Топ-места в окрестностях Владивостока

Посетить сафари-парк, погулять по живописным бухтам Японского моря и узнать их историю

4.4
8 отзывов
Приглашаю проехать по самым интересным и живописным достопримечательностям за пределами Владивостока.

Вы познакомитесь с местными животными и покормите амурского тигра в Приморском сафари-парке.

А также побываете в трех красочных бухтах: Шамора, Муравьиная и Стеклянная.

Я раскрою самобытность каждой из них и расскажу о них удивительные факты.
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока
Топ-места в окрестностях Владивостока

Что вас ожидает

Сафари-парк

Вы посетите знаменитый Приморский сафари-парк в поселке Шкотово. Познакомитесь с тигром Амуром и его сестрой Тайгой, услышите удивительную историю дружбы между козлом и тигром, покормите ручных косуль и пятнистых оленей. Я раскрою историю создания парка и расскажу о нем интересные факты: сколько всего здесь животных, на какие зоны он делится и какие фильмы здесь снимали.

Фантастическая пейзажи Приморья

Мы отправимся в усыпанную разноцветным бутылочным стеклом бухту Стеклянная. Вы сравните три версии ее образования и узнаете, почему ученые называют ее «исчезающим чудом» и где в мире можно встретить ее аналог. Далее оцените бухту с таинственным китайским названием Шамора: погуляете по трехкилометровому песчаному пляжу и полюбуетесь живописными скалами. В завершение посетите бухту Муравьиная, где «приземлился» самолет Ту-134.

Организационные детали

  • Входной билет в сафари-парк не включен в стоимость — 450 р. с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Всем привет, меня зовут Юля. Я родилась и живу во Владивостоке, экскурсии провожу в команде увлеченных гидов. Мои предки были в числе первых местных поселенцев, поэтому я с детства увлекаюсь историей родного края. Владивосток люблю за яркие закаты, теплое Японское море и пропитанный солью воздух. Много путешествую, увлекаюсь фотографией и веду блог о городе. Обещаю не нагружать вас скучными фактами. Я расскажу о Дальнем Востоке самое интересное и помогу раскрыть его самобытный характер.
Задать вопрос

8 реальных отзывов от туристов

Юлия
14 окт 2021
Огромное спасибо Юлии и экскурсоводу Денису.
Очень комфортно было в общении, много информации узнали не только о тех местах, которые посетили, но и про Приморский край и Владивосток.
Муж даже искупался)))
Впечатления и эмоции самые позитивные от экскурсии.
Спасибо ☺️
А
3 окт 2021
Замечательная экскурсия по живописным местам. Очень красивые виды, есть возможность полюбоваться не только городом, но и окрестностями.
Ольга
23 сен 2021
Отличная экскурсия, полностью оправдавшая наши ожидания. Сопровождал нас на экскурсии Денис. Хотим сказать ему огромное спасибо. Обстоятельно ответил на все наши вопросы, выдал обширную информацию о Владивостоке, о его окрестностях, природе, исторических местах. Познакомил нас с экзотическим дальневосточным растением кишмиш (по вкусу и форме очень похоже на киви, только плоды мелкие). Сориентировал, какие еще посмотреть достопримечательности. Осмотрели все бухты, очень красивые, было желание искупаться, но помешал шторм. В общем, море позитива и впечатлений! Благодарим Юлю и её команду за безупречно организованную экскурсию, профессионализм. Мы с пользой провели день и оставили о нём приятные воспоминания.
К
19 сен 2021
Наше путешествие проходило с Денисом.
Сначала он довез нас до сафари-парка, где мы успели посетить 3 территории. Любопытно наблюдать за животными, слушая интересные рассказы гида. Обязательно стоит посетить все 3 экскурсии:) После Денис завез нас пообедать и далее мы отправились смотреть чудесные бухты. Много фотографировали и любовались прекрасными видами бухт. Денис нас не торопил, благополучно довез до всех мест, хороший собеседник. День прошел отлично!
Е
11 сен 2021
Очень хорошо организованная экскурсия. Заранее связались, обсудили все моменты, выделили гида. Гидом был Вячеслав. Он очень классный, спасибо ему большое. Рассказал про Владивосток, пару интересных житейских историй, порекомендовал рестораны (попробовали, действительно классные, краб был прекрасен), и место, где купить сувениры. Надо было брать эту экскурсию первой. В сафари парке очень клево, вместе с группой рядом гуляли оленята и косули, они такие милые, кушали с рук и можно было их погладить. Потом посмотрели на леопардов, амурских тигров и медведей. Это неописуемый опыт, когда их видишь не через решётку, не как в зоопарке. Ещё было время сходить посмотреть диких кошек, кормить льва курочкой - незабываемо! Потом поехали смотреть бухты, полазили по Ту-134. Остановились в стеклянной бухте, таких бухт в мире всего 2, очень необычное место. Плавали и загорали. Потом вернулись в город. Одна из лучших экскурсий, спасибо организаторам.
С
30 авг 2021
Это НЕ экскурсия, а трансфер в сафари-парк и три бухты, одна из которых - откровенная помойка.
«Гид» Денис - обычный уставший водитель, не довольный окружающей действительностью… единственная полученная информация: про высокие ввозные пошлины на старые автомобили.
Это - развод на деньги! Категорически не рекомендую.
Трипстеру следует лучше проверять компетенцию гидов, которых предлагает. Вы теряете свое лицо!
Юлия
Ответ гида:
Уважаемая Светлана, спасибо за обратную связь, вы помогаете нам становиться лучше.

