Индивидуальная экскурсия на бухту Триозерье: пляжи и природа Приморского края
Триозёрье — бухта на берегу Японского моря в 250 км от Владивостока.
Бухта Триозерье – очень красивая бухта Японского моря, расположенная на юго-востоке Приморского края. Своим названием бухта обязана трем пресным озерам, расположенным на ее побережье. Большой песчаный пляж с идеальным песком.
Бухта Триозерье – очень красивая бухта Японского моря, расположенная на юго-востоке Приморского края. Своим названием бухта обязана трем пресным озерам, расположенным на ее побережье. Большой песчаный пляж с идеальным песком.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Прекрасное лазурное море
- Большой песчаный пляж с идеальным песком
- Красивые скалы и подводный мир в море
- Большой перечень услуг для отдыхающих
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Триозерье сочетает в себе уникальные пляжи с белым песком, удивительно красивое голубое море, богатый подводный мир и дикую природу Приморья.
Склоны сопок, окружающих бухту, покрыты густым лиственным лесом, богатым грибами и дикоросами, а в водах бухты наблюдается большое разнообразие морской флоры и фауны.
Важно знать:
- На пляже у вас будет около 3 часов свободного времени.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно. На пляже есть кафе. Поэтому в дорогу лучше взять с собой еду и воду. Если понадобится заехать по дороге в магазины, лучше взять с собой наличные деньги.
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Экскурсия
- Что не входит
- Билеты
- Стоянка
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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