосточного леопарда. Познакомитесь с историей освоения края

и посетите смотровые площадки. В бухте Теляковского откроете чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. Дойдёте до красивого островка Томящегося сердца, где можно будет позагорать, искупаться и устроить пикник. Экскурсия проходит на полноприводном микроавтобусе Toyota Noah, дополнительных расходов, кроме питания, не предвидится

Описание экскурсии

Приморье: заповедная красота и история края

Наш путь лежит через Хасанский район — самый южный в Приморском крае. Большая часть дороги проходит через национальный парк «Земля леопарда». Мы поговорим о том, как сохраняют и восстанавливают популяцию самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. А также проедем через первый в России эко-тоннель, построенный для безопасного перехода леопардов через трассу. Я расскажу об особенностях местной природы, столь не похожей на природу других регионов. Кроме того, вы услышите об освоении нашего края и его первых переселенцах.

В бухте Теляковского мы окажемся примерно через пять часов после выезда из Владивостока. На маршруте будет две остановки: в посёлках Барабаш и Витязь. В последнем вы посетите смотровую площадку с которой открывается вид на живописную бухту. Я расскажу о военном дельфинарии, который здесь был раньше, и о том, как военные специалисты тренировали сивучей для нужд флота.

Бухта Теляковского и остров Томящегося сердца

К полудню мы окажемся в самой южной бухте Дальневосточного Морского заповедника. Оставляем машину — и идём исследовать территорию. Вы увидите краснокнижные сосны, растущие на обрывистых берегах, и сможете загадать желание, выполнив несложный ритуал. Полюбуетесь морем — оно здесь сказочного бирюзового цвета. По желанию можно пройти по мелководью до маленького, но очень красивого острова Томящегося сердца. Спуск к острову проходит по природными ступеньками из корней деревьев и камней. Рядом натянута веревка, будем придерживаться за неё.

План путешествия

07:00 — выезд из Владивостока

09:00 — остановка в посёлке Барабаш (есть кафе, аптека и магазины)

11:00 — остановка в посёлке Витязь (смотровая площадка)

12:00 — бухта Теляковского и остров Томящегося сердца

15:30 — выезд обратно

20:00 — ориентировочное время прибытия во Владивосток

Организационные детали