Путешествие на мыс Тобизина начинается с острова Русский. Здесь можно увидеть геологические слои, оставшиеся с мелового периода, и уникальные морские обрывы.
Туристы смогут посетить бухты Карпинского и Джигит, а также изучить
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные геологические слои
- 📸 Фотогеничные морские обрывы
- 🏰 Исторические фортификации
- 🌊 Виды на Японское море
- 🎬 Место съёмок фильма
Что можно увидеть
- ДОТ № 244
- Полукапонир № 459
- Бухта Карпинского
- Бухта Джигит
Описание экскурсии
- Геологические слои, оставшиеся с мелового периода
- Морские обрывы и уникальные валуны, привлекающие фотолюбителей
- Бухты Карпинского и Джигит
- Фортификационные сооружения, включая ДОТ № 244 и полукапонир № 459, построенные в советское время и в дореволюционный период
- Завораживающие виды на Японское море и соседние бухты
Кстати, на мысе Тобизина снимался фильм о В. К. Арсеньеве. Вы узнаете больше о нём, а также раскроете, в честь кого был назван мыс Тобизина, и прочувствуете атмосферу военного прошлого этого места.
Организационные детали
- Трансфер — на комфортабельном авто
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Обязательны удобные обувь и одежда. Дороги на мысе — грунтовые и тропинки
- Проход к бухте Карпинского занимает 20 минут через лесную зону, прогулка несложная, но после влажной погоды могут быть участки с влажным и мокрым грунтом
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцам Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 505 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
29 авг 2025
Лично у нас был хороший гид. Все рассказал, показал, с нами прогуоялся вместе в группе из 4 человек. С таким гидом и таким местом понравилось.
Л
Лена
11 июл 2025
Ооочень интересная экскурсия! Всё понравилось. Просто дух захватывает и завораживает на мысах и обрывах. Красота и мощь природы!
И
Иван
6 мая 2025
Большое спасибо за экскурсию, мне очень понравилось. Отдельное спасибо экскурсоводу Макару! Было очень интересно и познавательно
Алина
29 апр 2025
Очень понравилась экскурсия, легко, весело, интереснвй рассказ от экскурсрвода Александра и конечно же красивая природа
Входит в следующие категории Владивостока
