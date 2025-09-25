Путешествие на юг Приморья обещает незабываемые впечатления. Полуостров Гамова славится живописными бухтами и дикой природой. Увидите редких животных, таких как пятнистые олени и морские котики. Кравцовские водопады, жемчужина уссурийской тайги, впечатляют своей красотой. Маршрут подходит для всех, не требует особой подготовки. В поездке вас ждут морские деликатесы и пляжи с белоснежным песком

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Морские бухты полуострова Гамова

Мы отправимся к бухтам Теляковского, Астафьева, Витязь и Спасения — одни из самых живописных на всём побережье. Из Владивостока до них — около 4 часов на машине. К самим бухтам пойдём узкими тропинками вдоль обрывов. Здесь сосны растут прямо из скал, а вода внизу сияет бирюзой.

Остров Томящегося сердца

Особая точка маршрута. Мы спустимся по канату, пройдём по воде к узкому перешейку — и окажемся на острове, где прилив стучит в скалу так, будто это чьё-то сердце. Здесь загадывают желания.

Редкие животные и водопады

Если повезёт, увидим морских котиков и пятнистых оленей. На обратном пути остановимся у Кравцовских водопадов — жемчужины уссурийской тайги. По экотропе пройдём к реке, где в дикой природе обитают тигры и дальневосточные леопарды.

Пляж и морские деликатесы

Заглянем на ферму, где выращивают трепанга и морского гребешка. А затем устроим пикник с видом на побережье. В тёплое время года можно искупаться в кристально чистой воде, понырять за морскими звёздами и поохотиться за морскими ежами. Песок здесь — как на Мальдивах, белоснежный и тёплый.

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Nissan X-Trail. Заберём из любой точки города

Возможна фото- и видеосъёмка с квадрокоптера. Условия уточняйте в переписке с гидом

Маршрут простой, особая физподготовка не нужна. Идти до локаций — по 500 м к каждой. Канатный спуск со скалы к острову Томящегося сердца — по желанию

В поездке с вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы