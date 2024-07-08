Я покажу вам лучшие его места, пофотографирую (в том числе с купюрой на фоне моста и пушек на Новосильцевской батарее).
Довезу до мыса Тобизина, о котором я расскажу легенды и интересные факты и где мы устроим пикник и покупаемся в бирюзовых водах Японского моря.
Описание экскурсии
Лабиринты острова Русский
Проехав по самому длинному вантовому мосту, мы окажемся на таинственном острове Русский. Я покажу Новосильцевскую батарею. Расскажу, для чего она была построена в начале 20 века и как используется сегодня. А также проведу вас в форт Поспелова, где мы пройдём сквозь тёмные подземные тоннели к каменному лабиринту и увидим настоящие пушки.
Прогулка на мыс Тобизина
Доберёмся до него по шикарной природной тропе вдоль отвесных скал: вы насладитесь потрясающими видами на Японское море и увидите, как гнездятся дикие бакланы. Оказавшись на крайней точке мыса, устроим пикник и искупаемся в чистой бирюзовой воде. А если повезёт, познакомимся с лисицами, которые выпрашивают еду у туристов.
А ещё…
Я расскажу много интересного о традициях Приморского края и посоветую, где попробовать самые свежие морепродукты и пянсе, а также могу отвезти вас в один из лучших ресторанов после нашего путешествия.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Honda Vezel Hybrid
- Пикник входит в стоимость: по пути заезжаем в пит-стоп и берём с собой «завертоны»
- Проход на форт Поспелова или батарею Новосильцевскую — 100 руб. /чел., есть льготы
- После экскурсии могу отвезти вас обратно в гостиницу либо в любое выбранное вами заведение. Например, вы можете посетить океанариум (кроме пн) на Русском острове или кампус ДВФУ.
Дополнительные опции:
- Трансфер из/до аэропорта — 2500 руб.
- Ферма морепродуктов — 4000 руб.
- Стеклянный пляж — 2000 руб.
- Ворошиловская батарея — 1000 руб.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Места и виды на острове Русский покоряют своим величием и красотой!
Однозначно рекомендуем Александра как путеводителя по атмосферным точкам Владивостока.
Отдельная благодарность за фото и видео контент, который снимал Александр во время прогулки)