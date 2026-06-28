Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Владивосток — особое место на карте страны. Вы надолго запомните его чарующие морские виды, приятный соленый воздух, старинный Токаревский маяк и современные мосты. Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, покажу знаменитый остров Русский и расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Владивосток с разных ракурсов

Вы увидите все «визитные карточки» города, пройдетесь по узкой косе, окруженной морем, к Токаревскому маяку, покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке, сделаете отличные снимки на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город со всех сторон: Амурский и Уссурийский. А я расскажу о местных первопоселенцах и раскрою, почему песня «Катюша» посвящена девушке из Владивостока.

Захватывающие дух виды

На острове Русский вы услышите историю Владивостокской крепости и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи. Далее прогуляетесь к одному из живописнейших мест нашего края — мысу Тобизина, где живут дружелюбные лисы. А также оцените знаменитый комплекс Дальневосточного федерального университета.

Организационные детали

Мыс Тобизина

Прогулка к мысу Тобизина занимает примерно один час. Идем пешком по лесной дороге до верхней площадки, где получаются самые красивые фотографии.

Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)

Поездка на фуникулёре

Билеты на фуникулёр и батарею включены в стоимость

с 1 по 30 июня ежегодно фуникулер закрывается на профилактические работы, но не переживайте, мы вас не оставим без красивых фото на фоне Золотого моста. В этот период поездку на фуникулере заменяем на видовую площадку на сопке Бурачка.

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