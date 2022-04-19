см. расписание

Что вас ожидает:

Оплот России на Дальнем Востоке

Знакомство с 6 маяками, встречающими суда, заходящие в акваторию города. Морская история Владивостока от Русского острова до Токаревского маяка. История Владивостока с момента рождения и по настоящее время.

Маршрут: стартуем от Корабельной набережной, 36 причал («Центр морского туризма», напротив подводной лодки С-56) — Токаревский маяк — Маячный шкотовский створ (3 маячных башни) — сквер первой в мире женщины —капитана дальнего плавания А. И. Щетининой — проезжаем ЖД вокзал, площадь Борцов за власть Советов, Золотой мост — Сквер Рыбацкой Славы — проезжаем Русский мост — Смотровая площадка на острове Русском в районе бухты Балка, открывающая прекрасный обзор морских входных ворот Владивостока — маяка на острове Скрыплев и полуострове Басаргин (2 маяка) — возвращение в город на Центральную площадь г. Владивостока.

Важная информация: