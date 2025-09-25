Мои заказы

Заповедное Приморье: полуостров Гамова + Кравцовские водопады

Откройте для себя удивительные бухты и водопады Приморья. Уникальная природа, редкие животные и незабываемые виды ждут вас на этом маршруте
Путешествие на юг Приморья обещает незабываемые впечатления. Полуостров Гамова славится живописными бухтами и дикой природой. Увидите редких животных, таких как пятнистые олени и морские котики. Кравцовские водопады, жемчужина уссурийской тайги, впечатляют своей красотой. Маршрут подходит для всех, не требует особой подготовки. В поездке вас ждут морские деликатесы и пляжи с белоснежным песком
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа Приморья
  • 🐾 Возможность увидеть редких животных
  • 🏞️ Кравцовские водопады
  • 🌊 Живописные морские бухты
  • 🍽️ Дегустация морских деликатесов
  • 🏖️ Пляжи с белоснежным песком
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Бухта Теляковского
  • Бухта Астафьева
  • Бухта Витязь
  • Бухта Спасения
  • Остров Томящегося сердца
  • Кравцовские водопады

Описание экскурсии

Морские бухты полуострова Гамова

Мы отправимся к бухтам Теляковского, Астафьева, Витязь и Спасения — одни из самых живописных на всём побережье. Из Владивостока до них — около 4 часов на машине. К самим бухтам пойдём узкими тропинками вдоль обрывов. Здесь сосны растут прямо из скал, а вода внизу сияет бирюзой.

Остров Томящегося сердца

Особая точка маршрута. Мы спустимся по канату, пройдём по воде к узкому перешейку — и окажемся на острове, где прилив стучит в скалу так, будто это чьё-то сердце. Здесь загадывают желания.

Редкие животные и водопады

Если повезёт, увидим морских котиков и пятнистых оленей. На обратном пути остановимся у Кравцовских водопадов — жемчужины уссурийской тайги. По экотропе пройдём к реке, где в дикой природе обитают тигры и дальневосточные леопарды.

Пляж и морские деликатесы

Заглянем на ферму, где выращивают трепанга и морского гребешка. А затем устроим пикник с видом на побережье. В тёплое время года можно искупаться в кристально чистой воде, понырять за морскими звёздами и поохотиться за морскими ежами. Песок здесь — как на Мальдивах, белоснежный и тёплый.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Nissan X-Trail. Заберём из любой точки города
  • Возможна фото- и видеосъёмка с квадрокоптера. Условия уточняйте в переписке с гидом
  • Маршрут простой, особая физподготовка не нужна. Идти до локаций — по 500 м к каждой. Канатный спуск со скалы к острову Томящегося сердца — по желанию
  • В поездке с вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход на Кравцовские водопады — 200 ₽ за чел.
  • Морские деликатесы (по желанию) — 1000 ₽ за 1 кг гребешка
  • Вход в бухту Астафьева — 250 ₽, купание — 300 ₽

Ответы на вопросы

Максим
Максим — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 237 туристов
Привет! Меня зовут Максим, я дипломированный гид-экскурсовод. Популяризирую туризм в Приморском крае с 2014 года. Много лет изучал Приморье, посетил все его отдалённые и живописнейшие уголки. Вместе с командой гидов,
влюблённых в Приморье, провожу экскурсии по Владивостоку и всему краю. Знаю самые классные локации города, красивейшие природные места, с удовольствием свожу вас туда. Я занимаюсь фото- и видеосъёмкой. С радостью сделаю для вас незабываемые кадры как с земли, так и с воздуха на квадрокоптер.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Н
Наталья
26 сен 2025
Ездили с гидом Екатериной, это очень круто!!! Непроходимая дорога была ей не почем! Довезла с ветерком, очень много всего интересного рассказала, адаптировала для детей! Огромное спасибо!
М
Мария
13 сен 2025
Приятное путешествие с хорошим гидом. Спасибо
Е
Евгения
1 сен 2025
16 августа посетили экскурсию Заповедное Приморье. очень все понравилось. Комфортное авто, пунктуальный гид. все прошло в дружеском, непринужденном формате.
Т
Татьяна
28 авг 2025
Невероятно красивые места, прекрасны при любой погоде!!! В непринуждённой беседе, наш гид Максим рассказал много интересных фактов о своем крае. Очень рекомендуем попробовать гребешков на ферме, свежевыловленные и бесподобно вкусные 🙂
Екатерина
Екатерина
15 авг 2025
Потрясающая экскурсия, виды завораживают, пляжи чистейшие. Часть подъездов не очень хорошие, но это стоит потерпеть ради того, что откроется за ними. По организации все на высшем уровне: по моей просьбе
скорректировали дату, часть маршрута подстроили под мои пожелания, вежливо, четко. Можно сделать остановку на перекус, санитарную комнату, просто при любой необходимости. Гид Арина просто прекрасная девушка, с которой легко, интересно, не страшно и как бонус отлично фотографируют и снимает. Машина небольшой проходимый внедорожник. Всем очень рекомендую побывать в этих местах с этими организаторами.

