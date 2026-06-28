Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

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Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина

Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Владивосток — особое место на карте страны.

Вы надолго запомните его чарующие морские виды, приятный соленый воздух, старинный Токаревский маяк и современные мосты.

Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, покажу знаменитый остров Русский и расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня.
5
117 отзывов
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина

Описание экскурсии

Владивосток с разных ракурсов

Вы увидите все «визитные карточки» города, пройдетесь по узкой косе, окруженной морем, к Токаревскому маяку, покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке, сделаете отличные снимки на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город со всех сторон: Амурский и Уссурийский. А я расскажу о местных первопоселенцах и раскрою, почему песня «Катюша» посвящена девушке из Владивостока.

Захватывающие дух виды

На острове Русский вы услышите историю Владивостокской крепости и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи. Далее прогуляетесь к одному из живописнейших мест нашего края — мысу Тобизина, где живут дружелюбные лисы. А также оцените знаменитый комплекс Дальневосточного федерального университета.

Организационные детали

Мыс Тобизина

  • Прогулка к мысу Тобизина занимает примерно один час. Идем пешком по лесной дороге до верхней площадки, где получаются самые красивые фотографии.
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)

Поездка на фуникулёре

  • Билеты на фуникулёр и батарею включены в стоимость
  • с 1 по 30 июня ежегодно фуникулер закрывается на профилактические работы, но не переживайте, мы вас не оставим без красивых фото на фоне Золотого моста. В этот период поездку на фуникулере заменяем на видовую площадку на сопке Бурачка.

Дополнительные опции

  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата составит от 2000 рублей в зависимости от класса авто и количества человек
  • Если с вами будет ребенок младше 7 лет, сообщите об этом заранее для установки детского кресла
  • Вы можете заказать сокращённую версию этого маршрута
    Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4034 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я руководитель экскурсионного бюро, а также аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю, член Русского географического общества и преподаватель ДВФУ. Мы с командой разработали более 10
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авторских маршрутов. Во время экскурсий мы не будем нагружать вас скучными фактами о регионе, а расскажем вам всё самое интересное и поможем раскрыть его самобытный характер. Мы с вами посетим самые красивые локации города и края без спешки, в комфортном для вас темпе, с перерывами на кофе и фотографирование.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 117 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
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Е
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень долго выбирала экскурсию, читала отзывы и откликнулась именно эта. Проводила экскурсию Юлия. Помимо того,
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что она очень интересный и великолепный экскурсовод, но и человек замечательный, интеллектуальный и жизнерадостный. Эскурсия прошла на одном дыхании, мы даже не заметили, как настал вечер. Юля рассказала много интересного про город, его историю. Мы проехали по красивейшим местам, сделали много фото, покушали в классном рыбном ресторане и даже обсудили фильмы и книги по морской тематике (взяля себе на заметку). В конце Юля посоветовала и отвезла в рыбный магазин, где можно купить морепродукты с собой. Огромное спасибо за такой незабываемый день ❤️. После таких экскурсии хочется ещё вернуться. Если вы хотите много узнать про город (не скучным, а интересным повествованием), ну и просто классно провести время с замечательными людьми, то однозначно рекомендую обратиться к Юле.

Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень+2
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень
Была проездом во Владивостоке и решила поехать на экскурсию, чтобы познакомиться с этим замечательным городом. Очень
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Т
Экскурсия понравилась. Все хорошо организовано. Локации разнообразные: и город, и природа. Атмосфера на экскурсии была непринужденная и комфортная. Было интересно и познавательно
Экскурсия понравилась. Все хорошо организовано. Локации разнообразные: и город, и природа. Атмосфера на экскурсии была непринужденная
Экскурсия понравилась. Все хорошо организовано. Локации разнообразные: и город, и природа. Атмосфера на экскурсии была непринужденная
Экскурсия понравилась. Все хорошо организовано. Локации разнообразные: и город, и природа. Атмосфера на экскурсии была непринужденная
Экскурсия понравилась. Все хорошо организовано. Локации разнообразные: и город, и природа. Атмосфера на экскурсии была непринужденная
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Н
Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация о самом лучшем гиде Приморского края. Это профессионал с большой буквы, милая девушка Юлия!
Поверьте,
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в её компании время летит так, что хочется продлить эти эмоции ещё и ещё. Кладезь информации, и это не только исторические справки, а множество фактов о людях, природе и животных. Каждый рассказ Юлии к месту, прекрасная речь, замечательные локации, бомбические фото!
Так организовать экскурсию может только человек, который очень любит свой край. Браво, Юлия! Хочется пожелать процветания Вашему агентству, удачи во всём, а Вашим туристам таких же эмоций, как получили мы, до мурашек!

Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация
Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация
Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация
Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация
Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация
Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация
Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация
Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация+1
Вы сейчас во Владивостоке? Мечтаете о том, чтобы этот город открылся со всех сторон? Тогда, рекомендация
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Наталья
Очень познавательно и интересно, гид Сергей 👍
Очень познавательно и интересно, гид Сергей 👍
Очень познавательно и интересно, гид Сергей 👍
Очень познавательно и интересно, гид Сергей 👍
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А
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
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М
Очень понравилась экскурсия. Юлия - прекрасный гид и аккуратный водитель. Ровно в назначенное время машина стояла у гостиницы, в которой мы остановились. Чётко была озвучена программа поездки. Названы все локации.
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Очень приятно, что Юля раскрывает историю Владивостока через призму своей семьи. Не боится открыться, этим располагает к себе. Юлия сразу же предупредила, что дорога на мыс Тобизина может быть сложной из-за погодных условий (близко не подъехать, лёд, ветер), и предложила нам сделать выбор - или идём на мыс, или едем смотреть стеклянный пляж. Мы выбрали Стеклянный пляж. Зато будет повод вернуться в этот город и съездить на мыс Тобизина. Новое место, новый город оцениваешь по людям, которых встречаешь. Юля, спасибо за то, что нам встретилась именно ты.

Очень понравилась экскурсия. Юлия - прекрасный гид и аккуратный водитель. Ровно в назначенное время машина стояла
Очень понравилась экскурсия. Юлия - прекрасный гид и аккуратный водитель. Ровно в назначенное время машина стояла
Очень понравилась экскурсия. Юлия - прекрасный гид и аккуратный водитель. Ровно в назначенное время машина стояла
Очень понравилась экскурсия. Юлия - прекрасный гид и аккуратный водитель. Ровно в назначенное время машина стояла
Очень понравилась экскурсия. Юлия - прекрасный гид и аккуратный водитель. Ровно в назначенное время машина стояла
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