Экскурсия на сап-серфах в Владивостоке: попробуйте новый вид активного отдыха
Давайте встанем на сап-серфы и выйдем в море — такой опыт подойдет даже новичкам. После инструктажа отправимся на прогулку по акватории Владивостока. Вы сможете полюбоваться природой Дальнего Востока с максимально близкого расстояния. Вас будут окружать отвесные скалы и морские обитатели.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увлекательное путешествие по воде с помощью доски с веслом по красивым местам акватории города Владивостока.
Что вас ждетДаже если вы боитесь открытой воды и глубины, катание на сапе поможет вам преодолеть все страхи! Вас будут сопровождать два опытных гида. Перед выходом на воду для вас обязательно проведут инструктаж, так что если вы ни разу не плавали на сапе, вы с первых минут освоитесь на этом виде водного транспорта. На воде инструктора могут сделать несколько фото или видео участников прогулки.
Погрузитесь в увлекательный мир сап-серфинга, доступный практически каждому!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на сап-серфах
- Место начала и завершения?
- Владивосток
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Для бронирования необходимо связаться с инструктором и перевести предоплату. После предоплаты вы получите более подробную информацию о месте встречи и времени сбора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 сен 2023
Море положительных эмоций, очень корректное внимание со стороны инструкторов. Одним словом эта прогулка произвела на меня не забываемое впечатление и полный восторг!
А
Анастасия
18 авг 2023
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