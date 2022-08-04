в воскресенье в 10:00

Эта активная прогулка наполнена морским воздухом, дикой природой Приморья и атмосферой уединения. В уютной компании мы совершим несложный и при этом насыщенный треккинг к южной точке острова Русский, мысу Тобизина. Вы пройдете вдоль отвесных скал, узнаете о местной флоре и фауне, искупаетесь в море, а если повезет — встретите лисичек!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Треккинг к мысу Тобизина. Добравшись на автомобиле к точке старта, мы отправимся к мысу по живописной природной тропе. Фотогеничные панорамы Японского моря, диких волн и головокружительных отвесных скал — прилагаются!

О природе Приморья — и не только. В пути мы с удовольствием расскажем об этих местах с позиции местных жителей: поговорим о силе притяжения моря, о том, почему люди выбирают жизнь на Русском острове и как он изменился за последние годы. И конечно, вы узнаете интересные факты об уникальной растительности и животных Приморья. А если нам повезет, то встретим на пути главных обитателей мыса, любопытных лисичек.

Помедитировать на краю земли. В самой южной точке острова Русский у вас будет свободное время, чтобы выбрать лучшие ракурсы для фото, насладиться уединением и слиянием с дикой природой. В теплое время сможем искупаться в чистой голубой воде Японского моря.

Организационные детали