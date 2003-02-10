Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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Остров Русский и мыс Тобизина

Осмотреть форты Владивостокской крепости и насладиться живописными панорамами архипелага

Владимир
Владимир – Гид из Владивостока
Мы отправляемся в путешествие на остров 🏝️ Русский архипелага Императрицы Евгении.

Будем наслаждаться захватывающими видами с мысов, знакомиться с непростой инженерией фортов и вспоминать истории 📖 былых столетий.

Я расскажу, как остров стал частью России и вспомню людей, оставивших свой след в его истории.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина

Что вас ожидает

История острова
Главные памятники острова — форты Владивостокской крепости, занимающие ключевые высоты. Пока вы будете любоваться потрясающими видами на город 🏙️, проливы Босфор Восточный и Уссурийский, я расскажу, как остров 🏝️ стал одной из основных частей военного Форпоста России на Востоке страны и посвящу в детали строительства 6 крепостных фортов и 50 артиллерийских батарей. Мы посетим Форт Поспелова (Великого князя Дмитрия Донского 1904 года постройки) и Форт N12 (Великого князя Владимира Святого-Крестителя Руси, построенный уже после русско-японской войны) и сравним разницу укреплений, спустившись в подземелья и тоннели. А после насладимся видами на Владивосток со стороны канала, построенного в 1899 году для кратчайшего прохода по нему миноносцев и миноносок из бухты Золотой рог в бухту Новик.

Первозданная природа
Остров Русский поражает своими непередаваемыми природными пейзажами. Вы насладитесь красотой отвесных скал высотой до 50 метров, изумрудным морским прибоем и даже общением с дикими лисами! По живописной тропе мы прогуляемся к самой южной оконечности острова — легендарному мысу Тобизина. А в завершение сможем посетить Океанариум или же ресторан в бухте Новик с лучшими блюдами дальневосточной кухни 🥧.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествие осуществляется на комфортабельном автомобиле 🚘. В машине отсутствуют детские кресла, поэтому экскурсия ⛳ не подойдет для детей младше 7 лет.
  • За время экскурсии 🧭 пешеходная часть маршрута составит 5-6 километров, поэтому будьте готовы много ходить: наденьте удобную обувь и теплую одежду (возможен ветер). В теплое время года пригодится купальник, резиновые тапочки и полотенца.
  • Желательно взять с собой перекус для пикника

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Для прогулки по подземельям предоставляется фонарик
  • Посещение Океанариума по желанию и оплачивается отдельно: 1000 руб. /взросл., 500 руб. /детск.
  • Обед в ресторане оплачивается отдельно
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина
Остров Русский и мыс Тобизина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир, и я очень люблю Владивосток. Люблю его неповторимую энергию, такое разное море и потрясающие закаты на фоне Амурского залива. Профессионально занимаюсь фотографией, также интересуюсь историей города и Владивостокской крепости. С радостью помогу вам почувствовать ритм и дух этого замечательного города на берегу Тихого океана и влюбиться во Владивосток!
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Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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