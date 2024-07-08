Остров Русский + мыс Тобизина

Увидеть скалы и море, побывать на Новосильцевской батарее и в форте Поспелова и устроить пикник
Остров Русский — визитная карточка Владивостока. Живописный, загадочный и до недавних пор закрытый военный форпост.

Я покажу вам лучшие его места, пофотографирую (в том числе с купюрой на фоне моста и пушек на Новосильцевской батарее).

Довезу до мыса Тобизина, о котором я расскажу легенды и интересные факты и где мы устроим пикник и покупаемся в бирюзовых водах Японского моря.
5
1 отзыв
Остров Русский + мыс Тобизина
Остров Русский + мыс Тобизина
Остров Русский + мыс Тобизина
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Лабиринты острова Русский

Проехав по самому длинному вантовому мосту, мы окажемся на таинственном острове Русский. Я покажу Новосильцевскую батарею. Расскажу, для чего она была построена в начале 20 века и как используется сегодня. А также проведу вас в форт Поспелова, где мы пройдём сквозь тёмные подземные тоннели к каменному лабиринту и увидим настоящие пушки.

Прогулка на мыс Тобизина

Доберёмся до него по шикарной природной тропе вдоль отвесных скал: вы насладитесь потрясающими видами на Японское море и увидите, как гнездятся дикие бакланы. Оказавшись на крайней точке мыса, устроим пикник и искупаемся в чистой бирюзовой воде. А если повезёт, познакомимся с лисицами, которые выпрашивают еду у туристов.

А ещё…

Я расскажу много интересного о традициях Приморского края и посоветую, где попробовать самые свежие морепродукты и пянсе, а также могу отвезти вас в один из лучших ресторанов после нашего путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто Honda Vezel Hybrid
  • Пикник входит в стоимость: по пути заезжаем в пит-стоп и берём с собой «завертоны»
  • Проход на форт Поспелова или батарею Новосильцевскую — 100 руб. /чел., есть льготы
  • После экскурсии могу отвезти вас обратно в гостиницу либо в любое выбранное вами заведение. Например, вы можете посетить океанариум (кроме пн) на Русском острове или кампус ДВФУ.

Дополнительные опции:

  • Трансфер из/до аэропорта — 2500 руб.
  • Ферма морепродуктов — 4000 руб.
  • Стеклянный пляж — 2000 руб.
  • Ворошиловская батарея — 1000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
8 июля 2024
8 июля Александр проводил экскурсию на мыс Тобизина.
Места и виды на острове Русский покоряют своим величием и красотой!
Однозначно рекомендуем Александра как путеводителя по атмосферным точкам Владивостока.
Отдельная благодарность за фото и видео контент, который снимал Александр во время прогулки)

Входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеФортыОстроваОстров русскийПопулярные местаМостыСкидкиПриморский крайМыс ТобизинаНовосильцевская батареяФорт ПоспеловаАктивностиГастрономические

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