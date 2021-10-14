Уважаемая Светлана, спасибо за обратную связь, вы помогаете нам становиться лучше.



Очень жаль, что вы опоздали на экскурсию и просили гида Дениса не задерживаться на локациях. Соответственно, вам, наверное, было сложно оценить общую картину впечатлений от экскурсии и вы не успели в полной мере насладиться красотой наших бухт.



Хочу обратить ваше внимание, что данная экскурсия не заявлена как историческая. Однако, мы всегда рассказываем об освоении Приморского края и первых поселенцах. О том, почему бухты, которые мы посещаем, имеют китайские названия и что они значат. А в самом сафари-парке проводят экскурсии местные гиды, которые рассказывают очень подробно про каждого обитателя парка.



Я, и моя команда гидов, ставим на первое место ваш комфорт на всем маршруте. Гид Денис провёл вам экскурсию на минивене для вашей компании из четырёх человек, чтобы вам было максимально комфортно в пути. Скорее всего он был не уставший, а сосредоточенный за рулём.



Трансфер в сафари-парк по рыночным ценам вышел бы вам дороже, чем полноценная индивидуальная экскурсия, где весь маршрут можно подстроить под ваши требования. И вам не нужно ждать остальных экскурсантов, как в групповых турах в сафари-парк. Учитывая отдалённость сафари-парка от центра Владивостока, цена за экскурсию вам не покажется высокой.



Жаль, что вы не поделились своими впечатлениями с Денисом. Мы всегда идём на встречу нашим туристам и можем изменить маршрут и показать другие локации, если вы об этом просите.



Были рады с вами познакомиться и надеемся, что у вас сложилось хорошее впечатление о нашем городе.