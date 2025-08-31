Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Остров Русский - это уникальное место в Приморском крае, где можно узнать о Владивостокской крепости и увидеть форт Поспелова.



Прогулка по тропе к мысу Тобизина подарит захватывающие виды на Японское море и возможность наблюдать за местными птицами. Посетители смогут также оценить современный кампус Дальневосточного федерального университета. Экскурсия подходит для всех, кто ценит историю и природу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для посещения острова Русский и мыса Тобизина. В это время года природа острова особенно красива, а морская вода достаточно теплая для купания. Прогулки по тропам вдоль скал становятся максимально комфортными, что позволяет полностью насладиться видами и атмосферой. Май и сентябрь также хороши для экскурсии. В это время на острове меньше туристов, что создаёт более уединённую атмосферу. Погода остаётся благоприятной для прогулок и пикников на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.