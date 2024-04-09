Я покажу вам самые фотогеничные места Владивостока. Мы посетим самые живописные природные и городские локации. Сделайте крутые фотки в свой инстаграм!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Самая Южная точка Владивостока на материке и один из главных символов морского города конечно же маяк, пройдем на него сквозь морские волны по подводной косе, прокатимся по самым современным достопримечательностям: Вантовым мостам — Золотому и Русскому, посмотрим на них снизу и сверху, взглянем на величественный Остров Русский и мощь Владивостокской крепости. Зайдем внутрь Таинственного купола расположенного на одной из городских сопок. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Время и программа поездки может меняться ввиду условий поездки и пожеланий группы.
Каждый день, утром или после обеда
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Патрокл
- Бухта Стеклянная
- Вантовые мосты во Владивостоке
- Верхний маяк пролива Босфор
- Владивостокская крепость
- Гора «Крестовая»
- Золотой мост
- Морской вокзал
- Остров Русский
- Прибрежная зона отдыха
- Приморская сцена Мариинского театра
- Приморский океанариум
- Фуникулер
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание на маршруте
Место начала и завершения?
Центральная часть Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, утром или после обеда
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Добрый день! Нам важна была индивидуальная экскурсия и отсутствие километровых прогулок, при этом хотелось посмотреть красивые места которые стоит посетить гостям города. Экскурсию проводила Юлия, на хорошем комфортном автомобиле, что
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И
Экскурсию проводила гид Анна. Несмотря на туман, который мешал нам увидеть все красоты Владивостока, Анна смогла преподнести нам интересную информацию, рассказала о городе, где можно попробовать морепродукты. Очень рекомендуем эту экскурсию для тех, кто впервые приехал в город.
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А
Замечательная экскурсия для тех, кто впервые во Владивостоке. Михаил - замечательный гид, ответственный и пунктуальный, провез по всем самым красивым и примечательным местам. Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет познакомиться с городом и сделать красивые фото.
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Н
Экскурсия Топ Instagram мест Владивостока очень понравилась. Интересная, без навязчивых исторических фактов прошла легко и непринудленна. Михаил - отличный гид, расскажет всё про город и ответит на всё ваши вопросы!!!
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Б
Экскурсия Топ Instagram мест Владивостока очень понравилась. Интересная, без навязчивых исторических фактов прошла легко и непринудленна. Михаил - отличный гид, расскажет всё про город и ответит на всё ваши вопросы!!!
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А
Спасибо большое Евгении, за невероятную экскурсию! ❤ Открыла для меня Дальний Восток с другой стороны! Обязательно вернусь ещё!
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