Эта индивидуальная экскурсия станет настоящим открытием для любителей природы. Путешествие на мыс Тобизина предложит уникальную возможность насладиться живописными видами, пройтись среди отвесных скал и посетить уединенные пляжи. Гид-водитель, который родился и вырос во Владивостоке, обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута. Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы Приморского края

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Программа от местных

Мы обычные ребята, которые родились и живут во Владивостоке. Мы очень любим наш город и готовы показать его в наилучшем свете. У нас есть свой транспорт, так что мы с комфортом доставим вас в самые красивые места, которыми гордится наш край. У программы нет строгих ограничений по таймингу. Если вам понадобится больше времени на какой-либо точке маршрута, мы не будем вас торопить. Наслаждайтесь общением с природой, фотографируйтесь, отдыхайте!

Пляжи и скалы

Мы заберём вас из гостиницы и отвезём на пляж мыса Тобизина, где у вас будет возможность искупаться. Потом прогуляемся до отвесных скал — отличной локации для фото. Там же устроим пикник и, если повезёт, увидим экстремалов, прыгающих с 10-метрового обрыва. На обратном пути сделаем остановку у смотровой площадки и полюбуемся видами на мыс Вятлина.

Организационные детали