Очарование Шанхая

Шанхай поражает урбанистическим видом и количеством небоскребов, многоэтажных транспортных развязок и количеством машин. Несмотря на это, в самом центре города сохранился Старый Квартал с традиционными китайскими постройками и тихими двориками с прудами. На набережной Вэйтань, самой европейской части города, можно полюбоваться старинными домами в колониальном стиле и насладиться видом на самую высокую телебашню Азии и небоскребы деловых центров. Любители активной ночной жизни могут посетить Французский квартал, известный своими барами, дискотеками и ресторанами.

Древняя столица

Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегаполиса. Именно здесь находится крупнейшая в мире площадь Тяньаньмэнь, Великая Китайская Стена, Храм Неба, императорский Запретный город и многое другое. Помимо культурной составляющей, Пекин — одна из мировых столиц шоппинга, где каждый найдет себе что-то по душе.

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