Экскурсии на острова из Владивостока

Найдено 45 экскурсий в категории «На острова» во Владивостоке, цены от 2 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674 за всё до 4 чел.
Топ-8 мест для фото во Владивостоке
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
281 отзыв
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
«Новосильцевская батарея на острове Русский»
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на остров Русский
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
«Мы отправимся по мостам на остров Русский»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
На остров Шкота - с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
11 отзывов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
«🛣 Я заберу вас из Владивостока, и мы отправимся на остров»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
«Мы отправляемся на остров Русский»
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450 за всё до 4 чел.
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
🚗 На машине
Сёрфинг
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 17 000 за всё до 2 чел.
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
🏄 SUP-прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
«Мы встретимся на центральной улице Владивостока и отправимся на остров Русский на моём микроавтобусе»
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400 за человека
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
79 отзывов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
«Приглашаю вас в путешествие по необыкновенным местам на острове Русский»
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
🚤 На катере
Групповая
10 часов
230 отзывов
Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
Начало: Улица Катерная, 6В, Владивосток
«Вы побываете на острове Шкота, насладитесь вдохновляющей владивостокской природой, пообедаете на Мореферме и даже увидите морских котиков на Камнях Верховского»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
Остров Путятина: ларги и сивучи
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
20 отзывов
Остров Путятина: ларги и сивучи
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Наш путь лежит на остров Путятина»
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 500 за человека
Поход на остров Шкота
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
18 отзывов
Поход на остров Шкота
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
«Путь до острова Шкота Наш путь из Владивостока будет проходить по мосту на остров Русский, который с островом Шкота соединяет галечная коса»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
«Также мы устраиваем романтические свидания и высадки на острова»
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
«прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту на остров Русский»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«Пляжи, тропы и заброшенный маяк Мы проедем весь остров Русский насквозь и остановимся у галечной косы, ведущей на остров Шкота»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 3 чел.
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Остров Аскольд: тюлени и маяки (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Отправившись с нами на остров Аскольд из Владивостока, вы узнаете подробности его богатой истории, проникнитесь драматичностью событий, которые имели здесь место»
Расписание: По средам и субботам в 07:00
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
5 500 за человека
Остров Русский мыс Тобизина и остров Шкота
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Экскурсия по островам Владивостока: Русский, Тобизина, Шкота
Откройте для себя уникальные уголки Приморья: морские пейзажи, исторические факты и приключение вброд
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Во время экскурсии, мы проедем через два моста от центра города Владивостока и попадем на остров Русский»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности (предпочтительно выезд до 10:00)
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 900 за всё до 4 чел.
Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
«Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью в сапогах забродниках (включены в стоимость экскурсии)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590 за всё до 4 чел.
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Начало: Ул. Катерная, 6в
«Морское приключение из Владивостока на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров, в пути 2 часа»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65 000 за всё до 12 чел.
Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Обговаривается с гидом по телефону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина и остров Русский
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Удобное вам
«Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь мост Русский, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Восемь лучших мест Русского Острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Восемь лучших мест Русского Острова
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«мост через Золотой Рог, • мост на остров Русский, • кампус ДВФУ, • остров Русский, • мыс и пляж Шмидта, • мыс и пляж Вятлина, • мыс и пляж Тобизина, • мыс Назимова»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Лучшие фотолокации острова Русский
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Лучшие фотолокации острова Русский
Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке
«Во время поездки мы с вами проедем по двум самым большим вантовым мостам — Золотому и Русскому и попадем на остров Русский»
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Начало: Заберу из любой точки города
«Расположенный на острове Русском, мыс давно закрепил за собой звание одной из «визитных карточек» Владивостока»
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Морские обитатели на острове Русском
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Морские обитатели на острове Русском
Начало: Удобное вам
«Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь мост «Русский», с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
На катере к морским котикам
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
На катере к морским котикам
Начало: Центр города
«Мы отправимся на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной»
Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4500042 750 за всё до 4 чел.
Мореферма и острова в заливе Петра Великого
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Мореферма и острова в заливе Петра Великого
