в воскресенье в 10:00

Треккинг к мысу Тобизина. Добравшись на автомобиле к точке старта, мы отправимся к мысу по живописной природной тропе. Фотогеничные панорамы Японского моря, диких волн и головокружительных отвесных скал — прилагаются!
О природе Приморья — и не только. В пути мы с удовольствием расскажем об этих местах с позиции местных жителей: поговорим о силе притяжения моря, о том, почему люди выбирают жизнь на Русском острове и как он изменился за последние годы. И конечно, вы узнаете интересные факты об уникальной растительности и животных Приморья. А если нам повезет, то встретим на пути главных обитателей мыса, любопытных лисичек.
Помедитировать на краю земли. В самой южной точке острова Русский у вас будет свободное время, чтобы выбрать лучшие ракурсы для фото, насладиться уединением и слиянием с дикой природой. В теплое время сможем искупаться в чистой голубой воде Японского моря.