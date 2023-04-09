Индивидуальная экскурсия по Гамову полуострову из Владивостока
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Одно из самых красивейших мест Приморья! Прогуляемся по самым летним, ярким местам. Искупаемся в чистейшей, изумрудной воде на границе единственног в России морского заповедника. (по желанию, сезону и погоде). Вдохнем и полюбуемся пейзажами корейских, редких сосен невероятно дополняющих пейзажи морской глади и скал! Налюбуемся красивой природой вдоволь.
В воскресение в 6.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Проводник
- Место начала и завершения?
- Владивосток, остановка луговая
- Когда и сколько длится?
- Когда: В воскресение в 6.30Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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