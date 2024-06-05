1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
«Новосильцевская батарея на острове Русский»
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
«Мы отправимся по мостам на остров Русский»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
«🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы отправимся на остров»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
«Мы отправляемся на остров Русский»
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 17 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
«Мы встретимся на центральной улице Владивостока и отправимся на остров Русский на моём микроавтобусе»
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
«Приглашаю вас в путешествие по необыкновенным местам на острове Русский»
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
«Вы побываете на острове Шкота, насладитесь вдохновляющей владивостокской природой, пообедаете на Мореферме и даже увидите морских котиков на Камнях Верховского»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Наш путь лежит на остров Путятина»
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Поход на остров Шкота
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
«Путь до острова Шкота Наш путь из Владивостока будет проходить по мосту на остров Русский, который с островом Шкота соединяет галечная коса»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
«Также мы устраиваем романтические свидания и высадки на острова»
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
«прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту на остров Русский»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«Пляжи, тропы и заброшенный маяк Мы проедем весь остров Русский насквозь и остановимся у галечной косы, ведущей на остров Шкота»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
14 часов
Популярное предложение
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Отправившись с нами на остров Аскольд из Владивостока, вы узнаете подробности его богатой истории, проникнитесь драматичностью событий, которые имели здесь место»
Расписание: По средам и субботам в 07:00
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота
Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Во время экскурсии, мы проедем через два моста от центра города Владивостока и попадем на остров Русский»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00)
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
«Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью в сапогах забродниках (включены в стоимость экскурсии)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
«Морское приключение из Владивостока на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров, в пути 2 часа»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Обговаривается с гидом по телефону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Удобное вам
«Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь мост Русский, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Восемь лучших мест Русского Острова
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«мост через Золотой Рог, • мост на остров Русский, • кампус ДВФУ, • остров Русский, • мыс и пляж Шмидта, • мыс и пляж Вятлина, • мыс и пляж Тобизина, • мыс Назимова»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лучшие фотолокации острова Русский
Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке
«Во время поездки мы с вами проедем по двум самым большим вантовым мостам — Золотому и Русскому и попадем на остров Русский»
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Начало: Заберу из любой точки города
«Расположенный на острове Русском, мыс давно закрепил за собой звание одной из «визитных карточек» Владивостока»
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Морские обитатели на острове Русском
Начало: Удобное вам
«Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь мост «Русский», с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
На катере к морским котикам
Начало: Центр города
«Мы отправимся на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной»
Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4500042 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мореферма и острова в заливе Петра Великого
Начало: Забираю в любом месте в пределах города
«Попасть на острова можно по суше, который расположен в 10км к юго-западу от центра Владивостока на автомобиле, далее поход пешком»
Расписание: каждый день 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
«Пересекая пролив Босфор Восточный, проедем по мосту на остров Русский»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
«Прогулка по острову и приморские деликатесы Мы отправимся на остров, который был закрыт для посещения до 1996 года»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: у вашего отеля
«Запустите в небо фонарик и, согласно местной традиции, обнимете самую древнюю сосну на острове»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
31 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
«Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Начало: Площадь Борцов Революции
«Университетскую набережную на острове Русский в кампусе ДВФУ»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
«Через Золотой и Русский мост мы попадём на остров Русский, где у нас начнётся треккинг к мысу Тобизина (3 ч)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Начало: В любом месте города
Расписание: Ежедневно в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
«• Заходим в бухту Мраморная на острове Путятин, где собираем зеленые камушки на память»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадочный остров Шкота
Начало: По договоренности
«Приехать на остров дикой природы стоит и тем, кто любит погулять по заброшенным военным объектам, и тем, кто хочет насладиться видом бескрайних просторов»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: На улице Катерной
«На острове нет никакой инфраструктуры — туалетов, раздевалок, магазинов»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
«Путь наш будет красив, пройдём под Русским мостом, посмотрим вблизи на остров Скрыплева и его таинственный маяк»
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Остров Черепа и бухта Гротовая: пляж и гроты с живописными фотолокациями
Начало: Улица Светланская, 27
«Также вы побываете на острове Черепа и в заповедной бухте Астафьева»
Расписание: ежедневно: с 7:00 до 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
4 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Мореферма
«По двум мостам едем на остров Русский, самый русский остров России»
Расписание: Суббота в 10:30
5 850₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Я заберу вас из отеля/апартаментов и мы поедем через остров Русский к острову Шкота»
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Всё самое интересное на юге Приморья
Начало: Я заберу вас от ваших апартаментов или отеля
«По пути на юг По пути на юг мы с вами заедем на Кравцовские водопады, далее отправимся на в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
«Затем мы отправляемся к острову Скрыплева, на пути к которому у нас будет приморский Океанариум, представляющий собой большую ракушку»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
«Историческая часть Первой остановкой будет форт Поспелова, с которого можно хорошо разглядеть мост на остров Русский, соединяющий материковую часть Владивостока с ее островной частью»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Шкота
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
«Часть маршрута пешеходная, в том числе нужно переходить по морю на остров, глубина под водой от 20 см»
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
- ВВалерий4 июня 2024Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
- ККсения3 июня 2024Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️
- ММарина31 мая 2024Однозначно считаю, что нам очень повезло с Екатериной. Экскурсия очень активная, содержательная, при этом всё проходило максимально комфортно. Было достаточно
- ММарина30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидом. Было очень интересно, комфортно и красиво! За день успела немного познакомиться с чудесным городом😊 Определенно рекомендую!
- ААнастасия29 мая 2024Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.
- ТТатьяна29 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
- ММаргарита29 мая 2024Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае. Потрясающий по красоте маршрут! Если есть силы, обязательно посетите остров Шкота.
- ААнастасия28 мая 2024Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
- ВВячеслав28 мая 2024Были на морской прогулке 25.05.2024. Нашем гидом был Сергей, которому вместе с капитаном отдельное спасибо за проведенный отдых. Все то
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На острова»
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