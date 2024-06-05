🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 178 отзывов Популярное предложение Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас 11860 10 674 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 281 отзыв Популярное предложение Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог... «Новосильцевская батарея на острове Русский» 10 950 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды «Мы отправимся по мостам на остров Русский» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 11 отзывов Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей «🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы отправимся на остров» 15 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады «Мы отправляемся на остров Русский» 10500 9 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Сёрфинг Фотопрогулка 2 часа 7 отзывов Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота от 17 000 ₽ за всё до 2 чел.

🏄 SUP-прогулки 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 4 отзыва На сапе - по бухте Парис на острове Русский Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе Начало: на улице Светланская «Мы встретимся на центральной улице Владивостока и отправимся на остров Русский на моём микроавтобусе» 2 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 79 отзывов Популярное предложение Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра «Приглашаю вас в путешествие по необыкновенным местам на острове Русский» Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00 от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Групповая 10 часов 230 отзывов Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток «Вы побываете на острове Шкота, насладитесь вдохновляющей владивостокской природой, пообедаете на Мореферме и даже увидите морских котиков на Камнях Верховского» Расписание: Ежедневно в 9:00 5 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 20 отзывов Остров Путятина: ларги и сивучи Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая «Наш путь лежит на остров Путятина» Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00 5 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 18 отзывов Поход на остров Шкота Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури» «Путь до острова Шкота Наш путь из Владивостока будет проходить по мосту на остров Русский, который с островом Шкота соединяет галечная коса» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 5 500 ₽ за человека

🚤 На катере 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка «Также мы устраиваем романтические свидания и высадки на острова» Расписание: 10-11 в любой день по договоренности 30 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города «прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту на остров Русский» от 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 3 отзыва Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов «Пляжи, тропы и заброшенный маяк Мы проедем весь остров Русский насквозь и остановимся у галечной косы, ведущей на остров Шкота» от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 14 часов 11 отзывов Популярное предложение Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер) Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая «Отправившись с нами на остров Аскольд из Владивостока, вы узнаете подробности его богатой истории, проникнитесь драматичностью событий, которые имели здесь место» Расписание: По средам и субботам в 07:00 5 500 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд Начало: Ваш отель «Что вас ожидает: Во время экскурсии, мы проедем через два моста от центра города Владивостока и попадем на остров Русский» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00) 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов 42 отзыва Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре Начало: Остановка «Центр», Владивосток «Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью в сапогах забродниках (включены в стоимость экскурсии)» Расписание: По договоренности от 17 590 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Необитаемый остров Аскольд и морские котики Начало: Ул. Катерная, 6в «Морское приключение из Владивостока на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров, в пути 2 часа» Расписание: Ежедневно в 7:00 65 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина Начало: Обговаривается с гидом по телефону Расписание: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Мыс Тобизина и остров Русский Начало: Удобное вам «Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь мост Русский, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей» Расписание: Ежедневно в 10:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 53 отзыва Восемь лучших мест Русского Острова Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов «мост через Золотой Рог, • мост на остров Русский, • кампус ДВФУ, • остров Русский, • мыс и пляж Шмидта, • мыс и пляж Вятлина, • мыс и пляж Тобизина, • мыс Назимова» от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Лучшие фотолокации острова Русский Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке «Во время поездки мы с вами проедем по двум самым большим вантовым мостам — Золотому и Русскому и попадем на остров Русский» Расписание: Каждый день утром или после обеда от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина) Начало: Заберу из любой точки города «Расположенный на острове Русском, мыс давно закрепил за собой звание одной из «визитных карточек» Владивостока» Расписание: По запросу 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Морские обитатели на острове Русском Начало: Удобное вам «Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь мост «Русский», с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей» Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере 5% скидка Индивидуальная 10 часов 8 отзывов На катере к морским котикам Начало: Центр города «Мы отправимся на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной» Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00 45000 42 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Мореферма и острова в заливе Петра Великого Начало: Забираю в любом месте в пределах города «Попасть на острова можно по суше, который расположен в 10км к юго-западу от центра Владивостока на автомобиле, далее поход пешком» Расписание: каждый день 9:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур Начало: Я заберу вас с вашего места проживания «Пересекая пролив Босфор Восточный, проедем по мосту на остров Русский» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 5 часов Гастротур на остров Елены Начало: Светланская 31 «Прогулка по острову и приморские деликатесы Мы отправимся на остров, который был закрыт для посещения до 1996 года» 17 000 ₽ за всё до 10 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Из Владивостока - на остров Томящегося сердца Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами Начало: у вашего отеля «Запустите в небо фонарик и, согласно местной традиции, обнимете самую древнюю сосну на острове» 31 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Поездка на остров Русский с посещением морской фермы Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты «Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей» 9 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец Начало: Площадь Борцов Революции «Университетскую набережную на острове Русский в кампусе ДВФУ» 3 450 ₽ за человека

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Групповая 6.5 часов Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе) Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья Начало: В центре Владивостока «Через Золотой и Русский мост мы попадём на остров Русский, где у нас начнётся треккинг к мысу Тобизина (3 ч)» Расписание: ежедневно в 10:00 4 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Из Владивостока к острову Томящего сердца Начало: В любом месте города Расписание: Ежедневно в 8:00 27 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк Начало: У вашего отеля 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере Начало: Ваш отель / апартаменты «• Заходим в бухту Мраморная на острове Путятин, где собираем зеленые камушки на память» 47 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Загадочный остров Шкота Начало: По договоренности «Приехать на остров дикой природы стоит и тем, кто любит погулять по заброшенным военным объектам, и тем, кто хочет насладиться видом бескрайних просторов» 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 10 часов Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа) Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока Начало: На улице Катерной «На острове нет никакой инфраструктуры — туалетов, раздевалок, магазинов» 12 000 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 12 часов Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере Начало: Бухта Улисс «Путь наш будет красив, пройдём под Русским мостом, посмотрим вблизи на остров Скрыплева и его таинственный маяк» Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00 49 000 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 12 часов Остров Черепа и бухта Гротовая: пляж и гроты с живописными фотолокациями Начало: Улица Светланская, 27 «Также вы побываете на острове Черепа и в заповедной бухте Астафьева» Расписание: ежедневно: с 7:00 до 21:00 4 900 ₽ за человека

Групповая 7 часов Мореферма «По двум мостам едем на остров Русский, самый русский остров России» Расписание: Суббота в 10:30 5 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский Начало: Ваш отель / апартаменты «Я заберу вас из отеля/апартаментов и мы поедем через остров Русский к острову Шкота» 18 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Всё самое интересное на юге Приморья Начало: Я заберу вас от ваших апартаментов или отеля «По пути на юг По пути на юг мы с вами заедем на Кравцовские водопады, далее отправимся на в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца» 28 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа Морская прогулка на край земли Начало: Удобное вам «Затем мы отправляемся к острову Скрыплева, на пути к которому у нас будет приморский Океанариум, представляющий собой большую ракушку» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 4 часа Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике Начало: Возле вашего отеля/апартаментов «Историческая часть Первой остановкой будет форт Поспелова, с которого можно хорошо разглядеть мост на остров Русский, соединяющий материковую часть Владивостока с ее островной частью» 11 999 ₽ за всё до 3 чел.