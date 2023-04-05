Прогулка на бухту «Триозерье»

Индивидуальная экскурсия на бухту Триозерье: пляжи и природа Приморского края

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Триозёрье — бухта на берегу Японского моря в 250 км от Владивостока.

Бухта Триозерье – очень красивая бухта Японского моря, расположенная на юго-востоке Приморского края. Своим названием бухта обязана трем пресным озерам, расположенным на ее побережье. Большой песчаный пляж с идеальным песком.
Прогулка на бухту «Триозерье»
Прогулка на бухту «Триозерье»
Прогулка на бухту «Триозерье»
Прогулка на бухту «Триозерье»
Прогулка на бухту «Триозерье»
Ближайшие даты:
5
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Что вас ожидает:

  • Прекрасное лазурное море
  • Большой песчаный пляж с идеальным песком
  • Красивые скалы и подводный мир в море
  • Большой перечень услуг для отдыхающих
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Триозерье сочетает в себе уникальные пляжи с белым песком, удивительно красивое голубое море, богатый подводный мир и дикую природу Приморья.
Склоны сопок, окружающих бухту, покрыты густым лиственным лесом, богатым грибами и дикоросами, а в водах бухты наблюдается большое разнообразие морской флоры и фауны.

Важно знать:

  • На пляже у вас будет около 3 часов свободного времени.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. На пляже есть кафе. Поэтому в дорогу лучше взять с собой еду и воду. Если понадобится заехать по дороге в магазины, лучше взять с собой наличные деньги.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Экскурсия
Что не входит
  • Билеты
  • Стоянка
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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