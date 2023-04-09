Полуостров Гамова

Индивидуальная экскурсия по Гамову полуострову из Владивостока

Описание
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Полуостров Гамова
Полуостров Гамова
Полуостров Гамова
Полуостров Гамова
Полуостров Гамова
Полуостров Гамова
Полуостров Гамова
Ближайшие даты:
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апр
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апр
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Описание

Одно из самых красивейших мест Приморья! Прогуляемся по самым летним, ярким местам. Искупаемся в чистейшей, изумрудной воде на границе единственног в России морского заповедника. (по желанию, сезону и погоде). Вдохнем и полюбуемся пейзажами корейских, редких сосен невероятно дополняющих пейзажи морской глади и скал! Налюбуемся красивой природой вдоволь.

В воскресение в 6.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Проводник
Место начала и завершения?
Владивосток, остановка луговая
Когда и сколько длится?
Когда: В воскресение в 6.30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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