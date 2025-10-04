Мои заказы

Путешествие на мыс Тобизина

Индивидуальная экскурсия на мыс Тобизина для тех, кто ценит природу и захватывающие виды. Без спешки и с комфортом, наслаждайтесь каждым моментом
Эта индивидуальная экскурсия станет настоящим открытием для любителей природы.

Путешествие на мыс Тобизина предложит уникальную возможность насладиться живописными видами, пройтись среди отвесных скал и посетить уединенные пляжи.

Гид-водитель, который родился и вырос во Владивостоке, обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы Приморского края
5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото на фоне скал
  • 🌊 Купание на пляже
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • ⏳ Гибкость программы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
Что можно увидеть

  • Мыс Тобизина
  • Мыс Вятлина

Описание экскурсии

Программа от местных

Мы обычные ребята, которые родились и живут во Владивостоке. Мы очень любим наш город и готовы показать его в наилучшем свете. У нас есть свой транспорт, так что мы с комфортом доставим вас в самые красивые места, которыми гордится наш край. У программы нет строгих ограничений по таймингу. Если вам понадобится больше времени на какой-либо точке маршрута, мы не будем вас торопить. Наслаждайтесь общением с природой, фотографируйтесь, отдыхайте!

Пляжи и скалы

Мы заберём вас из гостиницы и отвезём на пляж мыса Тобизина, где у вас будет возможность искупаться. Потом прогуляемся до отвесных скал — отличной локации для фото. Там же устроим пикник и, если повезёт, увидим экстремалов, прыгающих с 10-метрового обрыва. На обратном пути сделаем остановку у смотровой площадки и полюбуемся видами на мыс Вятлина.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида-водителя, трансфер на комфортабельном кроссовере, вода
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет
  • В программе прогулка по каменистой и песчаной местности, поэтому наденьте подходящую обувь и одежду. Если собираетесь искупаться, не забудьте купальники и полотенце. И возьмите с собой что-нибудь перекусить.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Антон. Я — местный житель, гид и организатор туров и экскурсий во Владивостоке. Начал организовывать путешествия с 2019 года. Тогда моим увлечением был сапбординг. Я помогал гостям из
читать дальше

Южной Кореи и Китая освоить навигацию в бухтах Русского острова:) А также вывозил их в интересные природные места, в которые теперь вожу гостей из других городов России. Сам бывал во многих странах — от Востока до Запада. Познакомился с разными менталитетами, повидал много городов, так что наверняка знаю, что у нас уникальные места и что вам будет интересно. Сейчас работаю с проверенной временем командой гидов, которые увлекут историей, рассказами, и проведут вас в самые интересные локации нашего края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Путешествие на мыс Тобизина (Дина)Путешествие на мыс Тобизина (Людмила)Путешествие на мыс Тобизина (Влад)Путешествие на мыс Тобизина (Регина)Путешествие на мыс Тобизина (Мария)Путешествие на мыс Тобизина (Екатерина)Путешествие на мыс Тобизина (Ульяна)
С
Солонин
4 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию! Все прошло на отлично. Интересные рассказы о истории Владивостока. Ответы на любые вопросы, вежливое и тактичное общение.
Дата посещения: 4 октября 2025
Д
Дина
5 окт 2025
Нашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помогла сделать незабываемые фото и видео. Лучшего гида представить мы не могли. Мы добирались по
читать дальше

тропе до мыса Тобизина с двумя детьми семи лет. Она смогла превратить наш поход из достаточно сложного маршрута в увлекательное и легкое приключение. Огромное спасибо Ксении за незабываемые впечатления на всю жизнь!

Нашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помогла
Людмила
Людмила
19 сен 2025
Антон, замечательный организатор и человек!
С ним было очень спокойно и душевно, особенно в свой день рождения было очень приятно быть в компании такого отзывчивого человека! Он даже приготовил пикник и шампанское, чтобы было ощущение праздника. Места очень красивые и к посещению рекомендую
Антон, замечательный организатор и человек!
R
Rostova
21 авг 2025
Отличная прогулка! Весь маршрут соответствовал описаниям. На мысе искупались, был пикник (Александр позаботился). Александр прекрасный увлекательный человек. Всем рекомендую, кто любит активный отдых
В
Влад
15 авг 2025
Ездили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатлений. Однозначно рекомендуем места потрясающие!!!
Ездили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатлений.
Юлия,
Юлия,
10 авг 2025
Всё прошло отлично! Маршрут не сложный, интересный, сочетания подъемов и спусков. Приятный бонус - пикник на берегу! Темп движения умеренный, в сопровождении рассказа о крае! Экскурсовод приятный собеседник! Очень понравилось!
Р
Регина
17 сен 2024
Очень понравилась поездка, невероятные виды, природа. Это наверное самое впечатляющее место во всей нашей поездке во Владивосток, определенно советуем.
Маршрут для новичков не самый легкий, с шустрыми детьми бы не рискнула
читать дальше

(местами нужно идти по узкой тропинке). Но обратно шли уже по обычной дороге.
Нам повезло с погодой, искупались в заливе. Там же занимаются роуп-джампингом.

Можно было остановиться в любой момент, отдохнуть, пофотографировать без спешки. Большой плюс, что есть транзит с и до отеля.
Спасибо за эту поездку =)

Очень понравилась поездка, невероятные виды, природа. Это наверное самое впечатляющее место во всей нашей поездке во
Мария
Мария
25 авг 2024
Прекрасная поездка, великолепная природа, хороший водитель и просто приятный человек Ксения. И купание - просто лучшее!
Спасибо!
Прекрасная поездка, великолепная природа, хороший водитель и просто приятный человек Ксения. И купание - просто лучшее!
Екатерина
Екатерина
11 авг 2024
Сегодня я прогулялась на мыс Тобизина. Красивые скалы, чудесное море, отличное впечатление и фотографии. Прогулка с Антоном получилась интересной, познавательной, неторопливой, спокойной и увлекательной. Я довольна своим выбором и всем рекомендую путешествие с Антоном.
О
Оксана
11 авг 2024
Понравилось.
И
Игорь
23 июл 2024
Все соответствует описанию
Екатерина
Екатерина
15 окт 2023
Очень повезло мне с экскурсией на Тобизина. Бронировала день-в день. Так уж сложилось, что другого времени не было, а не побывать там я просто не могла.
Невероятная красота, отличный маршрут с небольшой кардионагрузкой)))
Дополнительным бонусом по дороге встретили лису.
Обязательно буду советовать друзьям!
Очень повезло мне с экскурсией на Тобизина. Бронировала день-в день. Так уж сложилось, что другого времени
Аркадий
Аркадий
1 окт 2023
Был на экскурсии с Антоном 28.09.2023 г. Получил огромное удовольствие от увиденного! Прекрасные виды, красивая природа никого не смогут оставить равнодушными. Хочу сказать большое спасибо Антону! Очень приятный в общении,
читать дальше

спокойный человек. Рекомендую его как гида!
P.S. Хочу обратиться к потенциальным туристам. Оценивайте, пожалуйста, трезво свои возможности. Часть пути проходит по камням, с подъёмами и спусками, не для всех это преодолимо. Если же вас это не страшит, вы получите ни с чем несравнимое удовольствие от прогулки!

Ульяна
Ульяна
30 сен 2023
Полный рекомендасьён! Отличная экскурсия за минимальный ценник, отношение гида не как к клиенту, но туристу, которому хочется показать кусочек родного края и влюбить ❤️ Дружеский формат с шутками и историями, комфортное вождение, заботливый перекус, подготовленный и взятый с собой заранее (!) - эта прогулка точно в топе.

Руслан, привет) Процветания вам!
Полный рекомендасьён! Отличная экскурсия за минимальный ценник, отношение гида не как к клиенту, но туристу, которому
Валентина
Валентина
27 сен 2023
Спасибо, Антону, за прекрасную экскурсию. Все прошло замечательно. Антон очень внимательный и прекрасный собеседник. От всей души рекомендую ехать с ребятами на мыс Тобизина.
Спасибо, Антону, за прекрасную экскурсию. Все прошло замечательно. Антон очень внимательный и прекрасный собеседник. От всей

