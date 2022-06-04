в воскресенье в 10:00

Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе

Забыть о всех тревогах на краю острова Русский и услышать приморские истории местных жителей

Эта активная прогулка наполнена морским воздухом, дикой природой Приморья и атмосферой уединения.

В уютной компании мы совершим несложный и при этом насыщенный треккинг к южной точке острова Русский, мысу Тобизина.

Вы пройдете вдоль отвесных скал, узнаете о местной флоре и фауне, искупаетесь в море, а если повезет — встретите лисичек!
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Прогулка на мыс Тобизина в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Треккинг к мысу Тобизина. Добравшись на автомобиле к точке старта, мы отправимся к мысу по живописной природной тропе. Фотогеничные панорамы Японского моря, диких волн и головокружительных отвесных скал — прилагаются!

О природе Приморья — и не только. В пути мы с удовольствием расскажем об этих местах с позиции местных жителей: поговорим о силе притяжения моря, о том, почему люди выбирают жизнь на Русском острове и как он изменился за последние годы. И конечно, вы узнаете интересные факты об уникальной растительности и животных Приморья. А если нам повезет, то встретим на пути главных обитателей мыса, любопытных лисичек.

Помедитировать на краю земли. В самой южной точке острова Русский у вас будет свободное время, чтобы выбрать лучшие ракурсы для фото, насладиться уединением и слиянием с дикой природой. В теплое время сможем искупаться в чистой голубой воде Японского моря.

Организационные детали

  • Из центра Владивостока до точки старта мы доедем на легковом авто или минивэне (завит от количества участников), затем начнется пешеходная часть маршрута
  • Экскурсия предполагает активную прогулку (2-3 часа), поэтому советуем выбрать удобную одежду и спортивную обувь
  • С собой обязательно нужно взять перекус и воду (а в летнее время также купальник и полотенце)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе центральной площади Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в воскресенье в 10:00

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