Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Что вас ожидает

Владивосток с разных ракурсов

Вы увидите все «визитные карточки» города: Токаревский маяк, видовую площадку на Орлиной сопке и Морской вокзал. Покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город 🏙️ со всех сторон: Золотой, Амурский и Уссурийский. А я расскажу о местных первопоселенцах и раскрою, почему песня «Катюша» посвящена девушке из Владивостока.

Захватывающие дух виды

На Русском острове 🏝️ вы услышите историю 📖 Владивостокской крепости, посетите форт Поспелова и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи. Далее посетите одно из живописнейших мест нашего края — мыс Тобизина, где живут дружелюбные лисы. А также оцените знаменитый комплекс Дальневосточного федерального университета.

Организационные детали