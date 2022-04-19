см. расписание

Знакомство с 6 маяками, встречающими суда, заходящие в акваторию города. Морская история Владивостока от Русского острова до Токаревского маяка. История Владивостока с момента рождения и по настоящее время.
Маршрут: стартуем от Корабельной набережной, 36 причал («Центр морского туризма», напротив подводной лодки С-56) — Токаревский маяк — Маячный шкотовский створ (3 маячных башни) — сквер первой в мире женщины —капитана дальнего плавания А. И. Щетининой — проезжаем ЖД вокзал, площадь Борцов за власть Советов, Золотой мост — Сквер Рыбацкой Славы — проезжаем Русский мост — Смотровая площадка на острове Русском в районе бухты Балка, открывающая прекрасный обзор морских входных ворот Владивостока — маяка на острове Скрыплев и полуострове Басаргин (2 маяка) — возвращение в город на Центральную площадь г. Владивостока.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги транспорта (комфортабельный автобус с кондиционером и громкой связью)
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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