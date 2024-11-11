Маяки и мосты Владивостока: мини-прогулка на катере

Маяки и мосты Владивостока
Вы просили – мы сделали.

Представляем вашему вниманию увлекательную обзорную морскую прогулку для тех, кто хочет посмотреть на лучшие достопримечательности Владивостока с воды всего за пару часов.

Мы увидим не только все
читать дальше

три действующих маяка Владивостока (на Токаревской кошке, мысе Басаргина, мысе Скрыплева) и мосты, но и Приморский Океанариум в бухте Парис и набережную ДВФУ в бухте Аякс. Выходим как днем, так и вечером – присоединяйтесь!

Маяки и мосты Владивостока: мини-прогулка на катере
Маяки и мосты Владивостока: мини-прогулка на катере
Маяки и мосты Владивостока: мини-прогулка на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание водной прогулки

Уникальный шанс увидеть основные достопримечательности Владивостока с воды как днем, так и вечером! Что вас ожидает:

  • Увидим все три действующих маяка Владивостока: на Токаревской кошке, на мысе Басаргина, на острове Скрыплева.
  • Посмотрим на набережную Дальневосточного федерального университета в бухте Аякс.
  • Увидим знаменитый Приморский океанариум в бухте Парис.
  • На вечерней прогулке встретим великолепный закат на Токаревской кошке при благоприятной погоде.
  • Полюбуемся на корабли и город в вечерних огнях, увидим набережную Цесаревича.
  • Посмотрим на мосты Русский и Золотой. Важная информация: На катере мы выдаем пледы, шапки, спасательные жилеты (для детей отдельные маленькие спасательные жилеты), дождевики.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Билет4 500 ₽
Детский (2-7)3 500 ₽
Пенсионный (60+)4 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Улисс
  • Бухта Золотой Рог
  • Маяк на мысе Басаргина
  • Маяк на острове Скрыплева
  • О. Русский
  • О. Елены
  • Набережная ДВФУ в бухте Аякс
  • Приморский Океанариум в бухте Парис
  • Пролив Босфор Восточный
  • Русский мост
  • Золотой мост
  • Маяк на Токаревской кошке
  • Набережная Цесаревича
Что включено
  • Тримараны с обходными палубами и посадкой с панорамным видом на море
  • Теплые пледы и шапки
  • Гид-капитан
Место начала и завершения?
Ул. Катерная, 2В
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • 📍МЕСТО ВСТРЕЧИ:
  • Ул. Катерная, 2В, КПП №4 (после ж/д переезда направо до конца - пожалуйста, посмотрите точку на карте ниже по ссылке)
  • Сбор будет происходить у КПП на парковке, не внутри. Пожалуйста, если Вы подъехали раньше - наберите капитана или напишите сюда в группу. Никуда не уходите, капитан вас встретит и проведет к пирсу
  • Точка на Яндекс картах чтобы не потеряться:
  • Https://yandex com/maps/?whatshere%5Bzoom%5D=19&whatshere%5Bpoint%5D=131.927544,43.077399&si=gqrxjwd58reb4536d8e8p303y8
  • Парковка для своего авто: 100р
  • 🎒Пожалуйста, одевайтесь так, чтобы ближе к позднему вечеру не замерзнуть, так как может быть прохладно из-за ветра
  • 💰Вопросы по оплате:
  • Мы будем очень признательны если у Вас получится снять наличные. Если нет, возможен перевод на карту
  • 🚕 Как к нам добраться?
  • Идеальный вариант - вызвать Яндекс такси, поскольку своим ходом от автобусной остановки до нас идти неблизко и есть большой шанс заблудиться или уехать не туда
  • ❗️Пожалуйста, постарайтесь не использовать приложение такси Максим - водители оттуда отказываются брать заказы на катерные стоянки. На нашем опыте было несколько случаев, когда люди не могли к нам приехать по указанной ранее причине
  • 🌊 Другие вопросы:
  • На катере мы выдаем пледы, шапки, спасательные жилеты (для детей отдельные маленькие спасательные жилеты), дождевики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии из Владивостока

Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
На катере
скидка
15%
106 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
В тренде
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На Катерной улице
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 ноя в 18:00
35002 975 за человека
Золотой час Владивостока: прогулка на катере
На катере
5 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Владивостоку: маяки, мосты и закат
Отправьтесь в увлекательное путешествие по водам Владивостока, любуясь маяками, мостами и набережными. Встретим закат и сделаем остановки для фото и купания
Начало: На ул. Катерной
Завтра в 17:30
10 ноя в 17:30
20 000 за всё до 5 чел.
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
На машине
скидка
10%
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: На улице Светланская
Завтра в 09:30
10 ноя в 10:00
от 1200010 800 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
ХорошоТам