А
Александр
12 авг 2025
Полуостров Гамова очень живописное место. Там вы увидите бухты с прозрачной водой, посетите белоснежный песчаный пляж, сможете искупаться в теплом чистом море. Вместе с Максимом на его комфортном автомобиле мы
добрались до места. Максим не только опытный водитель, но и истинный любитель путешествий. Он хорошо знаком с местностью, покажет вам лучшие места для плавания, отдыха и фотографий. Отдельно хотел бы поблагодарить Максима за профессионально отснятые видео и фото. Мы остались очень довольны поездкой.

Е
Екатерина
1 авг 2025
Огромное спасибо Максиму за прекрасно проведенный день! Мы очень довольны! Хоть погода и не побаловала нас солнышком, никаких сожалений! Прекрасный маршрут, очень красивые локации, замечательная компания! Максим отличный гид и приятный в общении человек. Без сомнения порекомендуем знакомым. Еще раз спасибо за незабываемые эмоции!
Н
Наталья
26 июл 2025
Ездили на экскурсию "Заповедное Приморье: полуостров Гамова + Кравцовские водопады" 04 июля 2025. Когда мы выбирали экскурсию, то мы прочитали множество отзывов и остановили свой выбор на Максиме. И мы
не пожалели о своём выборе. Нам очень повезло, что мы поехали на полуостров Гамова с ним. Мы проехали по всем видовым панорамным точкам с шикарными видами, побывали в бухтах Теляковского, Астафьева, Витязь, Спасения.

В бухте Астафьева прозрачная голубая вода и белый чистый песок на пляже. В день поездки вода была холодная, но это нас не остановило и мы всё равно купались потому что было очень жарко. На пляж прошли через КПП, за вход на территорию заповедника мы заплатили по 250 рублей с человека, но хотя бы за купание денег с нас не взяли.

В бухте Теляковского на мысе Гамова к острову томящегося сердца спускаться надо по канату. Кто-то, увидев этот путь, отказывается, но мы летели через всю страну, чтобы увидеть как можно больше и потому отважились на спуск. Спуститься вниз нужно обязательно, потому что это действительно того стоит, по дороге к острову и на самом острове открываются очень красивые виды на окружающую природу. Нам повезло, вода в тот день была очень теплой и мы с удовольствием в ней купались. Плавали с масками, ловили ежей и даже их пробовали, видели морских звезды, сделали классные фотографии.

В бухте Витязь заезжали на ферму, где попробовали морского гребешка.

Проезжали по территории заповедника, можно было встретить леопарда или тигра, но, к сожалению, нам не повезло в этот день, никто нам не показался. Но, кто знает, может повезёт вам.

Эту экскурсию с гидом Максимом однозначно рекомендую, сама бы съездила ещё раз, там такая красивая природа, всё лучше увидеть лично. Максим много знает про Приморье, видно что любит свой регион. Нам всё рассказал, показал, ответил на все наши вопросы. Ставлю две пятёрки.

Е
Елена
24 июл 2025
Экскурсия прошла отлично! Максим помогал при преодолении сложных этапов путешествия при подъёме и спуске на остров Томящего Сердца.
Получили море положительных эмоций, отлично искупались в море!
Рекомендуем для посещения!
О
Ольга
20 июл 2025
Гамова - это место которое однозначно стоит посетить! Нашим гидом был Максим: опытный водитель, прекрасный рассказчик, душа компании. Мы увидели много прекрасных мест: бухты Витязь, Астафьева, Теляковского… Сам Гамова и
остров Томящегося сердца впечатляет! Макси был очень внимательным на протяжении всего маршрута: помогал на сложных участках маршрута, помог перейти на остров Томящегося сердца, показал нам живые морские звезды и моского ежа (потрогали, подержали в руках). По нашему запросу посетили поселок Славянка. Увидели цветущий лотос, мыс Парящей черепахи. А съемки которые сделан для нас Максим с коптера, просто восторг! На обратном пути заехали на гребешковую ферму, поели парного гребешка. Прогулялись по экотропе на Кравцовских водопадах. Рекомендую экскурсию и гида Максима! Это было круто!

