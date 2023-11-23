Экскурсия из Владивостока: Прогулка по природной тропе полуострова Тобизина
Давайте отправимся на полуостров Тобизина — одно из знаковых мест на всем острове Русский.
Здесь можно побыть наедине с собой и приморской природой, пройтись по красивой природной тропе вдоль отвесных скал, насладиться потрясающими видами на Японское море и встретить птичий базар.
Здесь можно побыть наедине с собой и приморской природой, пройтись по красивой природной тропе вдоль отвесных скал, насладиться потрясающими видами на Японское море и встретить птичий базар.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждетПредлагаемый маршрут — не из коротких и не самый простой, но те виды, которые предстанут перед вашими глазами, стоят усилий. Во время прогулки вы увидите отвесные скалы, морские просторы, птичий базар. Это классическое направление must have во Владивостоке, после которого будет не стыдно возвращаться домой. Мы поедем на полуостров Тобизина — одно из знаковых мест на всём острове Русский. Здесь у вас будет возможность побыть наедине с собой и приморской природой с её суровыми скалами, свежим бризом и бескрайним лазурным морем. Именно здесь можно пройтись по красивой природной тропе вдоль отвесных скал: насладиться потрясающими видами на Японское море и узнать о самобытной природе острова, встретить птичий базар и увидеть, как гнездятся дикие бакланы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от места проживания до старта на прогулку и обратно
- Место начала и завершения?
- Владивосток
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- После бронирования свяжитесь с гидом для получения дополнительной информации по прогулке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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