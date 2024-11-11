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Представляем вашему вниманию увлекательную обзорную морскую прогулку для тех, кто хочет посмотреть на лучшие достопримечательности Владивостока с воды всего за пару часов.
Мы увидим не только все
Представляем вашему вниманию увлекательную обзорную морскую прогулку для тех, кто хочет посмотреть на лучшие достопримечательности Владивостока с воды всего за пару часов.
Мы увидим не только все
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание водной прогулки
Уникальный шанс увидеть основные достопримечательности Владивостока с воды как днем, так и вечером! Что вас ожидает:
- Увидим все три действующих маяка Владивостока: на Токаревской кошке, на мысе Басаргина, на острове Скрыплева.
- Посмотрим на набережную Дальневосточного федерального университета в бухте Аякс.
- Увидим знаменитый Приморский океанариум в бухте Парис.
- На вечерней прогулке встретим великолепный закат на Токаревской кошке при благоприятной погоде.
- Полюбуемся на корабли и город в вечерних огнях, увидим набережную Цесаревича.
- Посмотрим на мосты Русский и Золотой. Важная информация: На катере мы выдаем пледы, шапки, спасательные жилеты (для детей отдельные маленькие спасательные жилеты), дождевики.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|4 500 ₽
|Детский (2-7)
|3 500 ₽
|Пенсионный (60+)
|4 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Улисс
- Бухта Золотой Рог
- Маяк на мысе Басаргина
- Маяк на острове Скрыплева
- О. Русский
- О. Елены
- Набережная ДВФУ в бухте Аякс
- Приморский Океанариум в бухте Парис
- Пролив Босфор Восточный
- Русский мост
- Золотой мост
- Маяк на Токаревской кошке
- Набережная Цесаревича
Что включено
- Тримараны с обходными палубами и посадкой с панорамным видом на море
- Теплые пледы и шапки
- Гид-капитан
Место начала и завершения?
Ул. Катерная, 2В
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- 📍МЕСТО ВСТРЕЧИ:
- Ул. Катерная, 2В, КПП №4 (после ж/д переезда направо до конца - пожалуйста, посмотрите точку на карте ниже по ссылке)
- Сбор будет происходить у КПП на парковке, не внутри. Пожалуйста, если Вы подъехали раньше - наберите капитана или напишите сюда в группу. Никуда не уходите, капитан вас встретит и проведет к пирсу
- Точка на Яндекс картах чтобы не потеряться:
- Https://yandex com/maps/?whatshere%5Bzoom%5D=19&whatshere%5Bpoint%5D=131.927544,43.077399&si=gqrxjwd58reb4536d8e8p303y8
- Парковка для своего авто: 100р
- 🎒Пожалуйста, одевайтесь так, чтобы ближе к позднему вечеру не замерзнуть, так как может быть прохладно из-за ветра
- 💰Вопросы по оплате:
- Мы будем очень признательны если у Вас получится снять наличные. Если нет, возможен перевод на карту
- 🚕 Как к нам добраться?
- Идеальный вариант - вызвать Яндекс такси, поскольку своим ходом от автобусной остановки до нас идти неблизко и есть большой шанс заблудиться или уехать не туда
- ❗️Пожалуйста, постарайтесь не использовать приложение такси Максим - водители оттуда отказываются брать заказы на катерные стоянки. На нашем опыте было несколько случаев, когда люди не могли к нам приехать по указанной ранее причине
- 🌊 Другие вопросы:
- На катере мы выдаем пледы, шапки, спасательные жилеты (для детей отдельные маленькие спасательные жилеты), дождевики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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