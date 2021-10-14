Вы посетите знаменитый Приморский сафари-парк в поселке Шкотово. Познакомитесь с тигром Амуром и его сестрой Тайгой, услышите удивительную историю дружбы между козлом и тигром, покормите ручных косуль и пятнистых оленей. Я раскрою историю создания парка и расскажу о нем интересные факты: сколько всего здесь животных, на какие зоны он делится и какие фильмы здесь снимали.
Мы отправимся в усыпанную разноцветным бутылочным стеклом бухту Стеклянная. Вы сравните три версии ее образования и узнаете, почему ученые называют ее «исчезающим чудом» и где в мире можно встретить ее аналог. Далее оцените бухту с таинственным китайским названием Шамора: погуляете по трехкилометровому песчаному пляжу и полюбуетесь живописными скалами. В завершение посетите бухту Муравьиная, где «приземлился» самолет Ту-134.