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Авторский тур
8 дней
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 64 980₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120₽ за человека
Авторский тур
8 дней
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780₽ за человека
Последние отзывы на туры
- NNatalia29 сентября 2023Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
- ООлег2 сентября 2023Спасибо!! самый необычный тур
- ГГалина15 августа 2023Наш руководитель Марина-просто умничка, заботливая, внимательная, все нюансы нам подробно изложила, куда идти, что где искать, всегда на связи. Отдохнули просто супер.
- ММарина17 июля 2023Все понравилось. Будем рекомендавать.
- ИИрина11 июля 2023быстрый проход границы без задержек, отзывчивый руководитель, приятные менеджеры в офисе
- ППавел7 июля 2023купили путевку на семью, остались довольны, спасибо большое
- ННаталья5 июля 2023Супер! Спасибо, все понравилось.
- ООлег26 мая 2023Благодарю, Всё Прошло Отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «pekin»
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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
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