читать дальше три действующих маяка Владивостока (на Токаревской кошке, мысе Басаргина, мысе Скрыплева) и мосты, но и Приморский Океанариум в бухте Парис и набережную ДВФУ в бухте Аякс. Выходим как днем, так и вечером – присоединяйтесь!

Вы просили – мы сделали.Представляем вашему вниманию увлекательную обзорную морскую прогулку для тех, кто хочет посмотреть на лучшие достопримечательности Владивостока с воды всего за пару часов.Мы увидим не только все