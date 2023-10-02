1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Бухта Ежовая, Триозерье и долина Атлантов
Начало: Я заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Триозерье - Приморские Мальдивы
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
22 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока
Начало: Центральная площадь
Расписание: Суббота и воскресенье, в 7.00
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Мультитур к бухтам Окунёвая и Триозерье
Начало: Кинотеатр Уссури, улица Светланская 31
Расписание: Ежедневно в 07:20
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
52003 640₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия2 октября 2023Приморские МальдивыБыли 9.09.2023 всей семьей с гидом Александром на Триозерье и очень пожалели, что поехали всего на один день… Место безумно
- ММарина25 сентября 2023Приморские МальдивыМы ездили с Дмитрием в Триозерье на день. Это было лучшее решение за весь отдых! Невероятное лазурное море, белый песок и мало людей. Это жемчужина Приморья, не зря это место называют Мальдивами) всем рекомендую.
- ООльга19 сентября 2023Приморский Тайланд. Белые пески б. Триозерье, г. НаходкаМаршрут впечатляет! Волшебные виды на Триозерье! Удалось покупаться и отдохнуть. В Находке с погодой не очень повезло. Мы увидели ее
- ИИрина11 сентября 2023Мы летели во Владивосток именно для того, чтобы увидеть этот край с самых дальних и ближних уголков! Благодаря Александру мы даже окунулись в прозрачные воды японского моря, по дороге узнали много нового из исторических событий края. Рекомендую.
- ЮЮферова2 сентября 2023Приморский Тайланд. Белые пески б. Триозерье, г. НаходкаКрасивейшая бухта Триозерье, интересное знакомство с г. Находка. Огромная благодарность гиду Павлу, за отлично проведённый день!!!
- ЮЮлия21 августа 2023Приморский Тайланд. Белые пески б. Триозерье, г. НаходкаБыли в бухте триозерье, пока это самый красивый пляж, который я видела, заезжали в Находку, но, т. к она нас слабо интересовала, посмотрели с обзорной площадки, нам этого было достаточно, больше времени уделиои триозерью
- AANDREY30 июля 2023Прекрасная экскурсия! Брали индивидуальный тур. Очень рады что с нами была гид Екатерина. Замечательная девушка, высококлассный специалист, любящая свой край.
- ММихаил20 апреля 2023Время пролетело незаметно, Дмитрий много рассказал о приморье, городах, море … Исчерпывающе ответил на все вопросы, очень впечатлили места, однозначно
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Триозерье»
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