Приглашаем вас в незабываемое путешествие по самым выдающимся уголкам Китая! В 10-дневном туре вы познакомитесь с уникальными памятниками культуры и природы, которые стали символами страны. Мы проведем вас через историю и современность Китая, погружая в атмосферу древних императорских дворцов и чудеса природы, от Великой Китайской стены до стеклянного моста в Чжанцзяцзе.

Незабываемые впечатления от путешествия по Китаю

Пекин:

площадь Тяньаньмэнь — крупнейшая площадь в мире, символ величия и истории Китая;

Запретный город — величественный дворцовый комплекс императоров с богатой историей и архитектурным совершенством;

Великая Китайская стена — грандиозная оборонительная конструкция, символ мощи Китая, на фоне которой открывается невероятный пейзаж;

• парк Ихэюань — императорский летний дворец с гармонией природы и архитектуры. Сиань:

Терракотовая армия — уникальные глиняные солдаты, охраняющие гробницу первого императора Китая, восхищают своей детализацией;

• Городская стена — одно из лучших сохранившихся укреплений, где можно ощутить дух древнего Китая. Чжанцзяцзе:

Национальный парк Чжанцзяцзе — фантастические парящие горы, вдохновившие создателей фильма «Аватар»;

• Стеклянный мост — самый длинный стеклянный мост в мире, с захватывающими видами на каньон. Фэнхуан:

• Шоу на реке — волшебное водное шоу, которое погружает в атмосферу древней китайской мифологии. Гуйлинь:

Пещера тростниковой флейты — подземный мир с невероятными сталактитами, освещенными разноцветными огнями;

• река Ли — живописный круиз среди карстовых гор, вдохновляющий художников и фотографов. Шанхай:

парк Юйюань — исторический китайский сад, скрытый среди мегаполиса, оазис спокойствия;

набережная Бунд — архитектурное сердце Шанхая, где старинные здания соседствуют с футуристическими небоскрёбами. Эти впечатления откроют вам Китай, каким вы его ещё не видели! Мы работаем с туристами по Китаю уже 15 лет, и наша команда будет рядом с вами на протяжении всего путешествия, обеспечивая комфорт и полное сопровождение. Важная информация:.

Стоимость тура

Мы сделали всё, чтобы ваш тур был комфортным и прозрачным по стоимости: 121 040 рублей — предоплата; 13 880 юаней (на человека при 2-местном размещении) вы оплачиваете гиду в Китае. Таким образом итоговая стоимость экскурсии может меняться в зависимости от текущего курса валюты.

Размещение

Любите путешествовать в одиночку? Без проблем! Уточните стоимость одноместного размещения у нашего менеджера — мы учтём все ваши пожелания.

Авиабилеты

Билеты на рейс — важная часть путешествия, и мы готовы вам помочь! Пожалуйста, согласуйте маршруты с нашим менеджером, чтобы всё прошло идеально. А если нужна помощь с выбором или покупкой — мы всегда рядом. Визы:если вы летите с нами из Владивостока, забудьте о сложностях — мы организуем вам безвизовый въезд; если присоединяетесь в Пекине, визу придётся оформить самостоятельно, но мы с радостью подскажем, как сделать это быстро.

Группа

Тур создан для группы из 10 человек. Если не наберётся нужное количество, мы предложим вам варианты: перенос на более удобную дату; возможность доплаты. Обратите внимание! В случае необходимости организатор оставляет за собой право заменить порядок прохождения маршрута, активности, локации, а также места размещения (отели и т. д.) на аналогичные без потери качества и изменения концепции мероприятия.