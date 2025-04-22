За десять дней мы погрузим вас в историю и современную жизнь Китая.
Вы сможете прочувствовать атмосферу древних императорских дворцов и увидеть чудеса природы, от Великой Китайской стены до стеклянного моста в Чжанцзяцзе.
Главные достопримечательности Шанхая, уникальная терракотовая армия, парящие горы — в Поднебесной есть много чудес!
Описание тура
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по самым выдающимся уголкам Китая! В 10-дневном туре вы познакомитесь с уникальными памятниками культуры и природы, которые стали символами страны. Мы проведем вас через историю и современность Китая, погружая в атмосферу древних императорских дворцов и чудеса природы, от Великой Китайской стены до стеклянного моста в Чжанцзяцзе.
Незабываемые впечатления от путешествия по Китаю
Пекин:
- площадь Тяньаньмэнь — крупнейшая площадь в мире, символ величия и истории Китая;
- Запретный город — величественный дворцовый комплекс императоров с богатой историей и архитектурным совершенством;
- Великая Китайская стена — грандиозная оборонительная конструкция, символ мощи Китая, на фоне которой открывается невероятный пейзаж;
• парк Ихэюань — императорский летний дворец с гармонией природы и архитектуры. Сиань:
Терракотовая армия — уникальные глиняные солдаты, охраняющие гробницу первого императора Китая, восхищают своей детализацией;
• Городская стена — одно из лучших сохранившихся укреплений, где можно ощутить дух древнего Китая. Чжанцзяцзе:
Национальный парк Чжанцзяцзе — фантастические парящие горы, вдохновившие создателей фильма «Аватар»;
• Стеклянный мост — самый длинный стеклянный мост в мире, с захватывающими видами на каньон. Фэнхуан:
• Шоу на реке — волшебное водное шоу, которое погружает в атмосферу древней китайской мифологии. Гуйлинь:
Пещера тростниковой флейты — подземный мир с невероятными сталактитами, освещенными разноцветными огнями;
• река Ли — живописный круиз среди карстовых гор, вдохновляющий художников и фотографов. Шанхай:
парк Юйюань — исторический китайский сад, скрытый среди мегаполиса, оазис спокойствия;
набережная Бунд — архитектурное сердце Шанхая, где старинные здания соседствуют с футуристическими небоскрёбами. Эти впечатления откроют вам Китай, каким вы его ещё не видели! Мы работаем с туристами по Китаю уже 15 лет, и наша команда будет рядом с вами на протяжении всего путешествия, обеспечивая комфорт и полное сопровождение. Важная информация:.
Стоимость тура
Мы сделали всё, чтобы ваш тур был комфортным и прозрачным по стоимости: 121 040 рублей — предоплата; 13 880 юаней (на человека при 2-местном размещении) вы оплачиваете гиду в Китае. Таким образом итоговая стоимость экскурсии может меняться в зависимости от текущего курса валюты.
Размещение
Любите путешествовать в одиночку? Без проблем! Уточните стоимость одноместного размещения у нашего менеджера — мы учтём все ваши пожелания.
Авиабилеты
Билеты на рейс — важная часть путешествия, и мы готовы вам помочь! Пожалуйста, согласуйте маршруты с нашим менеджером, чтобы всё прошло идеально. А если нужна помощь с выбором или покупкой — мы всегда рядом. Визы:если вы летите с нами из Владивостока, забудьте о сложностях — мы организуем вам безвизовый въезд; если присоединяетесь в Пекине, визу придётся оформить самостоятельно, но мы с радостью подскажем, как сделать это быстро.
Группа
Тур создан для группы из 10 человек. Если не наберётся нужное количество, мы предложим вам варианты: перенос на более удобную дату; возможность доплаты. Обратите внимание! В случае необходимости организатор оставляет за собой право заменить порядок прохождения маршрута, активности, локации, а также места размещения (отели и т. д.) на аналогичные без потери качества и изменения концепции мероприятия.
Даты начала тура — 8 апреля, 10 мая, 20 июня, 11 сентября, 10 октября, 6 ноября. Для индивидуального тура с группой от 2 человек — любые даты!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Проживание в отелях 4*
- Питание по программе: завтраки, обеды и ужины, включающие блюда местной кухни (указанные в программе)
- Визовые формальности для путешественников, вылетающих из Владивостока
- Экскурсии и входные билеты на все ключевые достопримечательности
- Русскоязычный гид на протяжении всего тура (при группе от 10 человек)
- Трансферы между городами и внутри них
- Встречи и проводы в аэропортах
- Авиаперелет (все внутренние рейсы)
- Страховка на время путешествия
Что не входит в цену
- Перелет до Пекина и обратно
- Личные расходы, чаевые и дополнительные опции
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (Аэропорт)
Завершение: Пекин
Когда и сколько длится?
Когда: Даты начала тура — 8 апреля, 10 мая, 20 июня, 11 сентября, 10 октября, 6 ноября. Для индивидуального тура с группой от 2 человек — любые даты!
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 336 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
22 апр 2025
С
Сергей
20 мар 2025
Пекинский Запретный город поражает воображение. Столько истории в одном месте!
А
Артём
15 окт 2024
Чжанцзяцзе и его «горы Аватара» - must see! Советую хорошую обувь - ходить придётся много. Гид помог найти лучшие ракурсы для фото.
И
Игорь
18 авг 2024
Гуйлинь и его карстовые горы - это нечто! Катались на бамбуковых плотах по реке Ли, пейзажи как с открыток. Фотографии получаются потрясающие!
Е
Елена
3 июл 2024
Шанхай - город будущего! Единственный минус - очень жарко в июле, лучше ехать весной или осенью.
Д
Дмитрий
25 июн 2024
Терракотовая армия в Сиане превзошла все ожидания! Ни одна фотография не передаёт величия этого места. Организация экскурсии на высоте
А
Александра
12 мая 2024
Невероятное путешествие! Великая Китайская стена впечатлила своими масштабами, а пекинская утка в местном ресторане - просто объедение. Гид показал нам настоящий Китай, а не только туристические места.
