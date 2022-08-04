в воскресенье в 10:00

Треккинг к мысу Тобизина. Добравшись на автомобиле к точке старта, мы отправимся к мысу по живописной природной тропе. Фотогеничные панорамы Японского моря, диких волн и головокружительных отвесных скал — прилагаются!
О природе Приморья — и не только. В пути мы с удовольствием расскажем об этих местах с позиции местных жителей: поговорим о силе притяжения моря, о том, почему люди выбирают жизнь на Русском острове и как он изменился за последние годы. И конечно, вы узнаете интересные факты об уникальной растительности и животных Приморья. А если нам повезет, то встретим на пути главных обитателей мыса, любопытных лисичек.
Помедитировать на краю земли. В самой южной точке острова Русский у вас будет свободное время, чтобы выбрать лучшие ракурсы для фото, насладиться уединением и слиянием с дикой природой. В теплое время сможем искупаться в чистой голубой воде Японского моря.
Организационные детали
Из центра Владивостока до точки старта мы доедем на легковом авто или минивэне (завит от количества участников), затем начнется пешеходная часть маршрута
Экскурсия предполагает активную прогулку (2-3 часа), поэтому советуем выбрать удобную одежду и спортивную обувь
С собой обязательно нужно взять перекус и воду (а в летнее время также купальник и полотенце)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе центральной площади Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4034 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я руководитель экскурсионного бюро, а также аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю, член Русского географического общества и преподаватель ДВФУ. Мы с командой разработали более 10 читать дальшеуменьшить
авторских маршрутов. Во время экскурсий мы не будем нагружать вас скучными фактами о регионе, а расскажем вам всё самое интересное и поможем раскрыть его самобытный характер. Мы с вами посетим самые красивые локации города и края без спешки, в комфортном для вас темпе, с перерывами на кофе и фотографирование.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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3
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2
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1
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Анна
Впервые на подобном маршруте, очень повезло с гидом. Группа состояла всего из трёх человек, включая меня. Благодаря тому, что группа маленькая, гид на джипе довёз нас на довольно большое расстояние читать дальшеуменьшить
до мыса так что идти пешком пришлось не далеко. Виды отличные. Искупались. Мини пикник устроили. Маленькое замечание: если вы уверены что хотите искупаться, то лучше надевайте купальники заранее, там прикрыться можно разве что полотенцем, спрятаться негде 😅 А ещё камни кругом, так что специальные тапочки тоже не помешают, хотя я босиком была и тоже ничего. Для пикника можно взять бутерброды и сок, с одними батончиками и водой грустно может быть)
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Екатерина
Прогулка получилась волшебной! Организовано все просто отлично. Наш гид, Роман, создал прекрасную атмосферу, рассказывал интересные, небанальные факты, подсказывал как лучше пройти сложные участки и помогал их преодолеть. Сделал восхитительные фотографии с риском для телефона 😀 Несмотря на туманную погоду, от прогулки остались самые прекрасные впечатления и фотографии. 😍 Не первый раз пользуюсь услугами агенства Юлии. Рекомендую!
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П
Полина
Очень понравилась прогулка! Огромный плюс, что прогулка проходит вечером на закате-это здорово! Не так много туристов и очень красивые виды. С нами был гид Алексей, помогал пройти сложные места (из читать дальшеуменьшить
немного), за что ему огромная благодарность) на обратном пути попали в большую пробку из-за авария и Алексей принял решение вовремя свернуть и переждать ее на пляже -с кофе и едой) так получилось незапланированное, но приятное приключение, а могли бы стоять в пробке час! Большое спасибо за прогулку!
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В
Виктория
Отличная экскурсия, потрясающий гид/экскурсовод Юля. Сразу видно, что город свой любит и знает. Прошлась по живописному маршруту, сделала потрясающие фото и просто провела время с замечательными людьми. Желаю Юле и дальше развивать свою компанию и дарить людям потрясающие впечатления)))) Поставила 5 звезд, но по факту все 10!
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К
Ксения
Классная экскурсия! Красочная! Виды дух завораживают! Обувайтесь удобнее, берите купальник и вперед! Не пожалеете точно!!!
+2
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Татьяна
Все было великолепно. Алексей Гид от бога. Мы получили больше чем ожидали и даже пробка по пути назад получилась приятным бонусом.))
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