Очень жаль, что вы опоздали на экскурсию и просили гида Дениса не задерживаться на локациях. Соответственно, вам, наверное, было сложно оценить общую картину впечатлений от экскурсии и вы не успели в полной мере насладиться красотой наших бухт.

Хочу обратить ваше внимание, что данная экскурсия не заявлена как историческая. Однако, мы всегда рассказываем об освоении Приморского края и первых поселенцах. О том, почему бухты, которые мы посещаем, имеют китайские названия и что они значат. А в самом сафари-парке проводят экскурсии местные гиды, которые рассказывают очень подробно про каждого обитателя парка.

Я, и моя команда гидов, ставим на первое место ваш комфорт на всем маршруте. Гид Денис провёл вам экскурсию на минивене для вашей компании из четырёх человек, чтобы вам было максимально комфортно в пути. Скорее всего он был не уставший, а сосредоточенный за рулём.

Трансфер в сафари-парк по рыночным ценам вышел бы вам дороже, чем полноценная индивидуальная экскурсия, где весь маршрут можно подстроить под ваши требования. И вам не нужно ждать остальных экскурсантов, как в групповых турах в сафари-парк. Учитывая отдалённость сафари-парка от центра Владивостока, цена за экскурсию вам не покажется высокой.

Жаль, что вы не поделились своими впечатлениями с Денисом. Мы всегда идём на встречу нашим туристам и можем изменить маршрут и показать другие локации, если вы об этом просите.

Были рады с вами познакомиться и надеемся, что у вас сложилось хорошее впечатление о нашем городе.
Ю
27 авг 2021
Добрый день.
Нашим гидом был Денис, провел экскурсию великолепно! Прекрасный водитель, что немаловажно! Сопровождал нас везде, где это требовалось, очень много рассказал, отвечал на наши бесконечные вопросы, ну и в принципе очень приятныйв общении человек. Немного скорректировали маршрут в соответствии с нашими пожеланиями, всегда отзывался на просьбы о необходимых остановках.
По содержанию экскурсия тоже супер, посмотрели все, что хотели. Однозначно 10/10, рекомендую.
Большое спасибо за организацию.
Анна
9 авг 2021
Насыщенная экскурсионная программа, позволяющая за один день увидеть многие достопримечательности. Огромный плюс индивидуальной экскурсии- это комфорт передвижения, плановый маршрут, дополненный нашими пожеланиями! Мы смогли побывать на озере лотосов по пути в Сафари-парк и в музее подводной лодки (Владивосток). Незабываемые впечатления, получился целый мини-тур!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Сафари-парк🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений во Владивостоке

Топ-5 лучших мест Владивостока
Индивидуальная экскурсия
5
5
6 500
за 1-3 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
Посетить самые живописные локации города и услышать любопытные факты из его истории
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Индивидуальная экскурсия
4.9
19
6 500
за 1-4 чел.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Посетить самые живописные бухты в окрестностях Владивостока и насладиться приморскими пейзажами
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Индивидуальная фото-прогулка
5
6
8 000
за 1-3 чел.
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Сделать лучшие кадры в Стеклянной бухте, на острове Русский, у маяка и в других точках города
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Индивидуальная экскурсия
4.8
8
12 000
за 1-4 чел.
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым живописным местам города и окрестностей
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Индивидуальная экскурсия
4.9
40
8 450
за 1-3 чел.
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на авто-пешеходной экскурсии
Японские страницы Владивостока
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 000
за 1-10 чел.
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Владивосток: хроники японской диаспоры
5
2
650
за 1 чел.
Владивосток: хроники японской диаспоры
Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу
в пятницу в 11:00
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Индивидуальный трансфер
5
4
11 000
за 1-3 чел.
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Приглашаем в увлекательное приключение по самым живописным местам Владивостока и Русского острова!...
каждый день с 9:00 до 16:00
Экскурсия в Сафари-парк
Индивидуальная экскурсия
5
3
9 000
за 1-5 чел.
Экскурсия в Сафари-парк
Приглашаю вас совершить путешествие в незабываемый Сафари-парк, где вы сможете увидеть животных...
По договоренности
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 250
за 1-10 чел.
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции
Владивосток и остров Русский за один день
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
10 000
за 1-3 чел.
Владивосток и остров Русский за один день
Увидеть главные и тайные места города и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
Город у моря, или как начинался Владивосток
650
за 1 чел.
Город у моря, или как начинался Владивосток
Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
в понедельник в 11:00

Юлия проводит ещё 4 экскурсии

Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия
4.9
35
5ч 30м
9 800
за 1-4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Индивидуальная экскурсия
5
6
10ч
17 000
за 1-3 чел.
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
Вечерний Владивосток
Индивидуальная экскурсия
6 800
за 1-4 чел.
Вечерний Владивосток
Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Индивидуальная экскурсия
10ч
16500
14 850
за 1-3 чел.
Из Владивостока — к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
🇷🇺