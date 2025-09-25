6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Приморья
- 🐾 Возможность увидеть редких животных
- 🏞️ Кравцовские водопады
- 🌊 Живописные морские бухты
- 🍽️ Дегустация морских деликатесов
- 🏖️ Пляжи с белоснежным песком
Что можно увидеть
- Бухта Теляковского
- Бухта Астафьева
- Бухта Витязь
- Бухта Спасения
- Остров Томящегося сердца
- Кравцовские водопады
Описание экскурсии
Морские бухты полуострова Гамова
Мы отправимся к бухтам Теляковского, Астафьева, Витязь и Спасения — одни из самых живописных на всём побережье. Из Владивостока до них — около 4 часов на машине. К самим бухтам пойдём узкими тропинками вдоль обрывов. Здесь сосны растут прямо из скал, а вода внизу сияет бирюзой.
Остров Томящегося сердца
Особая точка маршрута. Мы спустимся по канату, пройдём по воде к узкому перешейку — и окажемся на острове, где прилив стучит в скалу так, будто это чьё-то сердце. Здесь загадывают желания.
Редкие животные и водопады
Если повезёт, увидим морских котиков и пятнистых оленей. На обратном пути остановимся у Кравцовских водопадов — жемчужины уссурийской тайги. По экотропе пройдём к реке, где в дикой природе обитают тигры и дальневосточные леопарды.
Пляж и морские деликатесы
Заглянем на ферму, где выращивают трепанга и морского гребешка. А затем устроим пикник с видом на побережье. В тёплое время года можно искупаться в кристально чистой воде, понырять за морскими звёздами и поохотиться за морскими ежами. Песок здесь — как на Мальдивах, белоснежный и тёплый.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Nissan X-Trail. Заберём из любой точки города
- Возможна фото- и видеосъёмка с квадрокоптера. Условия уточняйте в переписке с гидом
- Маршрут простой, особая физподготовка не нужна. Идти до локаций — по 500 м к каждой. Канатный спуск со скалы к острову Томящегося сердца — по желанию
- В поездке с вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на Кравцовские водопады — 200 ₽ за чел.
- Морские деликатесы (по желанию) — 1000 ₽ за 1 кг гребешка
- Вход в бухту Астафьева — 250 ₽, купание — 300 ₽
Отзывы и рейтинг
Получили море положительных эмоций, отлично искупались в море!
Рекомендуем для посещения!