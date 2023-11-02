Панорама Китая
Китай — удивительная страна, невероятным образом сочетающая в себе передовые достижения и многовековую историю.
В нашем туре вы посетите два самых крупных и известных города Китая: высокоразвитый мегаполис Шанхай, поражающий урбанистическим видом и количеством небоскребов, и Пекин, насчитывающий более 3000 лет истории и известный своей богатой историей и культурным наследием.
В нашем туре вы посетите два самых крупных и известных города Китая: высокоразвитый мегаполис Шанхай, поражающий урбанистическим видом и количеством небоскребов, и Пекин, насчитывающий более 3000 лет истории и известный своей богатой историей и культурным наследием.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Хуньчунь
- Пекин
- Шанхай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Очарование Шанхая
Шанхай поражает урбанистическим видом и количеством небоскребов, многоэтажных транспортных развязок и количеством машин. Несмотря на это, в самом центре города сохранился Старый Квартал с традиционными китайскими постройками и тихими двориками с прудами. На набережной Вэйтань, самой европейской части города, можно полюбоваться старинными домами в колониальном стиле и насладиться видом на самую высокую телебашню Азии и небоскребы деловых центров. Любители активной ночной жизни могут посетить Французский квартал, известный своими барами, дискотеками и ресторанами.
Древняя столица
Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегаполиса. Именно здесь находится крупнейшая в мире площадь Тяньаньмэнь, Великая Китайская Стена, Храм Неба, императорский Запретный город и многое другое. Помимо культурной составляющей, Пекин — одна из мировых столиц шоппинга, где каждый найдет себе что-то по душе.
Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Ни виза, ни ПЦР не требуется.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
- Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае.
- Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
- В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
- По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
- Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Проживание
- Завтраки
- Визовые формальности
- Гид-переводчик
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала — 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- ПЦР не требуется.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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