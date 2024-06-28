Экскурсии с набережной Владивостока

Найдено 9 экскурсий в категории «С набережной» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владивосток - не благодаря, а вопреки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 800 за всё до 4 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
25 отзывов
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: На Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
1 500 за человека
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
210 отзывов
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Причал 36, Корабельная Набережная, 6, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600 за человека
Вечерний Владивосток
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
145 отзывов
Вечерний Владивосток
Начало: Причал 36, Корабельная набережная, 6, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 500 за человека
Вечерний Владивосток
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная Набережная, 1а
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от 4 000 за человека
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Начало: Корабельная набережная, Стелла
Расписание: Расписание публикуем на две недели вперед
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
1 500 за человека
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича (у парковки под мостом)
7 июля в 17:00
13 июля в 17:00
3 200 за человека
Владивосток глазами местного жителя - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Владивосток глазами местного жителя - обзорная экскурсия
Начало: Кинотеатр «Океан» (ул. Набережная, 3)
Расписание: По средам в 10:00
10 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Идеальная экскурсия для первого знакомства с Владивостоком. Для меня наиболее ценно в экскурсиях с местными жителями не просто узнать и
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    увидеть что-то новое, а проникнуться атмосферой города в котором гуляешь. Не каждый гид на это способен, после некоторых экскурсий испытываешь легкое разочарование, вроде что-то рассказали-показали, а тебе не хватило. Так вот, с Анатолием экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно. То чувство, когда человек любит свой город и готов этим поделиться. 16-летнему подростку понравилось. А он у нас хорошо знает историю и очень претенциозен на экскурсиях. Информация оптимально структурирована для формата прогулки по городу, причем настолько ёмкая и познавательная, вроде много событий, но Анатолий так здорово их разложил! Мы потом в музее со знанием дела ходили. Маршрут отличный. Нас подвела канатка, закрылась на ремонт, Анатолий вызвал такси для подъема на обзорную площадку, виды незабываемые. Получили кучу советов, где и что поесть, куда сходить, многими воспользовались, за что хотим огромное спасибо. Название экскурсии "Не благодаря, а вопреки" прямо в точку. Рекомендуем!!!

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Огромное спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию. Владивосток открылся для нас с новой стороны. Благодаря Анатолию, а не вопреки))) мы влюбились в этот замечательный город!!! ❤️
    Огромное спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию. Владивосток открылся для нас с новой стороны. Благодаря Анатолию, а
  • И
    Иван
    23 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия прошла на одном дыхании, Анатолий знаток истории города, грамотно и со знанием дела доведена информация! Огромное спасибо, я ещё больше стал любить свою Родину!!! Мой любимый город, Владивосток - не благодаря, а вопреки!
  • в
    виталий
    23 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Отличная прогулка для знакомства с Владивостоком!
  • Ю
    Юлия
    22 июня 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Спасибо за прогулку. Нам с мужем все понравилось. Немного впечатление портила погода, но при заказе прогулки через сайт опции "Выбрать погоду" не было. Выражаем благодарность экскурсоводу. Поргузила в историю мостов и бухт г. Владивосток, было познавательно.
  • А
    Антонина
    21 июня 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Экскурсия понравилась! Интересно рассказывают! Проплывали прям под мостами! Очень впечатляет! Кормили чаек!
  • Л
    Лариса
    18 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Спасибо большое за приятное проведенное время. Очень очень много полезной информации, интересный маршрут, много новых интересных исторических знаний! Вы молодец 🔥
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
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    доброжелательный гид. Экскурсия не для первого знакомства с городом, а для тех, кто хочет не только увидеть, а именно узнать больше, для гурманов исторических фактов и загадок

  • И
    Ирина
    6 ноября 2023
    Вечерний Владивосток
    Очень интересно рассказывает Сергей. Вечерний Владивосток нас очень впечатлил. Все были в восторге.
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
    Прекрасная экскурсия! Очень душевный и романтичный формат! Обязательно схожу еще и на другие прогулки

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «С набережной»

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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
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