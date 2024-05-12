1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
14 часов
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по понедельникам в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по субботам в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
3 топовые локации Юга Приморья
Начало: Центральная площадь
Расписание: Выходные дни, 08:00
22 июня в 09:00
13 июля в 09:00
18 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 мая 2024Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
- ННаталия15 апреля 2024Вчера мы путешествовали по маршруту, включающему Кравцовские водопады, Мыс Брюса и бассейн в ГК "Теплое море". Я в восторге от
- Мария10 марта 20248 марта мы отправились в поход на мыс Брюса, мыс Парящей черепахи и посетили гостиничный комплекс Теплое море. Наш инструктор
- Виктория18 октября 2023Комфортный транспорт, замечательные эрудированные внимательные инструкторы. Отдельное спасибо руководителю Ирине! На экскурсиях и в путешествиях с ней много интереснейшей информации, замечательная атмосфера в группе.
- ММарина16 октября 2023Ездили вчетвером в Хасанский район с Александром на пикапе. Вполне удобно. Дорога на Кравцовские водопады идет по деревянному настилу до
- ВВадим8 октября 2023Отличная экскурсия. Одна из лучших за 6 дней, которые мы посвятили Владивостоку и Приморскому краю. Гид Александр предлагает насыщенную увлекательную
- ИИрина11 сентября 2023Кравцовские водопады, мыс Брюса и мыс Парящей черепахиИлья смог показать этот край во всей красе! Дал насладиться всеми прелестями природы!
- ННаталья24 августа 2023Очень красивая и познавательная экскурсия!!! Ездили 22 августа с Игорем. Он нас провёл по потрясающей красоты местам - Мыс Брюса,
- Ксения21 августа 2023Посетила остров Путятина, мыс Брюса, Триозерье, Гамова и планирую множество других путешествий и приключений. Разнообразие экскурсий поражает: пешие маршруты, пляжный
- ssudeykin10 августа 2023Индивидуальная экскурсия на полуостров ГамоваВсем членам группы (12 чел), очень понравилась экскурсия. Турфирмы не возят туда, а нам местные рассказали, что на полуострове Гамова
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