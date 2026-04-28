Забудьте о сухих лекциях и стандартных маршрутах! Эта экскурсия — ваша личная встреча с Владивостоком. Мы будем гулять и говорить так, как будто знакомы много лет.
Вам предстоит не просто узнать
Описание экскурсии
Вы откроете для себя всю многогранность Владивостока: от его знаменитых открыточных видов до укромных, наполненных историями уголков. Насладитесь панорамным величием с высоты Крестовой сопки, совершите короткое, но незабываемое путешествие на легендарном фуникулере и почувствуете дыхание океана у подножия символичного Токаревского маяка. Мощную историю форпоста России вы ощутите, гуляя по укреплениям сопки Бурачок, а завершится встреча с природой на диком и величественном мысе Тобизина, где начинается настоящая морская даль. Вы уедете не с набором фактов, а с пониманием характера этого удивительного города и чувством, что он навсегда останется в вашей памяти. Важная информация:
Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки • Можно скорректировать маршрут по вашему желанию, добавить или убрать локации • Если вы хотите перенести прогулку — сообщите гиду • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Если вас больше 3 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 1500 ₽ (максимум 6 человек).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Токаревский Маяк
- Крестовая Сопка
- Фуникулер
- Сопка Бурачка
- Мыс Тобизина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00 до 10:00 и с 14:00 до 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