Начало: Забираю в любом месте в пределах города
«Попасть на острова можно по суше, который расположен в 10км к юго-западу от центра Владивостока на автомобиле, далее поход пешком»
Расписание: каждый день 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
«Пересекая пролив Босфор Восточный, проедем по мосту на остров Русский»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Гастротур на остров Елены
🚶 Пешая
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
Гастротур на остров Елены
Начало: Светланская 31
«Прогулка по острову и приморские деликатесы Мы отправимся на остров, который был закрыт для посещения до 1996 года»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 10 чел.
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Начало: у вашего отеля
«Запустите в небо фонарик и, согласно местной традиции, обнимете самую древнюю сосну на острове»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
31 000 за всё до 3 чел.
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
«Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600 за всё до 4 чел.
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Начало: Площадь Борцов Революции
«Университетскую набережную на острове Русский в кампусе ДВФУ»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 450 за человека
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
«Через Золотой и Русский мост мы попадём на остров Русский, где у нас начнётся треккинг к мысу Тобизина (3 ч)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900 за человека
Из Владивостока к острову Томящего сердца
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Начало: В любом месте города
Расписание: Ежедневно в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: Ваш отель / апартаменты
«• Заходим в бухту Мраморная на острове Путятин, где собираем зеленые камушки на память»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
47 000 за всё до 4 чел.
Загадочный остров Шкота
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Загадочный остров Шкота
Начало: По договоренности
«Приехать на остров дикой природы стоит и тем, кто любит погулять по заброшенным военным объектам, и тем, кто хочет насладиться видом бескрайних просторов»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Групповая
10 часов
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: На улице Катерной
«На острове нет никакой инфраструктуры — туалетов, раздевалок, магазинов»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за человека
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
«Путь наш будет красив, пройдём под Русским мостом, посмотрим вблизи на остров Скрыплева и его таинственный маяк»
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000 за всё до 10 чел.
Остров Черепа и бухта Гротовая: пляж и гроты с живописными фотолокациями
Мини-группа
12 часов
Остров Черепа и бухта Гротовая: пляж и гроты с живописными фотолокациями
Начало: Улица Светланская, 27
«Также вы побываете на острове Черепа и в заповедной бухте Астафьева»
Расписание: ежедневно: с 7:00 до 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
4 900 за человека
Мореферма
Групповая
7 часов
Мореферма
«По двум мостам едем на остров Русский, самый русский остров России»
Расписание: Суббота в 10:30
5 850 за человека
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Я заберу вас из отеля/апартаментов и мы поедем через остров Русский к острову Шкота»
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
18 500 за всё до 3 чел.
Всё самое интересное на юге Приморья
Индивидуальная
12 часов
Всё самое интересное на юге Приморья
Начало: Я заберу вас от ваших апартаментов или отеля
«По пути на юг По пути на юг мы с вами заедем на Кравцовские водопады, далее отправимся на в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на край земли
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
«Затем мы отправляемся к острову Скрыплева, на пути к которому у нас будет приморский Океанариум, представляющий собой большую ракушку»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
«Историческая часть Первой остановкой будет форт Поспелова, с которого можно хорошо разглядеть мост на остров Русский, соединяющий материковую часть Владивостока с ее островной частью»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999 за всё до 3 чел.
Путешествие на остров Шкота
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Шкота
Начало: Ваш адрес во Владивостоке
«Часть маршрута пешеходная, в том числе нужно переходить по морю на остров, глубина под водой от 20 см»
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
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    историю края. Судя по всему настоящий патриот Приморья. Отлично водит автомобиль, в т. ч. по бездорожье. Кипит идеями… Рекомендую, не пожалеете.

  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Однозначно считаю, что нам очень повезло с Екатериной. Экскурсия очень активная, содержательная, при этом всё проходило максимально комфортно. Было достаточно
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    ветрено, Екатерина нас согрела куртками и дождевиками, угостила чаем из термоса, это очень было приятно. Большое спасибо за позитив, внимание, заботу и такую насыщенную программу!

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидом. Было очень интересно, комфортно и красиво! За день успела немного познакомиться с чудесным городом😊 Определенно рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидом
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Восемь лучших мест Русского Острова
    Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае. Потрясающий по красоте маршрут! Если есть силы, обязательно посетите остров Шкота.
    Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
  • В
    Вячеслав
    28 мая 2024
    Морская прогулка с обзором окрестностей Владивостока
    Были на морской прогулке 25.05.2024. Нашем гидом был Сергей, которому вместе с капитаном отдельное спасибо за проведенный отдых. Все то
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    что нами было увиденно словами не описать, это надо видеть воотчую. Какая все таки необычайно красивая наша страна. Компании Спутник8 отдельный респект за организацию. Всем советую. P.S. не берите много еды, ее просто некогда кушать. Если экскурсия будет в солнечный день крем от загара обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На острова»

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  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
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