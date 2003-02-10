Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История острова

Главные памятники острова — форты Владивостокской крепости, занимающие ключевые высоты. Пока вы будете любоваться потрясающими видами на город 🏙️, проливы Босфор Восточный и Уссурийский, я расскажу, как остров 🏝️ стал одной из основных частей военного Форпоста России на Востоке страны и посвящу в детали строительства 6 крепостных фортов и 50 артиллерийских батарей. Мы посетим Форт Поспелова (Великого князя Дмитрия Донского 1904 года постройки) и Форт N12 (Великого князя Владимира Святого-Крестителя Руси, построенный уже после русско-японской войны) и сравним разницу укреплений, спустившись в подземелья и тоннели. А после насладимся видами на Владивосток со стороны канала, построенного в 1899 году для кратчайшего прохода по нему миноносцев и миноносок из бухты Золотой рог в бухту Новик.

Первозданная природа

Остров Русский поражает своими непередаваемыми природными пейзажами. Вы насладитесь красотой отвесных скал высотой до 50 метров, изумрудным морским прибоем и даже общением с дикими лисами! По живописной тропе мы прогуляемся к самой южной оконечности острова — легендарному мысу Тобизина. А в завершение сможем посетить Океанариум или же ресторан в бухте Новик с лучшими блюдами дальневосточной кухни 🥧.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Путешествие осуществляется на комфортабельном автомобиле 🚘. В машине отсутствуют детские кресла, поэтому экскурсия ⛳ не подойдет для детей младше 7 лет.

За время экскурсии 🧭 пешеходная часть маршрута составит 5-6 километров, поэтому будьте готовы много ходить: наденьте удобную обувь и теплую одежду (возможен ветер). В теплое время года пригодится купальник, резиновые тапочки и полотенца.

Желательно взять с собой перекус для пикника

Что входит в стоимость, а что — нет