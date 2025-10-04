Индивидуальная экскурсия на мыс Тобизина для тех, кто ценит природу и захватывающие виды. Без спешки и с комфортом, наслаждайтесь каждым моментом
Эта индивидуальная экскурсия станет настоящим открытием для любителей природы.
Путешествие на мыс Тобизина предложит уникальную возможность насладиться живописными видами, пройтись среди отвесных скал и посетить уединенные пляжи.
Гид-водитель, который родился и вырос во Владивостоке, обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы Приморского края
5 причин купить эту экскурсию
📸 Уникальные фото на фоне скал
🌊 Купание на пляже
🚗 Комфортный трансфер
⏳ Гибкость программы
👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
Мыс Тобизина
Мыс Вятлина
Описание экскурсии
Программа от местных
Мы обычные ребята, которые родились и живут во Владивостоке. Мы очень любим наш город и готовы показать его в наилучшем свете. У нас есть свой транспорт, так что мы с комфортом доставим вас в самые красивые места, которыми гордится наш край. У программы нет строгих ограничений по таймингу. Если вам понадобится больше времени на какой-либо точке маршрута, мы не будем вас торопить. Наслаждайтесь общением с природой, фотографируйтесь, отдыхайте!
Пляжи и скалы
Мы заберём вас из гостиницы и отвезём на пляж мыса Тобизина, где у вас будет возможность искупаться. Потом прогуляемся до отвесных скал — отличной локации для фото. Там же устроим пикник и, если повезёт, увидим экстремалов, прыгающих с 10-метрового обрыва. На обратном пути сделаем остановку у смотровой площадки и полюбуемся видами на мыс Вятлина.
Организационные детали
В стоимость входят услуги гида-водителя, трансфер на комфортабельном кроссовере, вода
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет
В программе прогулка по каменистой и песчаной местности, поэтому наденьте подходящую обувь и одежду. Если собираетесь искупаться, не забудьте купальники и полотенце. И возьмите с собой что-нибудь перекусить.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Антон. Я — местный житель, гид и организатор туров и экскурсий во Владивостоке. Начал организовывать путешествия с 2019 года. Тогда моим увлечением был сапбординг. Я помогал гостям из читать дальше
Южной Кореи и Китая освоить навигацию в бухтах Русского острова:) А также вывозил их в интересные природные места, в которые теперь вожу гостей из других городов России. Сам бывал во многих странах — от Востока до Запада. Познакомился с разными менталитетами, повидал много городов, так что наверняка знаю, что у нас уникальные места и что вам будет интересно. Сейчас работаю с проверенной временем командой гидов, которые увлекут историей, рассказами, и проведут вас в самые интересные локации нашего края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
5
20
4
–
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
С
Солонин
4 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию! Все прошло на отлично. Интересные рассказы о истории Владивостока. Ответы на любые вопросы, вежливое и тактичное общение.
Дата посещения: 4 октября 2025
Д
Дина
5 окт 2025
Нашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помогла сделать незабываемые фото и видео. Лучшего гида представить мы не могли. Мы добирались по читать дальше
тропе до мыса Тобизина с двумя детьми семи лет. Она смогла превратить наш поход из достаточно сложного маршрута в увлекательное и легкое приключение. Огромное спасибо Ксении за незабываемые впечатления на всю жизнь!
Людмила
19 сен 2025
Антон, замечательный организатор и человек! С ним было очень спокойно и душевно, особенно в свой день рождения было очень приятно быть в компании такого отзывчивого человека! Он даже приготовил пикник и шампанское, чтобы было ощущение праздника. Места очень красивые и к посещению рекомендую
R
Rostova
21 авг 2025
Отличная прогулка! Весь маршрут соответствовал описаниям. На мысе искупались, был пикник (Александр позаботился). Александр прекрасный увлекательный человек. Всем рекомендую, кто любит активный отдых
В
Влад
15 авг 2025
Ездили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатлений. Однозначно рекомендуем места потрясающие!!!
Юлия,
10 авг 2025
Всё прошло отлично! Маршрут не сложный, интересный, сочетания подъемов и спусков. Приятный бонус - пикник на берегу! Темп движения умеренный, в сопровождении рассказа о крае! Экскурсовод приятный собеседник! Очень понравилось!
Р
Регина
17 сен 2024
Очень понравилась поездка, невероятные виды, природа. Это наверное самое впечатляющее место во всей нашей поездке во Владивосток, определенно советуем. Маршрут для новичков не самый легкий, с шустрыми детьми бы не рискнула читать дальше
(местами нужно идти по узкой тропинке). Но обратно шли уже по обычной дороге. Нам повезло с погодой, искупались в заливе. Там же занимаются роуп-джампингом.
Можно было остановиться в любой момент, отдохнуть, пофотографировать без спешки. Большой плюс, что есть транзит с и до отеля. Спасибо за эту поездку =)
Мария
25 авг 2024
Прекрасная поездка, великолепная природа, хороший водитель и просто приятный человек Ксения. И купание - просто лучшее! Спасибо!
Екатерина
11 авг 2024
Сегодня я прогулялась на мыс Тобизина. Красивые скалы, чудесное море, отличное впечатление и фотографии. Прогулка с Антоном получилась интересной, познавательной, неторопливой, спокойной и увлекательной. Я довольна своим выбором и всем рекомендую путешествие с Антоном.
О
Оксана
11 авг 2024
Понравилось.
И
Игорь
23 июл 2024
Все соответствует описанию
Екатерина
15 окт 2023
Очень повезло мне с экскурсией на Тобизина. Бронировала день-в день. Так уж сложилось, что другого времени не было, а не побывать там я просто не могла. Невероятная красота, отличный маршрут с небольшой кардионагрузкой))) Дополнительным бонусом по дороге встретили лису. Обязательно буду советовать друзьям!
Аркадий
1 окт 2023
Был на экскурсии с Антоном 28.09.2023 г. Получил огромное удовольствие от увиденного! Прекрасные виды, красивая природа никого не смогут оставить равнодушными. Хочу сказать большое спасибо Антону! Очень приятный в общении, читать дальше
спокойный человек. Рекомендую его как гида! P.S. Хочу обратиться к потенциальным туристам. Оценивайте, пожалуйста, трезво свои возможности. Часть пути проходит по камням, с подъёмами и спусками, не для всех это преодолимо. Если же вас это не страшит, вы получите ни с чем несравнимое удовольствие от прогулки!
Ульяна
30 сен 2023
Полный рекомендасьён! Отличная экскурсия за минимальный ценник, отношение гида не как к клиенту, но туристу, которому хочется показать кусочек родного края и влюбить ❤️ Дружеский формат с шутками и историями, комфортное вождение, заботливый перекус, подготовленный и взятый с собой заранее (!) - эта прогулка точно в топе.
Руслан, привет) Процветания вам!
Валентина
27 сен 2023
Спасибо, Антону, за прекрасную экскурсию. Все прошло замечательно. Антон очень внимательный и прекрасный собеседник. От всей души рекомендую ехать с ребятами на мыс Тобизина.