Увлекательное путешествие по воде с помощью доски с веслом по красивым местам акватории города Владивостока.

Что вас ждетДаже если вы боитесь открытой воды и глубины, катание на сапе поможет вам преодолеть все страхи! Вас будут сопровождать два опытных гида. Перед выходом на воду для вас обязательно проведут инструктаж, так что если вы ни разу не плавали на сапе, вы с первых минут освоитесь на этом виде водного транспорта. На воде инструктора могут сделать несколько фото или видео участников прогулки.

Погрузитесь в увлекательный мир сап-серфинга, доступный практически каждому!