Остров Русский — визитная карточка Владивостока. Живописный, загадочный и до недавних пор закрытый военный форпост. Я покажу вам лучшие его места, пофотографирую (в том числе с купюрой на фоне моста и пушек на Новосильцевской батарее). Довезу до мыса Тобизина, о котором я расскажу легенды и интересные факты и где мы устроим пикник и покупаемся в бирюзовых водах Японского моря.

Описание экскурсии

Лабиринты острова Русский

Проехав по самому длинному вантовому мосту, мы окажемся на таинственном острове Русский. Я покажу Новосильцевскую батарею. Расскажу, для чего она была построена в начале 20 века и как используется сегодня. А также проведу вас в форт Поспелова, где мы пройдём сквозь тёмные подземные тоннели к каменному лабиринту и увидим настоящие пушки.

Прогулка на мыс Тобизина

Доберёмся до него по шикарной природной тропе вдоль отвесных скал: вы насладитесь потрясающими видами на Японское море и увидите, как гнездятся дикие бакланы. Оказавшись на крайней точке мыса, устроим пикник и искупаемся в чистой бирюзовой воде. А если повезёт, познакомимся с лисицами, которые выпрашивают еду у туристов.

А ещё…

Я расскажу много интересного о традициях Приморского края и посоветую, где попробовать самые свежие морепродукты и пянсе, а также могу отвезти вас в один из лучших ресторанов после нашего путешествия.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном авто Honda Vezel Hybrid

Пикник входит в стоимость: по пути заезжаем в пит-стоп и берём с собой «завертоны»

Проход на форт Поспелова или батарею Новосильцевскую — 100 руб. /чел., есть льготы

После экскурсии могу отвезти вас обратно в гостиницу либо в любое выбранное вами заведение. Например, вы можете посетить океанариум (кроме пн) на Русском острове или кампус ДВФУ.

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