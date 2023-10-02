Бухта Триозерье – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Бухта Триозерье» во Владивостоке, цены от 3 640 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
Начало: Я заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
24 000 за всё до 4 чел.
Триозерье - Приморские Мальдивы
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Триозерье - Приморские Мальдивы
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
22 500 за всё до 3 чел.
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
Начало: Центральная площадь
Расписание: Суббота и воскресенье, в 7.00
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
24 900 за всё до 3 чел.
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
Начало: Кинотеатр Уссури, улица Светланская 31
Расписание: Ежедневно в 07:20
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
52003 640 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    2 октября 2023
    Приморские Мальдивы
    Были 9.09.2023 всей семьей с гидом Александром на Триозерье и очень пожалели, что поехали всего на один день… Место безумно
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    красивое. Мы люди достаточно искушенные в путешествиях и видели множество пляжей на Ямайке, Индонезии, Австралии и Гоа. И особо ничего не ждали от поездки во Владивосток. Но побывав на берегу Триозерья, были очень удивлены увиденным. Пляж невероятной красоты. Да, может развитость инфраструктуры не на высоте, но как памятник природы, место просто ТОП. Совокупность чистоты песка и цвета морской воды - это просто космос. Особо хочется отметить гида Александра, который в дороге нас развлекал веселыми историями из жизни про акул, тигров и путешествия! Ну и сделал офигенный экскурс о жизни Владивостока от момента его создания и до сегодняшнего дня! Ну и в завершении нашего короткого путешествия, Александр нас ошарашил тем, что без акваланга ушел в море и через пол часа вернулся с маленьким осьминожкой и целым пакетом гребешка, который тут же был приготовлен в сыром виде и на гриле! Осьминожку на радость детям жарить не стали! Познакомились, пожали щупальцу и отпустили в естественную среду обитания! Очень рекомендую данную экскурсию и Александра как гида.

  • М
    Марина
    25 сентября 2023
    Приморские Мальдивы
    Мы ездили с Дмитрием в Триозерье на день. Это было лучшее решение за весь отдых! Невероятное лазурное море, белый песок и мало людей. Это жемчужина Приморья, не зря это место называют Мальдивами) всем рекомендую.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Приморский Тайланд. Белые пески б. Триозерье, г. Находка
    Маршрут впечатляет! Волшебные виды на Триозерье! Удалось покупаться и отдохнуть. В Находке с погодой не очень повезло. Мы увидели ее
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    в тумане и дожде, но зато побывали на всех видовых площадках, и в Казанском храме. Спасибо Павлу, нашему гиду за насыщенную поездку, общение и драйв!

  • И
    Ирина
    11 сентября 2023
    Триозерье - Приморские Мальдивы
    Мы летели во Владивосток именно для того, чтобы увидеть этот край с самых дальних и ближних уголков! Благодаря Александру мы даже окунулись в прозрачные воды японского моря, по дороге узнали много нового из исторических событий края. Рекомендую.
  • Ю
    Юферова
    2 сентября 2023
    Приморский Тайланд. Белые пески б. Триозерье, г. Находка
    Красивейшая бухта Триозерье, интересное знакомство с г. Находка. Огромная благодарность гиду Павлу, за отлично проведённый день!!!
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2023
    Приморский Тайланд. Белые пески б. Триозерье, г. Находка
    Были в бухте триозерье, пока это самый красивый пляж, который я видела, заезжали в Находку, но, т. к она нас слабо интересовала, посмотрели с обзорной площадки, нам этого было достаточно, больше времени уделиои триозерью
  • A
    ANDREY
    30 июля 2023
    Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
    Прекрасная экскурсия! Брали индивидуальный тур. Очень рады что с нами была гид Екатерина. Замечательная девушка, высококлассный специалист, любящая свой край.
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    Знает столько интересного, кладезь информации. Легка в общении. Посоветовала какие места еще посетить. Показала красивые места, организовала возможность поплавать под водой, сделать фотосъёмку. Всем желаем чтобы вашим гидом оказалась Екатерина! Огромное спасибо!!!!

  • М
    Михаил
    20 апреля 2023
    Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
    Время пролетело незаметно, Дмитрий много рассказал о приморье, городах, море … Исчерпывающе ответил на все вопросы, очень впечатлили места, однозначно
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    вернусь летом, но сейчас было безлюдно, а по пути в долину атлантов, всюды было цветение рододендрона и все горы были фиолетовые, что не может не впечатлить!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Триозерье»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
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  3. Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
  4. Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
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  2. Самое главное
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  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Триозерье" можно забронировать 4 экскурсии от 3 640 до 24 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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