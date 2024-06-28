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увидеть что-то новое, а проникнуться атмосферой города в котором гуляешь. Не каждый гид на это способен, после некоторых экскурсий испытываешь легкое разочарование, вроде что-то рассказали-показали, а тебе не хватило. Так вот, с Анатолием экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно. То чувство, когда человек любит свой город и готов этим поделиться. 16-летнему подростку понравилось. А он у нас хорошо знает историю и очень претенциозен на экскурсиях. Информация оптимально структурирована для формата прогулки по городу, причем настолько ёмкая и познавательная, вроде много событий, но Анатолий так здорово их разложил! Мы потом в музее со знанием дела ходили. Маршрут отличный. Нас подвела канатка, закрылась на ремонт, Анатолий вызвал такси для подъема на обзорную площадку, виды незабываемые. Получили кучу советов, где и что поесть, куда сходить, многими воспользовались, за что хотим огромное спасибо. Название экскурсии "Не благодаря, а вопреки" прямо в точку. Рекомендуем!!!