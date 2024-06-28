1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: На Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Причал 36, Корабельная Набережная, 6, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Причал 36, Корабельная набережная, 6, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная Набережная, 1а
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от 4 000₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Начало: Корабельная набережная, Стелла
Расписание: Расписание публикуем на две недели вперед
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича (у парковки под мостом)
7 июля в 17:00
13 июля в 17:00
3 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Владивосток глазами местного жителя - обзорная экскурсия
Начало: Кинотеатр «Океан» (ул. Набережная, 3)
Расписание: По средам в 10:00
10 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 июня 2024Идеальная экскурсия для первого знакомства с Владивостоком. Для меня наиболее ценно в экскурсиях с местными жителями не просто узнать и
- ННаталья23 июня 2024Огромное спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию. Владивосток открылся для нас с новой стороны. Благодаря Анатолию, а не вопреки))) мы влюбились в этот замечательный город!!! ❤️
- ИИван23 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, Анатолий знаток истории города, грамотно и со знанием дела доведена информация! Огромное спасибо, я ещё больше стал любить свою Родину!!! Мой любимый город, Владивосток - не благодаря, а вопреки!
- ввиталий23 июня 2024Отличная прогулка для знакомства с Владивостоком!
- ЮЮлия22 июня 2024Спасибо за прогулку. Нам с мужем все понравилось. Немного впечатление портила погода, но при заказе прогулки через сайт опции "Выбрать погоду" не было. Выражаем благодарность экскурсоводу. Поргузила в историю мостов и бухт г. Владивосток, было познавательно.
- ААнтонина21 июня 2024Экскурсия понравилась! Интересно рассказывают! Проплывали прям под мостами! Очень впечатляет! Кормили чаек!
- ЛЛариса18 июня 2024Спасибо большое за приятное проведенное время. Очень очень много полезной информации, интересный маршрут, много новых интересных исторических знаний! Вы молодец 🔥
- ЕЕкатерина2 июня 2024Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
- ИИрина6 ноября 2023Очень интересно рассказывает Сергей. Вечерний Владивосток нас очень впечатлил. Все были в восторге.
- ЕЕкатерина28 августа 2023Прекрасная экскурсия! Очень душевный и романтичный формат! Обязательно схожу еще и на другие прогулки
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «С набережной»
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