Славянка – экскурсии во Владивостоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Славянка» во Владивостоке, цены от 5 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по понедельникам в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
5 000 за человека
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
9 отзывов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по субботам в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
6 000 за человека
3 топовые локации Юга Приморья
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
3 топовые локации Юга Приморья
Начало: Центральная площадь
Расписание: Выходные дни, 08:00
22 июня в 09:00
13 июля в 09:00
18 500 за всё до 2 чел.
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Топ-8 мест Владивостока для фото
    Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
    читать дальше

    вершины, с которых можно попробовать объять необъятное хотя бы глазами);тур с вами- это про любовь к месту в котором живёшь и к делу, которым занимаешься, это помогает быть включённым в процесс. А есть места где слова излишне (бухта стеклянная, там за Вас с любовью говорит море). Тур с Вами это также про хорошую, ненавязчивую, грамотную и интересную компанию) и отличные фотографии) пусть и дальше все получается))) Успехов и развития) Буду рекомендовать обязательно)

  • Н
    Наталия
    15 апреля 2024
    Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
    Вчера мы путешествовали по маршруту, включающему Кравцовские водопады, Мыс Брюса и бассейн в ГК "Теплое море". Я в восторге от
    читать дальше

    красот Приморского края и от уровня комфорта на протяжении всего маршрута. Каждая деталь продумана до мелочей, и впечатления от разнообразных природных красот были вдохновляющими. А в конце нас ждал релакс в теплых водах моря.

  • ​Мария
    10 марта 2024
    Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
    8 марта мы отправились в поход на мыс Брюса, мыс Парящей черепахи и посетили гостиничный комплекс Теплое море. Наш инструктор
    читать дальше

    Ирина оказалась замечательным гидом, она интересно рассказывала и делилась множеством полезных советов, как не уставать на подъемах. Ирина всегда напоминала о технике безопасности. Приятным сюрпризом стал подарок в честь праздника. Маршрут был лёгким и очень увлекательным.

  • ​Виктория
    18 октября 2023
    Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
    Комфортный транспорт, замечательные эрудированные внимательные инструкторы. Отдельное спасибо руководителю Ирине! На экскурсиях и в путешествиях с ней много интереснейшей информации, замечательная атмосфера в группе.
  • М
    Марина
    16 октября 2023
    Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
    Ездили вчетвером в Хасанский район с Александром на пикапе. Вполне удобно. Дорога на Кравцовские водопады идет по деревянному настилу до
    читать дальше

    третьего водопада. Октябрьские виды природы придавали путешествию невероятную красоту. Мыс Брюса и скала с парящей черепахой великолепны! Александр прекрасно справлялся и с вождением машины и с функционалом гида по Хасанскому району, дал много интересной инормации исторической и краеведческой направленности. Спасибо большое!

  • В
    Вадим
    8 октября 2023
    Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
    Отличная экскурсия. Одна из лучших за 6 дней, которые мы посвятили Владивостоку и Приморскому краю. Гид Александр предлагает насыщенную увлекательную
    читать дальше

    программу на целый день. Комфортабельный транспорт. Непринуждённая атмосфера. Очень рады, что остановились именно на предложении Александра. Всем рекомендуем - не пожалеете.

  • И
    Ирина
    11 сентября 2023
    Кравцовские водопады, мыс Брюса и мыс Парящей черепахи
    Илья смог показать этот край во всей красе! Дал насладиться всеми прелестями природы!
  • Н
    Наталья
    24 августа 2023
    Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
    Очень красивая и познавательная экскурсия!!! Ездили 22 августа с Игорем. Он нас провёл по потрясающей красоты местам - Мыс Брюса,
    читать дальше

    Парящая черепаха, Кравцовские водопады, тропа леопарда. Несмотря на сильный туман экскурсия очень понравилась. Игорь очень интересно рассказывал об истории края, его достопримечательностях. Очень рекомендуем!

  • ​Ксения
    21 августа 2023
    Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
    Посетила остров Путятина, мыс Брюса, Триозерье, Гамова и планирую множество других путешествий и приключений. Разнообразие экскурсий поражает: пешие маршруты, пляжный
    читать дальше

    отдых, горные восхождения, городские прогулки. Опытные гиды обеспечивают бережное отношение к туристам. Чувствуешь себя в безопасности и в надежных руках. Всегда проводят инструктаж по безопасности, рассказывают множество интересных исторических и житейских фактов. Бережно и уважительно относятся к природе. Советую от души ❤

  • s
    sudeykin
    10 августа 2023
    Индивидуальная экскурсия на полуостров Гамова
    Всем членам группы (12 чел), очень понравилась экскурсия. Турфирмы не возят туда, а нам местные рассказали, что на полуострове Гамова
    читать дальше

    самые красивые места Приморья. Благодаря Роману мы смогли там побывать и увидеть эту красоту и мощь (море штормило). Роман использовал автомобили повышенной проходимости, поэтому нам не пришлось далеко идти по плохо проходимой дороге. Роман, от каждого члена группы Вам огромное спасибо! Обязательно ещё возьмём тур с Вами.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Славянка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Топ-8 мест Владивостока для фото
  2. Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
  3. Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
  4. Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
  5. 3 топовые локации Юга Приморья
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Славянка" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 25 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «Славянка», 20 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам