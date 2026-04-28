Вы откроете для себя всю многогранность Владивостока: от его знаменитых открыточных видов до укромных, наполненных историями уголков. Насладитесь панорамным величием с высоты Крестовой сопки, совершите короткое, но незабываемое путешествие на легендарном фуникулере и почувствуете дыхание океана у подножия символичного Токаревского маяка. Мощную историю форпоста России вы ощутите, гуляя по укреплениям сопки Бурачок, а завершится встреча с природой на диком и величественном мысе Тобизина, где начинается настоящая морская даль. Вы уедете не с набором фактов, а с пониманием характера этого удивительного города и чувством, что он навсегда останется в вашей памяти. Важная информация:

Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки • Можно скорректировать маршрут по вашему желанию, добавить или убрать локации • Если вы хотите перенести прогулку — сообщите гиду • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Если вас больше 3 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 1500 ₽ (максимум 6 человек).