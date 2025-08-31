Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Остров Русский - это уникальное место в Приморском крае, где можно узнать о Владивостокской крепости и увидеть форт Поспелова.
Прогулка по тропе к мысу Тобизина подарит захватывающие виды на Японское море и возможность наблюдать за местными птицами. Посетители смогут также оценить современный кампус Дальневосточного федерального университета. Экскурсия подходит для всех, кто ценит историю и природу
Прогулка по тропе к мысу Тобизина подарит захватывающие виды на Японское море и возможность наблюдать за местными птицами. Посетители смогут также оценить современный кампус Дальневосточного федерального университета. Экскурсия подходит для всех, кто ценит историю и природу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Проезд по знаменитому вантовому мосту
- 🏰 Посещение Великокняжеской батареи
- 🌊 Прогулка по тропе к мысу Тобизина
- 🐦 Наблюдение за дикими птицами
- 🏫 Визит в кампус ДВФУ
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для посещения острова Русский и мыса Тобизина. В это время года природа острова особенно красива, а морская вода достаточно теплая для купания. Прогулки по тропам вдоль скал становятся максимально комфортными, что позволяет полностью насладиться видами и атмосферой. Май и сентябрь также хороши для экскурсии. В это время на острове меньше туристов, что создаёт более уединённую атмосферу. Погода остаётся благоприятной для прогулок и пикников на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Великокняжеская батарея
- Форт Поспелова
- Кампус ДВФУ
Описание экскурсии
Тайны острова Русский
Проехав по знаменитому вантовому мосту, мы окажемся на легендарном острове Русский. Я покажу Великокняжескую батарею, возведенную в начале 20 века. Расскажу, для чего она был построена и как используется сегодня. А также проведу вас в кампус Дальневосточного федерального университета, который впечатлит вас технологичностью и современным духом.
Прогулка на мыс Тобизина
Мы пройдем к мысу по красивой природной тропе вдоль отвесных скал: вы насладитесь потрясающими видами на Японское море и узнаете о самобытной природе острова. Встретите птичий базар и увидите, как гнездятся дикие бакланы. По желанию также устроите пикник и искупаетесь в чистой голубой воде.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость экскурсии в пределах Владивостока. Бухта Лазурная, пригород и другие удалённые районы оплачиваются дополнительно — уточняйте в переписке с гидом. Трансфер из аэропорта — 2500 руб. в одну сторону
- Дополнительно оплачивается: входной билет в Форт Поспелова — 100 руб. /взрослый, 50 руб. /детский, еда и напитки (по желанию)
- За день мы пройдём около 5 км с перепадами высот в 100 метров, рекомендуем выбирать удобную обувь
- Возьмите с собой воду
- По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции
- Ферма морепродуктов (2,5 часа) — 3500 руб. Возможна групповая экскурсия на производство — 400 руб. с человека
- Стеклянный пляж (1,5 часа) — 2500 руб.
- Ворошиловская батарея (1 час) — 2000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в г. Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1138 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. Я и мои коллеги с радостью покажем вам любимый Приморский край и расскажем о нём много интересного!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 112 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Нам с Алексеем повезло: буквально за пять минут до начала экскурсии - так вышло - мы попали под проливной дождь и вымокли насквозь. Алексей вошел в положение, согласился перенести и
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А
Огромное спасибо за интересную познавательную экскурсию. Была очень дружелюбная, позитивная обстановка. С восторгом окунулась в детские воспоминания, находя те или иные знакомые растения, муж и сын с огромным удовольствием познакомился
+2
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А
Это было увлекательное и захватывающее путешествие на остров Русский!
Экскурсия длилась всего 4 часа, но как много мы узнали за этот, казалось бы, такой короткий промежуток времени. Было ощущение, что Алексея
Экскурсия длилась всего 4 часа, но как много мы узнали за этот, казалось бы, такой короткий промежуток времени. Было ощущение, что Алексея
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Замечательные 4 часа с великолепным гидом Алексеем. Погода была сомнительная и гид заранее позвонил, спросил, готова ли я ехать или перенесем. Переносить не было возможности, поэтому мы решили ехать. В
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Ездили на остров Русский с Алексеем. Спасибо большое Алексею за столь интересную и вдохновляющую поездку на остров. Прогулялись, посмотрели красоты, увидели настоящий "живой океанариум". Прямо на берегу Алексей показал где бегают крабы, морские звезды, ежи морские. Красота нереальная! Поездка и сама экскурсия останется в нашем сердце надолго. И было очень спокойно и приятно общаться с Алексеем. Спасибо большое!!!
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К
Поездка была максимально комфортная, экскурсия - познавательная!
Алексей - располагает с первых минут. Во время поездки рассказал много интересных фактов, далее провел по живописным местам. Экскурсию определенно нужно брать, если приехали впервые и хотите узнать что-то новое. Нам все безумно понравилось, впечатлений куча, спасибо! Однозначно рекомендуем!:)
Алексей - располагает с первых минут. Во время поездки рассказал много интересных фактов, далее провел по живописным местам. Экскурсию определенно нужно брать, если приехали впервые и хотите узнать что-то новое. Нам все безумно понравилось, впечатлений куча, спасибо! Однозначно рекомендуем!:)
+1
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