Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Владивосток с разных ракурсов Вы увидите все «визитные карточки» города: Токаревский маяк, видовую площадку на Орлиной сопке и Морской вокзал. Покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город 🏙️ со всех сторон: Золотой, Амурский и Уссурийский. А я расскажу о местных первопоселенцах и раскрою, почему песня «Катюша» посвящена девушке из Владивостока.
Захватывающие дух виды На Русском острове 🏝️ вы услышите историю 📖 Владивостокской крепости, посетите форт Поспелова и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи. Далее посетите одно из живописнейших мест нашего края — мыс Тобизина, где живут дружелюбные лисы. А также оцените знаменитый комплекс Дальневосточного федерального университета.
Организационные детали
Билеты 🎫 на фуникулер 🚠 включены в стоимость
В машине есть детское кресло
По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит 1000 рублей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет, меня зовут Юля. Я родилась и живу во Владивостоке. Мои предки были в числе первых местных поселенцев, поэтому я с детства увлекаюсь историей родного края. Владивосток люблю за яркие закаты, теплое Японское море и пропитанный солью воздух. Много путешествую, увлекаюсь фотографией и веду блог о городе. Обещаю не нагружать вас скучными фактами. Я расскажу о Дальнем Востоке самое интересное и помогу раскрыть его самобытный характер.