Описание

Что вас ждет Предлагаемый маршрут — не из коротких и не самый простой, но те виды, которые предстанут перед вашими глазами, стоят усилий. Во время прогулки вы увидите отвесные скалы, морские просторы, птичий базар. Это классическое направление must have во Владивостоке, после которого будет не стыдно возвращаться домой. Мы поедем на полуостров Тобизина — одно из знаковых мест на всём острове Русский. Здесь у вас будет возможность побыть наедине с собой и приморской природой с её суровыми скалами, свежим бризом и бескрайним лазурным морем. Именно здесь можно пройтись по красивой природной тропе вдоль отвесных скал: насладиться потрясающими видами на Японское море и узнать о самобытной природе острова, встретить птичий базар и увидеть, как гнездятся дикие бакланы.