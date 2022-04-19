см. расписание

«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)

Обзорная экскурсия по городу Владивосток

Групповая
Обзорная экскурсия по городу Владивосток.

Шесть маяков в одной экскурсии, самый развернутый маршрут и море интересного о городе и не только — это всё на нашей авторской экскурсии «Путеводная звезда» с рассказом о самых важных морских светофорах Владивостока.
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)

Что вас ожидает:

    Оплот России на Дальнем Востоке
    Знакомство с 6 маяками, встречающими суда, заходящие в акваторию города. Морская история Владивостока от Русского острова до Токаревского маяка. История Владивостока с момента рождения и по настоящее время.
    Маршрут: стартуем от Корабельной набережной, 36 причал («Центр морского туризма», напротив подводной лодки С-56) — Токаревский маяк — Маячный шкотовский створ (3 маячных башни) — сквер первой в мире женщины —капитана дальнего плавания А. И. Щетининой — проезжаем ЖД вокзал, площадь Борцов за власть Советов, Золотой мост — Сквер Рыбацкой Славы — проезжаем Русский мост — Смотровая площадка на острове Русском в районе бухты Балка, открывающая прекрасный обзор морских входных ворот Владивостока — маяка на острове Скрыплев и полуострове Басаргин (2 маяка) — возвращение в город на Центральную площадь г. Владивостока.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги транспорта (комфортабельный автобус с кондиционером и громкой связью)
    • Услуги экскурсовода
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
    Завершение: Центральная площадь, Владивосток
    Когда и сколько длится
    Когда: см. расписание
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    см. расписание

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