Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

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Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина

Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии

Юлия
Юлия – Гид из Владивостока
Владивосток — особое место на карте страны.

Вы надолго запомните его чарующие морские виды, приятный соленый воздух, старинный Токаревский маяк и современные мосты.

Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, покажу знаменитый остров 🏝️ Русский и расскажу, как складывалась история 📖 города и чем он живет сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 89006 230 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина

Что вас ожидает

Владивосток с разных ракурсов
Вы увидите все «визитные карточки» города: Токаревский маяк, видовую площадку на Орлиной сопке и Морской вокзал. Покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город 🏙️ со всех сторон: Золотой, Амурский и Уссурийский. А я расскажу о местных первопоселенцах и раскрою, почему песня «Катюша» посвящена девушке из Владивостока.

Захватывающие дух виды
На Русском острове 🏝️ вы услышите историю 📖 Владивостокской крепости, посетите форт Поспелова и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи. Далее посетите одно из живописнейших мест нашего края — мыс Тобизина, где живут дружелюбные лисы. А также оцените знаменитый комплекс Дальневосточного федерального университета.

Организационные детали

  • Билеты 🎫 на фуникулер 🚠 включены в стоимость
  • В машине есть детское кресло
  • По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит 1000 рублей.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Всем привет, меня зовут Юля. Я родилась и живу во Владивостоке. Мои предки были в числе первых местных поселенцев, поэтому я с детства увлекаюсь историей родного края. Владивосток люблю за яркие закаты, теплое Японское море и пропитанный солью воздух. Много путешествую, увлекаюсь фотографией и веду блог о городе. Обещаю не нагружать вас скучными фактами. Я расскажу о Дальнем Востоке самое интересное и помогу раскрыть его самобытный характер.
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